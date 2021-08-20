Дело ГПЗКУ: новые обыски из-за сообщника Власенко - Терещенко

Полиция провела уже второй обыск в центральном офисе Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

По данным "Слово и Дело", этот обыск проходит в рамках уголовного производства №42020160000000609 о передаче на хранение зерна компании "Транссервис 2008", которая принадлежит Роману Терещенко. Тот в 2010г. был заместителем председателя правления ГАК "Хлеб Украины". Именно Романа Терещенко задержали вместе с Андреем Власенко в Киевском аэропорту при попытке бежать из Украины, по делу о хищении 71 млн грн .

И именно с "Транссервис 2008" Терещенко, по данным следствия, руководитель ГПЗКУ заключал договор из-за якобы несостоятельности филиалов ГПЗКУ предоставить аналогичные услуги самостоятельно. По результатам договора госкорпорация заплатила частной фирме 71 миллион гривен.

Напомним, руководителя ГПКЗУ задержали неделю назад в аэропорту Киев вместе с сообщником, руководителем компании "Транссервис 2008" Романом Терещенко. Оба обвиняются в растрате имущества государственной корпорации. По данным следствия, только в январе-мае этого года было заключено около 10 убыточных внешнеэкономических контрактов на экспорт зерна.

Это не первая махинация с зерном, в котором фигурирует "Транссервис 2008". В марте этого года руководство этой компанииобвиняли в попытке кражи 2667, 570 тонн кукурузы, которые принадлежат международному трейдеру "Луи Дрейфус". По их обращению полиция проводила следственные действия в портовом терминале "Транссервис 2008" в рамках уголовного производства о попытке присвоения имущества более чем 11 млн грн.

Также Романа Терещенко касается скандал о махинациях с неоплатой аргариям за продукцию, поставленную на его терминале "Транссервис 2008". Тогда Терещенко через компанию Spike Trade, которая сразу после этого обанкротилась, без оплаты продавцам, перевел на свою швейцарскую фирму TRANS TRADE RK SA аграрную продукцию стоимостью 8 млн. Долл. Именно эта швейцарская компания Терещенко теперь фигурирует в материалах уголовного дела о хищениях в ГПЗКУ.