Справа ДПЗКУ: нові обшуки через спільника Власенка - Терещенка

Поліція провела вже другий обшук в центральному офісі Державної продовольчо-зернової корпорації.

За даними "Слово і Діло", цей обшук проходить в рамках кримінального провадження №42020160000000609 про передачу на зберігання зерна компанії "Транссервіс 2008", яка належить Роману Терещенку. Той в 2010 р. був заступником голови правління ДАК "Хліб України". Саме Романа Терещенка затримали разом з Андрієм Власенком у Київському аеропорту при спробі втекти з України, у справі про розкрадання 71 млн грн.

І саме з "Транссервіс 2008" Терещенка, за даними слідства, керівник ДПЗКУ укладав договір через нібито неспроможність філій ДПЗКУ надати аналогічні послуги самостійно. За результатами договору держкорпорація заплатила приватній фірмі 71 мільйон гривень.

Нагадаємо, керівника ДПКЗУ затримали тиждень тому в аеропорту "Київ" разом зі спільником, керівником компанії "Транссервіс 2008" Романом Терещенком. Обидва звинувачуються в розтраті майна державної корпорації. За даними слідства, тільки в січні-травні цього року було укладено близько 10 збиткових зовнішньоекономічних контрактів на експорт зерна.

Це не перша махінація із зерном, в якій фігурує "Транссервіс 2008". У березні цього року керівництво цієї компанії звинуватили в спробі крадіжки 2667,570 тонн кукурудзи, які належать міжнародному трейдеру "Луї Дрейфус". За їх зверненням поліція проводила слідчі дії в портовому терміналі "Транссервіс 2008" в рамках кримінального провадження про спробу присвоєння майна більш ніж 11 млн грн.

Також Романа Терещенка стосується скандал про махінації з несплатою аграріям за продукцію, поставлену на його терміналі "Транссервіс 2008". Тоді Терещенко через компанію Spike Trade, яка відразу після цього збанкрутувала, без оплати продавцям, перевів на свою швейцарську фірму TRANS TRADE RK SA аграрну продукцію вартістю 8 млн дол. Саме ця швейцарська компанія Терещенка тепер фігурує в матеріалах кримінальної справи про розкрадання в ДПЗКУ.