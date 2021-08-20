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Новости Экономика
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ТЭС (111) уголь (403)

ТЭС увеличили закупки угля на 11,5% в августе, – Минэнерго

Новости Цензор.НЕТ Экономика

ТЭС увеличили закупки угля на 11,5% в августе, – Минэнерго

С начала августа среднесуточный объем поставок угля на теплоэлектростанции (ТЭС) увеличился на 11,5% до 48 тыс. т/сутки, по сравнению с аналогичным периодом июля.

Об этом свидетельствуют данные Министерства энергетики.  За 19 дней августа на ТЭС поступило 911 тыс. т угольной продукции по сравнению с 817 тыс. т за первые 19 дней июля. Среднесуточная поставка угля на ТЭС возросла с 43 до 48 тыс. т. Больше всего угля в августе поставлено на Бурштынскую ТЭС (190 тыс. т), Кураховскую (132 тыс. т) и Запорожскую (104 тыс. т) ТЭС. Все три станции принадлежат "ДТЭК Энерго". Ранее в компании сообщили об увеличении добычи угля на собственных шахтах на 7%. Кроме этого 19 августа ДТЭК получил первую партию импортного угля из Польши. Контракт рассчитан до января 2022 года и предусматривает поставку в Украину 320 тыс. т.

Напомним, в мае-июле из-за резкого обвала цен ТЭС и ТЭЦ не имели возможности закупать уголь в полном объеме, что привело к снижению запасов топлива. В августе ситуация исправилась и ГК ТЭС начали контрактовать новые объемы угля в том числе по импорту.

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Только отсталые варвары и ахметка за откаты зебеле, используют уголь
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20.08.2021 14:57 Ответить
Вы слишком наслушались просвещенных лидеров и не смотрели сколько угля сжигает США, Канада, Китай, Индия, Польша, Россия и еще много-много стран.
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20.08.2021 19:38 Ответить
беня щеленский радостно потирают руки - 2700 за тонну - это гораздо меньше чем Порох покупал по формуле Ротердам+ - 1700. Бинго. Скока зелени осядет на офшорах *********** щеленского?
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20.08.2021 17:25 Ответить
 
 