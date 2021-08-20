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ТЕС (113) вугілля (379)

ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 11,5% в серпні, - Міненерго

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ТЕС збільшили закупівлі вугілля на 11,5% в серпні, - Міненерго

На початок серпня середньодобовий обсяг поставок вугілля на теплоелектростанції (ТЕС) збільшився на 11,5% до 48 тис. т/добу, порівняно до аналогічного періоду липня.

Про це свідчать дані Міністерства енергетики. За 19 днів серпня на ТЕС надійшло 911 тис. т вугільної продукції порівняно з 817 тис. т за перші 19 днів липня. Середньодобова поставка вугілля на ТЕС зросла з 43 до 48 тис. т. Найбільше вугілля в серпні поставлено на Бурштинську ТЕС (190 тис. т), Курахівську (132 тис. т) і Запорізьку (104 тис. т) ТЕС. Всі три станції належать "ДТЕК Енерго". Раніше в компанії повідомили про збільшення видобутку вугілля на власних шахтах на 7%. Крім цього, 19 серпня ДТЕК отримав першу партію імпортного вугілля з Польщі. Контракт розрахований до січня 2022 року і передбачає поставку в Україну 320 тис. т.

Нагадаємо, в травні-липні через різкий обвал цін ТЕС і ТЕЦ не мали можливості купувати вугілля в повному обсязі, що призвело до зниження запасів палива. У серпні ситуація виправилася і ГК ТЕС почали контрактувати нові обсяги вугілля в тому числі щодо імпорту.

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Только отсталые варвары и ахметка за откаты зебеле, используют уголь
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20.08.2021 14:57 Відповісти
Вы слишком наслушались просвещенных лидеров и не смотрели сколько угля сжигает США, Канада, Китай, Индия, Польша, Россия и еще много-много стран.
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20.08.2021 19:38 Відповісти
беня щеленский радостно потирают руки - 2700 за тонну - это гораздо меньше чем Порох покупал по формуле Ротердам+ - 1700. Бинго. Скока зелени осядет на офшорах *********** щеленского?
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20.08.2021 17:25 Відповісти
 
 