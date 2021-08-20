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Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский утвердил Стратегию развития оборонно-промышленного комплекса

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ № 372/2021 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 июня 2021 года" О Стратегии развития оборонно-промышленного комплекса Украины".

 Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Подчеркивается, что стратегия определяет приоритетные направления государственной военно-промышленной политики, цели реформы оборонно-промышленного комплекса и ожидаемые результаты их достижения с учетом актуальных угроз и вызовов.

На основе этого документа будут подготовлены государственные программы развития ОПК и импортозамещения.

"Согласно Стратегии, целью государственной военно-промышленной политики является создание на основе современных стандартов корпоративного управления конкурентоспособного и высокотехнологичного оборонно-промышленного комплекса, способного удовлетворить существующие и перспективные потребности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований в вооружении и военной технике. Также в документе учтены текущие и прогнозируемые факторы, влияющие на развитие ОПК. В частности, внутренние и мировые условия и тенденции развития сферы вооружений", - следует из сообщения.

Отмечено также, что среди приоритетов развития ОПК Стратегия определяет техническое переоснащение научно-производственной базы, внедрение новейших технологий, создание ракетно-космической техники, высокоточных средств поражения, средств радиоэлектронной борьбы, систем противовоздушной обороны, а также военного судостроения и вертолетостроения.

Инновационная деятельность в оборонно-промышленном комплексе должна быть направлена ​​на обновление производственной базы с учетом новейших достижений научно-технического прогресса и перехода на новые виды специализации и организации производств.

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В Офисе Президента также сообщили, что Стратегия будет реализована в три этапа. На первом этапе (2021-2022 годы) предусматривается выполнение задач, определенных в приоритетных направлениях развития ОПК, разработка и утверждение комплексного плана реформирования оборонно-промышленного комплекса. Второй этап (2023-2024 годы) предусматривает реализацию проектов и планов развития оборонных предприятий. На третьем этапе (2025-2030 годы) будет продолжаться освоение новых технологий, обеспечивающих снижение использования импортной продукции ОПК. Также будет продолжаться диверсификация, техническое перевооружение и развитие научно-производственной базы предприятий оборонных отраслей промышленности.

Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины будет ежегодно публично отчитываться о реализации Стратегии.

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Топ комментарии
+4
Пока что эти меры только на бумаге.
Он уже много чего наобещал и взял под личный контроль, а воз и ныне там
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20.08.2021 17:41
+3
Якщо є СТРАТЕГІЯ,НАХРЕНА НИМ
ГРОМИ-2, НЕПТУНИ ТА ІНША ФІГНЯ.
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20.08.2021 17:49
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Правила форума Совет форумчан
Не прошло и 8-ми лет войны, как тут такие серьёзные меры принял президент.
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20.08.2021 17:36 Ответить
Якщо є СТРАТЕГІЯ,НАХРЕНА НИМ
ГРОМИ-2, НЕПТУНИ ТА ІНША ФІГНЯ.
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20.08.2021 17:49 Ответить
Ага. Серьезней некуда
Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 5207

Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 346
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20.08.2021 18:15 Ответить
Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 3900
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20.08.2021 18:16 Ответить
Пока что эти меры только на бумаге.
Он уже много чего наобещал и взял под личный контроль, а воз и ныне там
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20.08.2021 17:41 Ответить
Есть такое

Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 9790
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20.08.2021 18:17 Ответить
ишак понимает смысл слова стратегия?
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20.08.2021 17:52 Ответить
Ой, знову папірці. Коли військовий бюджет буде виконуватися? Де ракети, танки, снаряди? Одні балачки Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 4778
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20.08.2021 18:08 Ответить
Ага, то ест опять убыточные госпредприятия с ворами, показухой и очковтирательствами, потому что на заказы у частных фирм денег нет - для этого нужна здоровая рыночная экономика, то есть то, что зелёные рыги никогда поднять не смогут.
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20.08.2021 18:36 Ответить
где патронный завод?
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20.08.2021 19:01 Ответить
такая же хня как миллиард деревьев
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20.08.2021 19:03 Ответить
Другий рік провалені війскові держзакупівлі...
На цей час нема жодного договору на закупівлю палива, для армії.
Півтора мільйярди борг по соціальним виплатам військовим.
За два роки жодного підвищення зарплат...
Зате тепер є стратегія в поца, в якого «нема часу мислити стратегічно»
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20.08.2021 19:12 Ответить
Стратегия одна--традиционно для зеленых обосраться
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20.08.2021 21:18 Ответить
 
 