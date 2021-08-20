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Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу

Президент України Володимир Зеленський підписав Указ № 372/2021 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 червня 2021 року "Про Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу України".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Наголошується, що стратегія визначає пріоритетні напрями державної військово-промислової політики, цілі реформи оборонно-промислового комплексу та очікувані результати їхнього досягнення з урахуванням актуальних загроз і викликів.

На основі цього документа будуть підготовлені державні програми розвитку ОПК та імпортозаміщення.

"Відповідно до Стратегії, метою державної військово-промислової політики є створення на основі сучасних стандартів корпоративного управління конкурентоспроможного та високотехнологічного оборонно-промислового комплексу, здатного задовольнити наявні та перспективні потреби Збройних Сил України та інших військових формувань в озброєнні та військовій техніці. Також у документі враховано поточні та прогнозовані чинники, що впливають на розвиток ОПК. Зокрема, внутрішні та світові умови й тенденції розвитку сфери озброєнь", - йдеться в повідомленні.

Зазначено також, що серед пріоритетів розвитку ОПК Стратегія визначає технічне переоснащення науково-виробничої бази, впровадження новітніх технологій, створення ракетно-космічної техніки, високоточних засобів ураження, засобів радіоелектронної боротьби, систем протиповітряної оборони, а також військового суднобудування та вертольотобудування.

Інноваційна діяльність в оборонно-промисловому комплексі має бути спрямована на оновлення виробничої бази з урахуванням новітніх досягнень науково-технічного прогресу та переходу на нові види спеціалізації та організації виробництв.

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В Офісі Президента також повідомили, що Стратегія реалізується у три етапи. На першому етапі (2021-2022 роки) передбачається виконання завдань, визначених у пріоритетних напрямах розвитку ОПК, розробка та затвердження комплексного плану реформування оборонно-промислового комплексу. Другий етап (2023-2024 роки) передбачає реалізацію проектів і планів розвитку оборонних підприємств. На третьому етапі (2025-2030 роки) продовжуватиметься освоєння нових технологій, що забезпечать зниження використання імпортної продукції ОПК. Також триватиме диверсифікація, технічне переозброєння й розвиток науково-виробничої бази підприємств оборонних галузей промисловості.

Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України забезпечуватиме щорічне публічне звітування про стан реалізації Стратегії.

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Топ коментарі
+4
Пока что эти меры только на бумаге.
Он уже много чего наобещал и взял под личный контроль, а воз и ныне там
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20.08.2021 17:41
+3
Якщо є СТРАТЕГІЯ,НАХРЕНА НИМ
ГРОМИ-2, НЕПТУНИ ТА ІНША ФІГНЯ.
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20.08.2021 17:49
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Не прошло и 8-ми лет войны, как тут такие серьёзные меры принял президент.
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20.08.2021 17:36 Відповісти
Якщо є СТРАТЕГІЯ,НАХРЕНА НИМ
ГРОМИ-2, НЕПТУНИ ТА ІНША ФІГНЯ.
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20.08.2021 17:49 Відповісти
Ага. Серьезней некуда
Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 5207

Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 346
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20.08.2021 18:15 Відповісти
Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 3900
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20.08.2021 18:16 Відповісти
Пока что эти меры только на бумаге.
Он уже много чего наобещал и взял под личный контроль, а воз и ныне там
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20.08.2021 17:41 Відповісти
Есть такое

Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 9790
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20.08.2021 18:17 Відповісти
ишак понимает смысл слова стратегия?
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20.08.2021 17:52 Відповісти
Ой, знову папірці. Коли військовий бюджет буде виконуватися? Де ракети, танки, снаряди? Одні балачки Зеленський затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу - Цензор.НЕТ 4778
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20.08.2021 18:08 Відповісти
Ага, то ест опять убыточные госпредприятия с ворами, показухой и очковтирательствами, потому что на заказы у частных фирм денег нет - для этого нужна здоровая рыночная экономика, то есть то, что зелёные рыги никогда поднять не смогут.
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20.08.2021 18:36 Відповісти
где патронный завод?
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20.08.2021 19:01 Відповісти
такая же хня как миллиард деревьев
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20.08.2021 19:03 Відповісти
Другий рік провалені війскові держзакупівлі...
На цей час нема жодного договору на закупівлю палива, для армії.
Півтора мільйярди борг по соціальним виплатам військовим.
За два роки жодного підвищення зарплат...
Зате тепер є стратегія в поца, в якого «нема часу мислити стратегічно»
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20.08.2021 19:12 Відповісти
Стратегия одна--традиционно для зеленых обосраться
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20.08.2021 21:18 Відповісти
 
 