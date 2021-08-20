СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что против внефракционного депутата ВР Андрея Деркача введены персональные санкции. Также вводят санкции против круга лиц, которые находятся под санкциями США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Данилов заявил на брифинге после завершения заседания СНБО.