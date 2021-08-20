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СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что против внефракционного депутата ВР Андрея Деркача введены персональные санкции. Также вводят санкции против круга лиц, которые находятся под санкциями США.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Данилов заявил на брифинге после завершения заседания СНБО.
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показать весь комментарий20.08.2021 18:42
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А у нас из этого списка санкций тюремное заключение только для патриотов.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоже потом по пленкам орало..
когда санкции против этих "слуг" и зе-ботов, которые орут вместе с деркачом))
Это типа против Коломойского тоже?
язык шершавый, дырка горяча..
Де санкції проти нього?
Проти каломойши санкцій також немає.
Как вспомнишь предвыборные обещания Великого Гундосого, то хочется с нашего "мудрОго наріду", которого развели как Лоха, просто посмеяться... А Беня Каламойский просто молодец, такое Буратино пролетариату подсунуть вместо Короля...😂