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СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

СНБО ввел персональные санкции против Деркача, - Данилов

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил о том, что против внефракционного депутата ВР Андрея Деркача введены персональные санкции. Также вводят санкции против круга лиц, которые находятся под санкциями США.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом Данилов заявил на брифинге после завершения заседания СНБО. 

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Топ комментарии
+18
А сажать с конфискацией когда будете или никогда?
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20.08.2021 18:32
+9
Представление идиотов, точнее для идиотов, продолжается.
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20.08.2021 18:34
+8
Читай внимательно: ПРОТИВ КРУГА ЛИЦ, а не против ВСЕХ ЛИЦ. Как ты думаешь, беня вэтот круг лиц входит? Я почему-то уверен, что НЕТ.
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20.08.2021 18:42
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А сажать с конфискацией когда будете или никогда?
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20.08.2021 18:32 Ответить
А навіщо? Головне оголосити стурбованість.
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20.08.2021 18:34 Ответить
Санкция (от лат. sanctio - ненарушимое постановление) - любая реакция на поведение человека или группы со стороны остальных. Наказание за преступление закона или нарушения административного порядка; штрафы, тюремное заключение, исправительные работы и др.

А у нас из этого списка санкций тюремное заключение только для патриотов.
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20.08.2021 18:41 Ответить
Так этож очередная показуха перед визитом.
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20.08.2021 18:43 Ответить
деркач и прочие - понятно.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоже потом по пленкам орало..
когда санкции против этих "слуг" и зе-ботов, которые орут вместе с деркачом))
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20.08.2021 19:31 Ответить
Нарешті виявили ворога про котрого знала вся країна 10років.
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20.08.2021 18:33 Ответить
Андрюха наш депутат шість разів , в Раді є ще хтось шостиразовий ? хоча я особисто жодного разу не голосував .
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20.08.2021 18:47 Ответить
Представление идиотов, точнее для идиотов, продолжается.
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20.08.2021 18:34 Ответить
Также вводят санкции против круга лиц, которые находятся под санкциями США.Источник: https://censor.net/ru/n3283901
Это типа против Коломойского тоже?
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20.08.2021 18:35 Ответить
Читай внимательно: ПРОТИВ КРУГА ЛИЦ, а не против ВСЕХ ЛИЦ. Как ты думаешь, беня вэтот круг лиц входит? Я почему-то уверен, что НЕТ.
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20.08.2021 18:42 Ответить
а у Деркача!.. а у Деркача!
язык шершавый, дырка горяча..
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20.08.2021 18:39 Ответить
а если оно, внефракционное, в гарсоны вступит - санкции снимут?
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20.08.2021 18:40 Ответить
Так Деркач вроде бы свой... Нет? Наверное, ход лошадью.
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20.08.2021 18:48 Ответить
Уряд США поставив Деркача поруч із Дубинським.
Де санкції проти нього?
Проти каломойши санкцій також немає.
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20.08.2021 19:01 Ответить
"....и пожурил Он ( РнБО) его ( деркача) за это....". Как уже это цирк надоел...
Как вспомнишь предвыборные обещания Великого Гундосого, то хочется с нашего "мудрОго наріду", которого развели как Лоха, просто посмеяться... А Беня Каламойский просто молодец, такое Буратино пролетариату подсунуть вместо Короля...😂
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20.08.2021 19:09 Ответить
шо і Беню під "ніж"? РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов - Цензор.НЕТ 9457
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20.08.2021 20:19 Ответить
Не прошло и года! Нужно же с чем-то к Байдену на глаза появиться...
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20.08.2021 23:33 Ответить
 
 