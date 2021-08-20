РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що проти позафракційного депутата ВР Андрія Деркача запроваджено персональні санкції. Також запроваджують санкції проти кола осіб, які перебувають під санкціями США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Данілов заявив на брифінгу після завершення засідання РНБО.