УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
35505 відвідувачів онлайн
Новини Політика України
3701 20
Деркач Андрій (90) санкції (2917) РНБО (1273)

РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що проти позафракційного депутата ВР Андрія Деркача запроваджено персональні санкції. Також запроваджують санкції проти кола осіб, які перебувають під санкціями США.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Данілов заявив на брифінгу після завершення засідання РНБО.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+18
А сажать с конфискацией когда будете или никогда?
показати весь коментар
20.08.2021 18:32
+9
Представление идиотов, точнее для идиотов, продолжается.
показати весь коментар
20.08.2021 18:34
+8
Читай внимательно: ПРОТИВ КРУГА ЛИЦ, а не против ВСЕХ ЛИЦ. Как ты думаешь, беня вэтот круг лиц входит? Я почему-то уверен, что НЕТ.
показати весь коментар
20.08.2021 18:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А сажать с конфискацией когда будете или никогда?
показати весь коментар
20.08.2021 18:32 Відповісти
А навіщо? Головне оголосити стурбованість.
показати весь коментар
20.08.2021 18:34 Відповісти
Санкция (от лат. sanctio - ненарушимое постановление) - любая реакция на поведение человека или группы со стороны остальных. Наказание за преступление закона или нарушения административного порядка; штрафы, тюремное заключение, исправительные работы и др.

А у нас из этого списка санкций тюремное заключение только для патриотов.
показати весь коментар
20.08.2021 18:41 Відповісти
Так этож очередная показуха перед визитом.
показати весь коментар
20.08.2021 18:43 Відповісти
деркач и прочие - понятно.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоже потом по пленкам орало..
когда санкции против этих "слуг" и зе-ботов, которые орут вместе с деркачом))
показати весь коментар
20.08.2021 19:31 Відповісти
Нарешті виявили ворога про котрого знала вся країна 10років.
показати весь коментар
20.08.2021 18:33 Відповісти
Андрюха наш депутат шість разів , в Раді є ще хтось шостиразовий ? хоча я особисто жодного разу не голосував .
показати весь коментар
20.08.2021 18:47 Відповісти
Представление идиотов, точнее для идиотов, продолжается.
показати весь коментар
20.08.2021 18:34 Відповісти
Также вводят санкции против круга лиц, которые находятся под санкциями США.Источник: https://censor.net/ru/n3283901
Это типа против Коломойского тоже?
показати весь коментар
20.08.2021 18:35 Відповісти
Читай внимательно: ПРОТИВ КРУГА ЛИЦ, а не против ВСЕХ ЛИЦ. Как ты думаешь, беня вэтот круг лиц входит? Я почему-то уверен, что НЕТ.
показати весь коментар
20.08.2021 18:42 Відповісти
а у Деркача!.. а у Деркача!
язык шершавый, дырка горяча..
показати весь коментар
20.08.2021 18:39 Відповісти
а если оно, внефракционное, в гарсоны вступит - санкции снимут?
показати весь коментар
20.08.2021 18:40 Відповісти
Так Деркач вроде бы свой... Нет? Наверное, ход лошадью.
показати весь коментар
20.08.2021 18:48 Відповісти
Уряд США поставив Деркача поруч із Дубинським.
Де санкції проти нього?
Проти каломойши санкцій також немає.
показати весь коментар
20.08.2021 19:01 Відповісти
"....и пожурил Он ( РнБО) его ( деркача) за это....". Как уже это цирк надоел...
Как вспомнишь предвыборные обещания Великого Гундосого, то хочется с нашего "мудрОго наріду", которого развели как Лоха, просто посмеяться... А Беня Каламойский просто молодец, такое Буратино пролетариату подсунуть вместо Короля...😂
показати весь коментар
20.08.2021 19:09 Відповісти
шо і Беню під "ніж"? РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов - Цензор.НЕТ 9457
показати весь коментар
20.08.2021 20:19 Відповісти
Не прошло и года! Нужно же с чем-то к Байдену на глаза появиться...
показати весь коментар
20.08.2021 23:33 Відповісти
 
 