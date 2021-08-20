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РНБО запровадила персональні санкції проти Деркача, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Секретар РНБО Олексій Данілов заявив про те, що проти позафракційного депутата ВР Андрія Деркача запроваджено персональні санкції. Також запроваджують санкції проти кола осіб, які перебувають під санкціями США.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Данілов заявив на брифінгу після завершення засідання РНБО.
Топ коментарі
+18 дмитрий иванов 527db324
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+8 q4ma
показати весь коментар20.08.2021 18:42
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Будь ласка, зачекайте...
А у нас из этого списка санкций тюремное заключение только для патриотов.
Но где санкции против "собачего рта - дубинского" и кулика, которые вместе с деркачом на пресс-конференции о пленках орало?))
Помнится, и вова-клован тоже потом по пленкам орало..
когда санкции против этих "слуг" и зе-ботов, которые орут вместе с деркачом))
Это типа против Коломойского тоже?
язык шершавый, дырка горяча..
Де санкції проти нього?
Проти каломойши санкцій також немає.
Как вспомнишь предвыборные обещания Великого Гундосого, то хочется с нашего "мудрОго наріду", которого развели как Лоха, просто посмеяться... А Беня Каламойский просто молодец, такое Буратино пролетариату подсунуть вместо Короля...😂