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Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отмечает отсутствие полномочий у ведомства уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе брифинга, после заседания Совета.

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабиенет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание, у нас вопрос очень большой по воде, которая сегодня в водоводах города Киева", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, рассматривался ли вопрос отстранения Кличко от должности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Предварительно, в повестке дня СНБО нет вопроса об отстранении главы КГГА Кличко. Внесут ли изменения - посмотрим, - Разумков

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Топ комментарии
+7
що цікаво, захотіли "запросити" Кличка на РНБО на підстав листа мінкульта Ткаченка, який отримали і прочитали за 2,5години до анонсованого початку засідання. І це при тому, що Кличко приблизно на цю ж годину, як голова Асоціації міст України, мав відкривати чергове давно анонсоване засідання Асоціації. І тут Данілов розпатякує "не розумію, де був Кличко, і чому він не мав змоги приїхати"... З очевидним еківоком, ніби саме Кличко винуватий в знесенні старовиної будівлі, хоча в Кличка нема прямої управи на поліцію, яка мала би ту будівлю охороняти...

Це - брехуни. Природні циркачі брехуни, клоуни.
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20.08.2021 19:25
+5


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч

Кличко розніс халабуди Зеленського, який той будував на Алеї Героїв Небесної Сотні і тепер його запросили на засідання РНБО, щоб звільнити з посади голови КМДА.
Ця чума писала "Київ - це ти!", а після того, як кияни послали його на юх, вирішив нагадити киянам. Нікчемний леприкон
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20.08.2021 19:42
+4
Зе-мрази боятся осенних протестов в Киеве, потому и торопятся сменить Кличко на своего "смотрящего".
😠
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20.08.2021 19:16
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На відміну від зеботів тут у коментах, Данилов дурню не меле і розуміє, що проти Кличка РНБО нічого не має...
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20.08.2021 19:15 Ответить
Вы не поняли, это тонкий намек, что Власть стремится убрать Кличко.
Увы, попытка убрать Кличко, это дорого обойдется Власти...
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21.08.2021 00:10 Ответить
Зе-мрази боятся осенних протестов в Киеве, потому и торопятся сменить Кличко на своего "смотрящего".
😠
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20.08.2021 19:16 Ответить
А кто и касательно чего протестовать станет?Лично выйдешь, обольёшь себя бензином и подождёшь?
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20.08.2021 21:21 Ответить
Ладно, если ты так просишь:
Выйду лично протестовать, оболью тебя бензином и подожгу.
😭
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20.08.2021 21:37 Ответить
Тоже мене, сжигатель напалмом блин))) Где вы только берётесь на мою голову....))))
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20.08.2021 21:51 Ответить
Давно должен был привыкнуть.
Ведь "средний уровень разумности" значит, что минимум половина населения УМНЕЕ ТЕБЯ!
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20.08.2021 22:51 Ответить
Не говори ерунды. Ваша шоколадненькая лерочка ларченко (которая изосрала весь форум своими хамскми постами в часности в отношени любого, кто не млеет от Петра Алексеевича) не знает простейших вещиц. Так что не надо мне рассказывать про вот это вот всё)))
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20.08.2021 22:55 Ответить
До кличка і його друзів з незаконної забудівлі дуже багато питань. Але нам не потрібен ще один смотрящий від ОПи, який теж по вуха в лайні.
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20.08.2021 19:23 Ответить
ще раз: сьогодні є питання по незаконному знесенню будівлі, і саме його збиралося розглядати на РНБО! По знесенню, а не по забудовам!
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20.08.2021 19:27 Ответить
Ще раз! Втикають ті багатоповерхівки по всьому Києві і при тому жодного садочка чи школи. А гіпермаркети (дрімтауни) над метро? Там де, взагалі нічого крім стоянок для машин не було і не повинно бути. Це як? А за це знесення нікому нічого не буде. Як всігда.
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20.08.2021 19:37 Ответить
А були б садочки чи школи було б норм?
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20.08.2021 20:04 Ответить
Звісно що норм. Це необхідна інфраструктура.
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20.08.2021 21:14 Ответить
Ну так хай тоді зроблять садочки з школами і втикають. В чому проблема то?
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23.08.2021 14:53 Ответить
примусьте, зебіли, своє РНБО розглянути проблеми забудови (хаотичної, як вам здається - тут я уникаю суперечок, тому що не в курсах) Києва... Нема питань. Але Віталія хотіли покарати за знесення конкретної будівлі! З чого вийде гремучий пердь!
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20.08.2021 21:00 Ответить
Підалік напортачив і без цієї забудівлі. Бо давно вже ліг пілд своїх меценатів. Люба забудівля в Києві - тільки коробка. А інфраструктура де? Де школи і садочки, паркомісця нарешті? Фуй, великий вам фуй, - це від забудовників офіційна відповідь.
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20.08.2021 21:12 Ответить
знов "за рибу воші"... Так розбирайтесь з забудівлями окремо! Цю проблему сьогодні на РНБО не виносили!
Якщо хочете поміняти Кличка - то, у всяк випадкку, не за те, що він на траси збив бездомного кота!
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20.08.2021 21:23 Ответить
От про траси можу докладно відповісти. Минулого року в локдаун ремонтували аж двісті метрів дороги. Київ. Оболонь. Багато техніки, рила з бульдозер по периметру сиділи на парканчику і бігали в гендель місцевий. І так три місяці. Потім поїхали і зараз знову риють. Трохи далі.
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20.08.2021 22:34 Ответить
що цікаво, захотіли "запросити" Кличка на РНБО на підстав листа мінкульта Ткаченка, який отримали і прочитали за 2,5години до анонсованого початку засідання. І це при тому, що Кличко приблизно на цю ж годину, як голова Асоціації міст України, мав відкривати чергове давно анонсоване засідання Асоціації. І тут Данілов розпатякує "не розумію, де був Кличко, і чому він не мав змоги приїхати"... З очевидним еківоком, ніби саме Кличко винуватий в знесенні старовиної будівлі, хоча в Кличка нема прямої управи на поліцію, яка мала би ту будівлю охороняти...

Це - брехуни. Природні циркачі брехуни, клоуни.
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20.08.2021 19:25 Ответить


Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч

Кличко розніс халабуди Зеленського, який той будував на Алеї Героїв Небесної Сотні і тепер його запросили на засідання РНБО, щоб звільнити з посади голови КМДА.
Ця чума писала "Київ - це ти!", а після того, як кияни послали його на юх, вирішив нагадити киянам. Нікчемний леприкон
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20.08.2021 19:42 Ответить
Внесення пропозицій Президенту України щодо реалізації засад внутрішньої і зовнішньої політики у сфері національної безпеки і оборони.
Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.
Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
СНБО Украины не может увольнять, он может советовать.
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20.08.2021 19:51 Ответить
Зате Єрмак може все - і радити, і вести перемовини з іноземними партнерами, і призначати, і щвільнят. Нє?
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20.08.2021 20:01 Ответить
Навіть члени СНБО, яких назначив сам Зеленський, не підтримало сраного клоуна. Розуміють, що сказкі скоро кінець і доведеться за все відповідати.
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20.08.2021 21:11 Ответить
Ігор Чернобаєв (ФБ)

Новину про звільнення Кличка видалили з сайту.
Але факт залишається фактом, стаття вже була готова у медіашлюх під рішення РНБО, але щось пішло не так.
Внизу скріни статті. І навіть по адресі видаленої статті зрозуміло про що в ній йшла мова.
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20.08.2021 21:12 Ответить
Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов - Цензор.НЕТ 1525
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20.08.2021 21:13 Ответить
Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов - Цензор.НЕТ 9372
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20.08.2021 21:14 Ответить
Повноважень звільняти Кличка в РНБО немає, - Данілов - Цензор.НЕТ 3963
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20.08.2021 21:16 Ответить
Ну он же сказал что нет полномочий у СНБО. Но они рекомендовали Кабмину его уволить, что вскоре и произойдет.
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20.08.2021 23:25 Ответить
Кабмін?
А що з цього проводу написано в Конституції?
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20.08.2021 23:43 Ответить
Заслуженный юрист Украины, он же - генерал Москаль, в своем блоге написал:
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.

Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"
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21.08.2021 01:15 Ответить
 
 