Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отмечает отсутствие полномочий у ведомства уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе брифинга, после заседания Совета.

"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабиенет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание, у нас вопрос очень большой по воде, которая сегодня в водоводах города Киева", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, рассматривался ли вопрос отстранения Кличко от должности.

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