Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов отмечает отсутствие полномочий у ведомства уволить с должности мэра Киева Виталия Кличко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в ходе брифинга, после заседания Совета.
"Полномочий снимать Кличко у нас нет. Эти полномочия есть у Кабинета министров. Кабиенет министров занимается своим делом, а мы можем рассмотреть любой вопрос на заседании СНБО, мы можем обратить внимание на состояние дел, которые есть в городе Киеве. Мы можем обратить внимание, у нас вопрос очень большой по воде, которая сегодня в водоводах города Киева", - сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, отвечая на вопрос журналиста, рассматривался ли вопрос отстранения Кличко от должности.
Пожалуйста, подождите...
Увы, попытка убрать Кличко, это дорого обойдется Власти...
😠
Выйду лично протестовать, оболью тебя бензином и подожгу.
😭
Ведь "средний уровень разумности" значит, что минимум половина населения УМНЕЕ ТЕБЯ!
Якщо хочете поміняти Кличка - то, у всяк випадкку, не за те, що він на траси збив бездомного кота!
Це - брехуни. Природні циркачі брехуни, клоуни.
Йозеф Кнехт@jozefkneht1 4 ч
Кличко розніс халабуди Зеленського, який той будував на Алеї Героїв Небесної Сотні і тепер його запросили на засідання РНБО, щоб звільнити з посади голови КМДА.
Ця чума писала "Київ - це ти!", а після того, як кияни послали його на юх, вирішив нагадити киянам. Нікчемний леприкон
Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони у мирний час.
Координація та здійснення контролю за діяльністю органів виконавчої влади у сфері національної безпеки і оборони в умовах воєнного або надзвичайного стану та при виникненні кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
СНБО Украины не может увольнять, он может советовать.
Новину про звільнення Кличка видалили з сайту.
Але факт залишається фактом, стаття вже була готова у медіашлюх під рішення РНБО, але щось пішло не так.
Внизу скріни статті. І навіть по адресі видаленої статті зрозуміло про що в ній йшла мова.
А що з цього проводу написано в Конституції?
,,"Согласно решению Конституционного суда №21-рп/2003 от 25 декабря 2003 года, должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА) может занимать исключительно лицо, избранное на местных выборах городским головой. То есть, кроме Виталия Кличко, эту должность никто не может занимать.
Это решение является обязательным к исполнению на территории Украины, окончательным и не может быть обжаловано. П. 4 ст. 382 Уголовного кодекса предусматривает, что невыполнение решений... Конституционного суда Украины и его заключений.
влечет за собой лишение свободы до 8 лет"