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Пятиэтажный жилой дом горел в Броварах, - ГСЧС. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Броварах (Киевская область) горела крыша и несколько квартир 5-этажного жилого дома.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"В 20:05 в г.Бровары по ул. Гагарина 11 в двух квартирах на пятом этаже пятиэтажного жилого дома возник пожар с распространением на кровлю здания.
В 22:44 пожар локализован на площади около 2 тыс. м кв. Жертв и пострадавших нет. Подразделениями ГСЧС спасены 4 человека", - говорится в сообщении.
По состоянию на 22:15 к тушению были привлечены 72 человека и 18 ед. техники, из них от ГСЧС 65 человек и 11 ед. техники.
Дополнительно к месту пожара следует 3 ед. техники ГСЧС.
В 23:21 пожар был ликвидирован.
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