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П'ятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Події

У Броварах (Київська область) горить дах і кілька квартир 5-поверхового житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

Пятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС 01

"О 20:05 у м. Бровари по вул. Гагаріна, 11 у двох квартирах на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю будинку.

Пятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС 02

О 22:44 пожежу локалізовано на площі приблизно 2 тис. м кв. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини", - йдеться в повідомленні.

Пятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС 03
Пятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС 04

Станом на 22:15 до гасіння було залучено 72 людини і 18 од. техніки, з них від ДСНС 65 осіб і 11 од. техніки.

Додатково до місця пожежі прямує 3 од. техніки ДСНС.

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