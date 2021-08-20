П'ятиповерховий житловий будинок горить у Броварах, - ДСНС. ФОТО

У Броварах (Київська область) горить дах і кілька квартир 5-поверхового житлового будинку.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"О 20:05 у м. Бровари по вул. Гагаріна, 11 у двох квартирах на п’ятому поверсі п’ятиповерхового житлового будинку виникла пожежа з розповсюдженням на покрівлю будинку.

О 22:44 пожежу локалізовано на площі приблизно 2 тис. м кв. Жертв і постраждалих немає. Підрозділами ДСНС врятовано 4 людини", - йдеться в повідомленні.





Станом на 22:15 до гасіння було залучено 72 людини і 18 од. техніки, з них від ДСНС 65 осіб і 11 од. техніки.

Додатково до місця пожежі прямує 3 од. техніки ДСНС.