РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
17026 посетителей онлайн
Новости Политика Украины
6613 21
Зеленский (10418) помилование (74)

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об изменении положения о порядке помилования. Документ затрагивает порядок помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.

Соответсующий указ опубликован на сайте главы государства, информирует Цензор.НЕТ.

Согласно указу, лица, осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения могут быть помилованы после фактического отбытия ими сроков, установленных ч. 3 ст. 81 Уголовного кодекса Украины (условно-досрочное освобождение от отбывания наказания).

Документом предусмотрена возможность подачи ходатайства о помиловании в исключительных случаях членом комиссии при президенте по вопросам помилования, уполномоченным по правам человека и советником - уполномоченным президента по правам детей и по вопросам безбарьерности. При этом ходатайство направляется в Офис Президента.

Также разрешается проводить дистанционно заседание комиссии по помилованию (в режиме видеоконференции, если это позволяют технические возможности).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский изменил состав Комиссии при президенте по помилованию

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Топ комментарии
+8
И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
показать весь комментарий
21.08.2021 05:35
+8
" осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
Видны жизненные приоритеты
показать весь комментарий
21.08.2021 06:54
+7
Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
21.08.2021 07:25
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Боже, я вже навіть трохи скучив за цим шітораторством Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 1522

Беріть попкорн і вмикайте звук

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 2691
показать весь комментарий
21.08.2021 07:23 Ответить
РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНІ
показать весь комментарий
21.08.2021 01:39 Ответить
наркот свою статью подправил? - было бы странно если бы он етого не сделал...
показать весь комментарий
21.08.2021 03:12 Ответить
И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
показать весь комментарий
21.08.2021 05:35 Ответить
В отношении тысяч посаженных Порошенко участников АТО на Цензоре есть серьезные разногласия. Так, ИгорьЛ начинает с 6 тысяч, а Иван Сулима постоянно путается в показаниях между 9 и 12 тысячами закатованых Петей патриотов.
показать весь комментарий
21.08.2021 13:39 Ответить
Пока что президент В Украине В. Зеленский! И он имеет конституционное право помиловать осужденных. А что садил предыдущий президент участников АТО - пусть говорят политики, журналисты, эксперты- профессионалы и эксперты- любители. Зеленский за более, чем два года президенства никого не помиловал...
показать весь комментарий
21.08.2021 19:20 Ответить
Помиловать через повешение!
показать весь комментарий
21.08.2021 05:45 Ответить
Дял себя старается. О своем будущем озаботился. Но у тебя, Вава, ст.111 УК на лбу зеленкой написана.
показать весь комментарий
21.08.2021 06:37 Ответить
Знає кішка чиє сало з"їла. Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 1018
показать весь комментарий
21.08.2021 06:49 Ответить
" осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
Видны жизненные приоритеты
показать весь комментарий
21.08.2021 06:54 Ответить
То він визначив "відкати" майбутні! При Кучмі (наскільки мені відомо), тільки за те, щоб прийняли в секретаріаті клопотання про помилування, треба було "відслинить" 5 тисяч "зелені"... Скільки потім "самому" "одстібували" - знаю!!! Ну а у "Блазня" і його кодли "апетити" крутіші - бо відчувають , що до весни в кріслах не всидять! Тому, думаю, "такса" в кілька разів вища буде!!!...
показать весь комментарий
21.08.2021 08:20 Ответить
Добавится статья дохода в карман президента . Водители - убийцы и коррупционеры - миллионеры с удовольствием купят себе свободу, если не получилось сторговаться в суде....
показать весь комментарий
21.08.2021 07:13 Ответить
Чушь .Они теперь вообще не могут выйти досрочно.Только полный срок и после отбытия полного срока возможно снимут судимость через помилование.Я -за.И за коррупцию и ДТП.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:19 Ответить
Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
показать весь комментарий
21.08.2021 07:25 Ответить
Отмазал всех своих.
показать весь комментарий
21.08.2021 08:27 Ответить
"...При этом ходатайство направляется в Офис Президента..." Источник: https://censor.net/ru/n3283968"...
показать весь комментарий
21.08.2021 08:34 Ответить
Гадав що буде гірше, ще почне "милувати" тих, хто "на тій стороні".
показать весь комментарий
21.08.2021 09:15 Ответить
Тобто підкотовка плацдарму на майбутьне? Але ж державна зрада не амнистується.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:27 Ответить
Документ затрагивает порядок помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.Источник: https://censor.net/ru/n3283968

================
Что оно курило? Нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения это для него два разных вида наказания? Да и приравнял коррупцию к дорожному движению.
показать весь комментарий
21.08.2021 09:54 Ответить
Вава поповнює кадровий резерв. Попереду нові признячення на керівні посади.
показать весь комментарий
21.08.2021 10:28 Ответить
 
 