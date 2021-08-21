Зеленський вніс зміни до порядку помилування в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну положення про порядок помилування. Документ стосується порядку помилування засуджених за корупцію, порушення правил дорожнього руху і водіння в стані сп'яніння.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, особи, засуджені за корупційні злочини, порушення правил дорожнього руху, водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, можуть бути помилувані після фактичного відбуття ними термінів, встановлених ч. 3 ст. 81 Кримінального кодексу України (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання).

Документом передбачена можливість подачі клопотання про помилування у виняткових випадках членом комісії при президенті з питань помилування, уповноваженим з прав людини і радником - уповноваженим президента з прав дітей і з питань безбар'єрності. При цьому клопотання направляється в Офіс Президента.

Також дозволяється проводити дистанційно засідання комісії з помилування (в режимі відеоконференції, якщо це дозволяють технічні можливості).

Читайте: Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Указ набуває чинності з дня його опублікування.