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Новини Політика України
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Зеленський (17470) помилування (107)

Зеленський вніс зміни до порядку помилування в Україні

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський вніс зміни до порядку помилування в Україні

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про зміну положення про порядок помилування. Документ стосується порядку помилування засуджених за корупцію, порушення правил дорожнього руху і водіння в стані сп'яніння.

Відповідний указ опубліковано на сайті глави держави, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з указом, особи, засуджені за корупційні злочини, порушення правил дорожнього руху, водіння в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння, можуть бути помилувані після фактичного відбуття ними термінів, встановлених ч. 3 ст. 81 Кримінального кодексу України (умовно-дострокове звільнення від відбування покарання).

Документом передбачена можливість подачі клопотання про помилування у виняткових випадках членом комісії при президенті з питань помилування, уповноваженим з прав людини і радником - уповноваженим президента з прав дітей і з питань безбар'єрності. При цьому клопотання направляється в Офіс Президента.

Також дозволяється проводити дистанційно засідання комісії з помилування (в режимі відеоконференції, якщо це дозволяють технічні можливості).

Читайте: Зеленський змінив склад Комісії при президенті з помилування

Указ набуває чинності з дня його опублікування.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
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21.08.2021 05:35
+8
" осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
Видны жизненные приоритеты
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21.08.2021 06:54
+7
Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
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21.08.2021 07:25
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Боже, я вже навіть трохи скучив за цим шітораторством Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 1522

Беріть попкорн і вмикайте звук

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 2691
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21.08.2021 07:23 Відповісти
РОЗПРЯГАЙТЕ, ХЛОПЦІ, КОНІ
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21.08.2021 01:39 Відповісти
наркот свою статью подправил? - было бы странно если бы он етого не сделал...
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21.08.2021 03:12 Відповісти
И где же воля президентская о помиловании тысяч участников АТО, отбывающих наказание? 30 лет Независимости Украины - очень серьезная причина для применения президентом своего конституционного права!
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21.08.2021 05:35 Відповісти
В отношении тысяч посаженных Порошенко участников АТО на Цензоре есть серьезные разногласия. Так, ИгорьЛ начинает с 6 тысяч, а Иван Сулима постоянно путается в показаниях между 9 и 12 тысячами закатованых Петей патриотов.
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21.08.2021 13:39 Відповісти
Пока что президент В Украине В. Зеленский! И он имеет конституционное право помиловать осужденных. А что садил предыдущий президент участников АТО - пусть говорят политики, журналисты, эксперты- профессионалы и эксперты- любители. Зеленский за более, чем два года президенства никого не помиловал...
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21.08.2021 19:20 Відповісти
Помиловать через повешение!
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21.08.2021 05:45 Відповісти
Дял себя старается. О своем будущем озаботился. Но у тебя, Вава, ст.111 УК на лбу зеленкой написана.
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21.08.2021 06:37 Відповісти
Знає кішка чиє сало з"їла. Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 1018
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21.08.2021 06:49 Відповісти
" осужденные за коррупционные преступления, нарушение правил дорожного движения, вождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения" - интересный набор.
Видны жизненные приоритеты
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21.08.2021 06:54 Відповісти
То він визначив "відкати" майбутні! При Кучмі (наскільки мені відомо), тільки за те, щоб прийняли в секретаріаті клопотання про помилування, треба було "відслинить" 5 тисяч "зелені"... Скільки потім "самому" "одстібували" - знаю!!! Ну а у "Блазня" і його кодли "апетити" крутіші - бо відчувають , що до весни в кріслах не всидять! Тому, думаю, "такса" в кілька разів вища буде!!!...
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21.08.2021 08:20 Відповісти
Добавится статья дохода в карман президента . Водители - убийцы и коррупционеры - миллионеры с удовольствием купят себе свободу, если не получилось сторговаться в суде....
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21.08.2021 07:13 Відповісти
Чушь .Они теперь вообще не могут выйти досрочно.Только полный срок и после отбытия полного срока возможно снимут судимость через помилование.Я -за.И за коррупцию и ДТП.
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21.08.2021 08:19 Відповісти
Треба такой поставити біля АП. Щоб зелена мразь дивилася кожного дня

Зеленский внес изменения в порядок помилования в Украине - Цензор.НЕТ 7394
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21.08.2021 07:25 Відповісти
Отмазал всех своих.
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21.08.2021 08:27 Відповісти
"...При этом ходатайство направляется в Офис Президента..." Источник: https://censor.net/ru/n3283968"...
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21.08.2021 08:34 Відповісти
Гадав що буде гірше, ще почне "милувати" тих, хто "на тій стороні".
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21.08.2021 09:15 Відповісти
Тобто підкотовка плацдарму на майбутьне? Але ж державна зрада не амнистується.
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21.08.2021 09:27 Відповісти
Документ затрагивает порядок помилования осужденных за коррупцию, нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения.Источник: https://censor.net/ru/n3283968

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Что оно курило? Нарушение правил дорожного движения и вождение в состоянии опьянения это для него два разных вида наказания? Да и приравнял коррупцию к дорожному движению.
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21.08.2021 09:54 Відповісти
Вава поповнює кадровий резерв. Попереду нові признячення на керівні посади.
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21.08.2021 10:28 Відповісти
 
 