Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев.
Как передает Цензор.НЕТ, постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.
В обновленном вчера, 20 августа 2021 года, российском санкционном списке оказались Кулеба, Данилов, Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова и советник министра энергетики Елена Зеркаль.
Санкционный список РФ увеличился с 849 до 922 человек.
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+8 хужє не будєт
показать весь комментарий21.08.2021 11:26
+4 Володимир Мик
показать весь комментарий21.08.2021 11:21
+4 три - пятнадцать
показать весь комментарий21.08.2021 11:33
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До 2019 такой избирательностью кацапы не страдали.
Рятувальники 80Lvl
доиграетесь!