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Новости За рубежом Санкции России против Украины
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Данилов (1057) Денисова (994) санкции (10624) Кулеба Дмитрий (2646)

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков

Россия ввела санкции против главы МИД Дмитрия Кулебы, секретаря СНБО Алексея Данилова, омбудсмена Людмилы Денисовой и еще 70 украинцев.

Как передает Цензор.НЕТ, постановление правительства РФ опубликовано на официальном сайте правовой информации.

В обновленном вчера, 20 августа 2021 года, российском санкционном списке оказались Кулеба, Данилов, Денисова, глава Счетной палаты Валерий Пацкан, глава Днепропетровской областной госадминистрации Валентин Резниченко, первая замглавы МИД Эмине Джапарова и советник министра энергетики Елена Зеркаль.

Санкционный список РФ увеличился с 849 до 922 человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия расширила список украинских компаний, подпадающих под санкции. ДОКУМЕНТ
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Топ комментарии
+8
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 6423
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21.08.2021 11:26
+4
Мракокобесы и враги рода людского - рашисты уже давно ввели санкции против всего украинского народа, убивая украинцев и оккупируя украинскую землю
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21.08.2021 11:21
+4
а не наградить ли етот ряд политиков какими почетными знаками отличия от прямо всех по кацапскому списку?
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21.08.2021 11:33
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Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 8379
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21.08.2021 11:14 Ответить
Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 6543
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21.08.2021 11:22 Ответить
Батут йому в поміч.
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21.08.2021 11:31 Ответить
А мокшанський падростак харош Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 8486

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 941
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21.08.2021 11:18 Ответить
Самовар на кальосіках. Нєімєєтаналогов. Самий самоварний самовар в мірє. Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 2526
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21.08.2021 11:34 Ответить
Эк ***** перекорёжило Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 3593
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21.08.2021 11:19 Ответить
Шестерок обхезали, а ЗЕ и Ермака кацапы не трогают.

До 2019 такой избирательностью кацапы не страдали.
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21.08.2021 11:19 Ответить
Прикинь, против пуйла тоже никогда не было санкций, даже при Пете
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21.08.2021 11:28 Ответить
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 8362№75
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21.08.2021 11:37 Ответить
В списку явні агенти Кремля- Савченко та Дубинський, дивно що не має Юлі
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21.08.2021 11:19 Ответить
Країну вказувати не буду. Втомився вже Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 2486

Рятувальники 80Lvl

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 5654
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21.08.2021 11:21 Ответить
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 6423
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21.08.2021 11:26 Ответить
Мракокобесы и враги рода людского - рашисты уже давно ввели санкции против всего украинского народа, убивая украинцев и оккупируя украинскую землю
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21.08.2021 11:21 Ответить
Украине нужно расширить список х-йлоВ.. ла- ла-ла...
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21.08.2021 11:22 Ответить
так багато питань Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 1259

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 1352
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21.08.2021 11:23 Ответить
Значит у этих господ есть активы на территории России или в Крыму. В противном случае - это смех. А кацапы не сильно настроены смеяться...
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21.08.2021 11:26 Ответить
затевают украинофобию какую-то вот эту вот.
доиграетесь!
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21.08.2021 11:27 Ответить
а не наградить ли етот ряд политиков какими почетными знаками отличия от прямо всех по кацапскому списку?
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21.08.2021 11:33 Ответить
А проти Зеліних Сватів чомусь не ввели. Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 8811
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21.08.2021 11:39 Ответить
тю... на меня санкции рамблер ввел за комментарии это почти одно и тоже
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21.08.2021 11:54 Ответить
денисову то за что она же перед всема раком стоит, вовк в окружном ее хорошо отемел))
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21.08.2021 12:01 Ответить
Дешицу верните! Он песню про ***** с военными исполнит и вся вата самовоспламенится.
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21.08.2021 13:05 Ответить
санкции против ветеринара Данилова? господа животные возмущены

Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 1525
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21.08.2021 13:06 Ответить
Какое горе. Не смогут поехать в Магадан.
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21.08.2021 13:08 Ответить
А коли наш Влодко під санкції підпаде, га?
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21.08.2021 13:57 Ответить
Не отдыхать больше им на южных берегах лаптевых и охотских морей....и как теперь жить???
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21.08.2021 13:58 Ответить
Сюрреалізм. 7 років росія воює проти України, багато тисяч загиблих українців, окупована частина території, а тут якесь обурення наших політиків про російські санкції проти них... Це якийсь дурний сон...
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22.08.2021 07:16 Ответить
 
 