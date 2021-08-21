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Новини За кордоном Санкції Росії проти України
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Данілов (1191) Денісова (874) Кулеба Дмитро (3182)

Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків

Росія запровадила санкції проти глави МЗС Дмитра Кулеби, секретаря РНБО Олексія Данілова, омбудсмена Людмили Денісової та ще 70 українців.

Як передає Цензор.НЕТ, постанову уряду РФ опубліковано на офіційному сайті правової інформації.

В оновленому вчора, 20 серпня 2021 року, російському санкційному списку опинилися Кулеба, Данілов, Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова та радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.

Санкційний список РФ збільшився з 849 до 922 осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції. ДОКУМЕНТ

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 6423
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21.08.2021 11:26
+4
Мракокобесы и враги рода людского - рашисты уже давно ввели санкции против всего украинского народа, убивая украинцев и оккупируя украинскую землю
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21.08.2021 11:21
+4
а не наградить ли етот ряд политиков какими почетными знаками отличия от прямо всех по кацапскому списку?
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21.08.2021 11:33
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Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 8379
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21.08.2021 11:14 Відповісти
Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 6543
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21.08.2021 11:22 Відповісти
Батут йому в поміч.
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21.08.2021 11:31 Відповісти
А мокшанський падростак харош Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 8486

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 941
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21.08.2021 11:18 Відповісти
Самовар на кальосіках. Нєімєєтаналогов. Самий самоварний самовар в мірє. Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 2526
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21.08.2021 11:34 Відповісти
Эк ***** перекорёжило Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 3593
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21.08.2021 11:19 Відповісти
Шестерок обхезали, а ЗЕ и Ермака кацапы не трогают.

До 2019 такой избирательностью кацапы не страдали.
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21.08.2021 11:19 Відповісти
Прикинь, против пуйла тоже никогда не было санкций, даже при Пете
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21.08.2021 11:28 Відповісти
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 8362№75
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21.08.2021 11:37 Відповісти
В списку явні агенти Кремля- Савченко та Дубинський, дивно що не має Юлі
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21.08.2021 11:19 Відповісти
Країну вказувати не буду. Втомився вже Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 2486

Рятувальники 80Lvl

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 5654
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21.08.2021 11:21 Відповісти
Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 6423
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21.08.2021 11:26 Відповісти
Мракокобесы и враги рода людского - рашисты уже давно ввели санкции против всего украинского народа, убивая украинцев и оккупируя украинскую землю
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21.08.2021 11:21 Відповісти
Украине нужно расширить список х-йлоВ.. ла- ла-ла...
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21.08.2021 11:22 Відповісти
так багато питань Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 1259

Россия ввела санкции против Данилова, Кулебы, Денисовой и ряда других политиков - Цензор.НЕТ 1352
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21.08.2021 11:23 Відповісти
Значит у этих господ есть активы на территории России или в Крыму. В противном случае - это смех. А кацапы не сильно настроены смеяться...
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21.08.2021 11:26 Відповісти
затевают украинофобию какую-то вот эту вот.
доиграетесь!
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21.08.2021 11:27 Відповісти
а не наградить ли етот ряд политиков какими почетными знаками отличия от прямо всех по кацапскому списку?
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21.08.2021 11:33 Відповісти
А проти Зеліних Сватів чомусь не ввели. Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 8811
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21.08.2021 11:39 Відповісти
тю... на меня санкции рамблер ввел за комментарии это почти одно и тоже
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21.08.2021 11:54 Відповісти
денисову то за что она же перед всема раком стоит, вовк в окружном ее хорошо отемел))
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21.08.2021 12:01 Відповісти
Дешицу верните! Он песню про ***** с военными исполнит и вся вата самовоспламенится.
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21.08.2021 13:05 Відповісти
санкции против ветеринара Данилова? господа животные возмущены

Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків - Цензор.НЕТ 1525
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21.08.2021 13:06 Відповісти
Какое горе. Не смогут поехать в Магадан.
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21.08.2021 13:08 Відповісти
А коли наш Влодко під санкції підпаде, га?
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21.08.2021 13:57 Відповісти
Не отдыхать больше им на южных берегах лаптевых и охотских морей....и как теперь жить???
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21.08.2021 13:58 Відповісти
Сюрреалізм. 7 років росія воює проти України, багато тисяч загиблих українців, окупована частина території, а тут якесь обурення наших політиків про російські санкції проти них... Це якийсь дурний сон...
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22.08.2021 07:16 Відповісти
 
 