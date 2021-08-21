Росія запровадила санкції проти Данілова, Кулеби, Денісової та деяких інших політиків
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Росія запровадила санкції проти глави МЗС Дмитра Кулеби, секретаря РНБО Олексія Данілова, омбудсмена Людмили Денісової та ще 70 українців.
Як передає Цензор.НЕТ, постанову уряду РФ опубліковано на офіційному сайті правової інформації.
В оновленому вчора, 20 серпня 2021 року, російському санкційному списку опинилися Кулеба, Данілов, Денісова, голова Рахункової палати Валерій Пацкан, голова Дніпропетровської обласної держадміністрації Валентин Резніченко, перша заступниця голови МЗС Еміне Джапарова та радниця міністра енергетики Олена Зеркаль.
Санкційний список РФ збільшився з 849 до 922 осіб.
Топ коментарі
+8 хужє не будєт
показати весь коментар21.08.2021 11:26
+4 Володимир Мик
показати весь коментар21.08.2021 11:21
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар21.08.2021 11:33
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До 2019 такой избирательностью кацапы не страдали.
Рятувальники 80Lvl
доиграетесь!