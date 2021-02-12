УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13764 відвідувача онлайн
Новини Політика України Санкції Росії проти України
11 833 60
Росія (47133) санкції (6830)

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції. ДОКУМЕНТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції. ДОКУМЕНТ

Уряд Росії вніс зміни до постанови про введення санкцій проти українських підприємств.

"Перелік юридичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи" поповнився 16 новими підприємствами, тепер їх 84, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду РФ.

Відповідну постанову підписав 12 лютого прем'єр-міністр країни-агресора Михайло Мішустін.

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 01

Читайте також: Росія запровадила санкції проти "слуг народу", які проголосували за Постанову про засудження агресії РФ проти України, - нардеп Качура

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 02
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 03
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 04
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 05

Читайте також: МЗС України висловило протест проти розширення переліку громадян України, щодо яких РФ запровадила "спеціальні економічні заходи"

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 06
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 07
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 08
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 09

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін як "жест доброї волі" погодився дозволити трьом українським підприємствам поставки в РФ

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції 10
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Давно пора ліквідовувати УСІ економічні зв"язки з РФ-ією. Своїми санкціями вона нам тіоьки допомагає. У Світі 200 держав, спокійно можна обійтись і без РФ-ії. А проти депутатів також правильно "ібо нєхєр" шастать, туди -сюди, і вдома справ багато.
показати весь коментар
12.02.2021 23:30
+8
Ліпецька фабрика ЗААРЕШТОВАНА з 2013 року і з літа 2013 накладені санкції РФ на "Рошен", тобто навіть ДО МАЙДАНУ. Я повторюю, не можна так тупо всиратись з такими шизофренічними феками. Це зашквар, ольгіно!
показати весь коментар
12.02.2021 23:50
+7
Убогий а кто тебе сказал что Рошен экспортирует в россию товар?
показати весь коментар
12.02.2021 23:38
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Это та "мягкая сила", о которой трындело пуйло?
показати весь коментар
12.02.2021 23:12 Відповісти
Лаптьорейх жжтьоть, бо путінського кума абідєлі...
показати весь коментар
12.02.2021 23:33 Відповісти
Путен так ненавидит Порошенко, что даже забувся внести рошен в санкции. А вот Черкассыгаз и фермер Синьков-агро ему чем-то не угодили
показати весь коментар
12.02.2021 23:17 Відповісти
Убогий а кто тебе сказал что Рошен экспортирует в россию товар?
показати весь коментар
12.02.2021 23:38 Відповісти
Убогий, а кто тебе сказал, что Черкасигаз экспортируют в россию свою продукцию?
показати весь коментар
12.02.2021 23:40 Відповісти
Ліпецька фабрика ЗААРЕШТОВАНА з 2013 року і з літа 2013 накладені санкції РФ на "Рошен", тобто навіть ДО МАЙДАНУ. Я повторюю, не можна так тупо всиратись з такими шизофренічними феками. Це зашквар, ольгіно!
показати весь коментар
12.02.2021 23:50 Відповісти
В 2012 м! ***** как взнав, что министром экономики у Януковича стал Порошенко, так хлопнувся в обморок, обиссявся и заарештував фабрику
показати весь коментар
12.02.2021 23:56 Відповісти
Що ЗЕбанат мокшанський? Те що Порох отримав підтримку Заходу, а рашка отримала санкції? Котрі добивають економіку? Те що завдяки Пороху маємо міжнародну підтримку, гроші, інструкторів і технічну допомогу? Ви гівно їсти не втомились? Оця фабрика?
показати весь коментар
13.02.2021 00:00 Відповісти
як же бісять люди , котрі пишуть "санкції, що добивають економіку"

НЕ ВИСТАЧА УМА НАПИСАТИ ХОЧА Б ЯКІ ? мокшанські бібізяни((
показати весь коментар
13.02.2021 00:22 Відповісти
Потужне гундосіння ЗЕбаната... Ну хоч малороси палають... Можна сальця смажити... Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції - Цензор.НЕТ 8842
Не розхитуйте пiанiно, кришка може впасти на обрізаний Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції - Цензор.НЕТ 8694
показати весь коментар
13.02.2021 00:36 Відповісти
Словник української мови
показати весь коментар
13.02.2021 00:40 Відповісти
Батраче лахтинський, а тобі таке поняття - "синонім", відоме? Українська моба більш ніж на третину багатша російської саме за рахунок синонімів... На, читай... Це - витяг з Академічного тлумачного словника:
"УМ, а, чол. Те саме, що розум. Роботящим умам. Роботящим рукам Перелоги орать. Думать, сіять, не ждать І посіяне жать Роботящим рукам (Тарас Шевченко, II, 1963, 386); Висока ідейність і глибока народність нашої літератури - от що вабить до себе чесні серця та світлі уми на світі (Максим Рильський, IX, 1962, 15); Соціалізм, про який мріяли кращі уми людства і неминучість якого провістили основоположники марксизму, став у нашій країні реальною дійсністю (Комуніст України, 3, 1965, 25).
♦ Брати на ум див. брати; Виживати (вижити) з ума - те саме, що Виживати (вижити) з розуму (див. виживати). Люди не звертали уваги на ті Уласові речі. - Старий став - з ума вижив... (Панас Мирний, IV, 1955, 230); Як не кричав Софрон, Митрич таки переконав людей, що.. треба заходжуватись біля перебудови, а Софрон уже вижив із ума (Петро Панч, II, 1956, 77); Добирати (добрати) ума див. добирати;Доводити (довести) до ума див. доводити; Заднім умом жити див. задній;Звихнутий умом (з ума) див. звихнений; Звихнутися умом (з ума) див.звихнутися; Зводити (звести) з ума див. зводити; З ума не сходити (не йти і т. ін.) - те саме, що Не сходити (не виходити, не йти і т. ін.) з думки (див. думка). Мені він усе з ума не сходить, все перед очима (Панас Мирний, I, 1954, 81); Дівчина з ума не йде. Перебув день Кармель з своїми думками - важко й солодко; перебув другий день - ще важче, ще солодше (Марко Вовчок, I, 1955, 353); Набиратися (набратися) ума (уму-розуму) - те саме, що Набиратися (набратися) розуму (уму-розуму) (див.набиратися). - Хлопцеві найкраще молодому Ума набратися, потершись між людьми(Адам Міцкевич, П. Тадеуш, перекл. Рильського, 1949, 104); - Нам треба хати-читальні, щоб попівський дурман розвіювати, уму-розуму набиратися (Валентин Речмедін, Весняні грози, 1961, 201); Читати Горького, слухати Горького - уму-розуму набиратись! (Комуніст України, 3, 1968, 80); Наводити (навести) на ум див.наводити; Навчати (вчити, навчити) уму-розуму - учити поводитися, діяти розумно, відповідно до усталених правил, звичаїв. Хівря з серця почала Наталцю бити - уму-розуму вчити (Грицько Григоренко, Вибр., 1959, 113); - Може й навчать його [Юрка] там уму-розуму (Петро Козланюк, Ю. Крук, 1957, 412); На умі - на думці, у думках. - Вона має щось на умі. Це неспроста. Що це за знак? Чи вона вередує, чи сердиться? (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 19); [Одарка:] У тебе щоразу сміх та глум на умі, а в нього праця - і за те я його люблю! (Марко Кропивницький, I, 1958, 74); - Я, Семене, людина проста. У мене що на умі, те й на язиці. Може, це й не подобається кому, я не знаю (Гнат Хоткевич, I, 1966, 123); - Оце ж такі тепер учениці пішли. Екзамени заходять, а їй хоч би що, дівування вже на умі... (Олесь Гончар, Тронка, 1963, 18); На ум класти - запам'ятовувати або усвідомлювати що-небудь. Хто величається і других зневажає, Нехай про Дуба казочку читає, На ум собі кладе: Наука в ліс не заведе (Леонід Глібов, Вибр., 1957, 203); Не вашого (твого, його і т. ін.) ума ділодив. діло; Не йде на ум: а) немає бажання думати про що-небудь, робити щось, займатися чимось. Не йде на ум ні їда, ні вода, що перед очима біда! (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 203); б) не засвоюється, не запам'ятовується, не сприймається щось; [Не] при [своєму] умі - те саме, що [Не] при [своєму] розумі (див. розум). Хорувала вона тяжко тижнів ізо три. Якось господь помилував, вернув здоров'я, та розум не вернувсь! Така вона стала, якась не при умі (Марко Вовчок, I, 1955, 84);Завданням його життя було - знайти якусь комору, аби розбагатіти відразу. І коли він був при своїм умі, то тільки й говорив, що про всякі комори, схованки, печери з грошима і т. ін. (Гнат Хоткевич, II, 1966, 163); Несповна (не повно) ума - те саме, що Несповна розуму (див. несповна). - Хіба ж ти не помітив по ній, що вона й здавну навіжена була?.. - І справді, - вхопився пан за те слово, - не повно в неї ума було!(Марко Вовчок, I, 1955, 130); Прикидати (прикинути) в умі див. прикидати;Приходити на ум див. приходити; Рішатися (рішитися) ума див. рішатися; Своїм (чужим) умом жити - те саме, що Своїм (чужим) розумом жити (див. розум). - Оце накрутив, - промовив Килигей упівголоса, прочитавши Куликів меморандум. - І складно й жалібно. Хто це тобі так - чи не до дяка ходив? Кулик несподівано образився: - Своїм умом живу (Олесь Гончар, II, 1959, 55); Собі на умі хто - хтось хитрий, потайний, не відкриває своїх думок, намірів. Він показав себе ще в студентські роки: користувався репутацією хитрої пронози, людини собі на умі... (Олександр Бойченко, Молодість, 1949, 201); Спадати (спасти, спливати, сплисти, спливти, сходити, збрести) на ум - з'являтися на думці, у думках. От ідуть дівчата: Олена, як та сорока, скрегоче, що на ум збреде, а Маруся буцімто і слуха, та усе про своє гада...(Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 42); Чогось мені спала, на ум та гадюка, що я бачив в березі (Нечуй-Левицький, VI, 1966, 97); Сходити (зійти) з ума див. сходити; Тримати в умі див. тримати; Узяти на ум див. узяти; Узятися за ум - те саме, що Узятися за розум (див. розум); Ума вивідувати (вивідати) у кого, заст. - намагатися дізнатися про чиїсь потаємні думки, наміри, одержати якісь відомості і т. ін. Про це все удова знай мені торочить, щоб у мене вивідати ума: чи не виявила мені чого наймичка(Ганна Барвінок, Опов.., 1902, 388); Ума не зібрати; Ума не прикласти: а) не дати собі ради, не могти вирішити щось. Радились люди,.. що їм у такій біді робити? Радяться і ума не зберуть (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 125); Чужу біду руками розведу, а до своєї ума не прикладу (Українські народні прислів'я та приказки, 1963, 43); б) не могти здогадатися, зрозуміти; Ума палата див. палата; Ум відстарів див. відстаріти; Ум за розум заходить (зайшов) у кого - втрачається здатність розумно, тверезо мислити, діяти. - В мене вже аж ум за розум заходить од високих нематеріальних любощів (Нечуй-Левицький, IV, 1956, 234); Умом зносити (знести) див. зносити.
Словник української мови: в 11 томах. - Том 10, 1979. - Стор. 435.
Коментарі (0)
показати весь коментар
13.02.2021 04:13 Відповісти
А як же?...
Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції - Цензор.НЕТ 7663
показати весь коментар
13.02.2021 10:44 Відповісти
Marion Nighthall - "Путен так ненавидит Порошенко, что даже забувся внести рошен в санкции."

Наскільки я пам'ятаю, то санкції та заборона на ввезення продукції Рошен були запроваджені ще у 2013-у році. Тоді ще й молочка та тверді сири теж потрапили у перелік.

Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції - Цензор.НЕТ 3808
показати весь коментар
13.02.2021 01:33 Відповісти
Да, кацапня уже учится жрать говно и весной перейдет только на его потребление
показати весь коментар
12.02.2021 23:27 Відповісти
Вроде против Пути ЕС ввёл персональные санкции .
Потому раша беснуется
показати весь коментар
12.02.2021 23:21 Відповісти
Пути?
показати весь коментар
12.02.2021 23:26 Відповісти
**** 😀😀😀
показати весь коментар
12.02.2021 23:27 Відповісти
A vot zelenski elektru s raski zakupat dal dobro,da i nevazno svojio ugrobit
показати весь коментар
12.02.2021 23:21 Відповісти
И зачем они это сделали???
показати весь коментар
12.02.2021 23:25 Відповісти
А нам все пихуй! Или не так, зе сообщество ?
показати весь коментар
12.02.2021 23:26 Відповісти
Нет, нет так. Сообщество должно быть при делах
показати весь коментар
12.02.2021 23:30 Відповісти
Я вы в курсе, что сейчас происходит на сайте корреспондент? Патриотов банят, модер просто измывается. Может пора их приструнить?
показати весь коментар
12.02.2021 23:28 Відповісти
Айда все на кор, ватников тролить.
показати весь коментар
13.02.2021 01:22 Відповісти
ви маєте на увазі під "патріотами" петровзадівців? Так їх майже на усіх сайтах банять! Є окремі винятки де вони *********, але ті, як кажуть, "статистична погрішність"...
показати весь коментар
13.02.2021 09:32 Відповісти
Давно пора ліквідовувати УСІ економічні зв"язки з РФ-ією. Своїми санкціями вона нам тіоьки допомагає. У Світі 200 держав, спокійно можна обійтись і без РФ-ії. А проти депутатів також правильно "ібо нєхєр" шастать, туди -сюди, і вдома справ багато.
показати весь коментар
12.02.2021 23:30 Відповісти
Можно было, и так было было лучше! Просто наша элита не хочет терять бабло!
показати весь коментар
12.02.2021 23:32 Відповісти
усі ці компанії сім років думали як би послати рашу нах, а тут таке щастя та реклама
показати весь коментар
12.02.2021 23:30 Відповісти
Молодці. Треба шоб проти всіх підприємств компаній і громадян України Макшанія ввела санкції.
показати весь коментар
12.02.2021 23:31 Відповісти
Отлично! Наши коллаборанты меньше торговать с кацапами будут!
показати весь коментар
12.02.2021 23:31 Відповісти
була би в Україні влада нормальною - то не 84, а 184 касапських ООО були би забаненими не лише в Україні, а й в усій Європі та й Північній Америці з Австралією впридачу.
показати весь коментар
12.02.2021 23:31 Відповісти
так-так...

epravda.com.ua/

Президент Украины П**р П*******о исключил из санкционного списка Украины Молдовский металлургический завод, который контролирует близкий к президенту РФ Владимиру Путину олигарх Алишер Усманов.
показати весь коментар
13.02.2021 09:37 Відповісти
Дуже добре. Що не зробила українська (що під питанням) влада, доробляють самі казламорді.Привикайте жити без північної нігерії, часу пройшло досить.
показати весь коментар
12.02.2021 23:31 Відповісти
Очень много по списку конечно ударили по востоку страны, по югу. Там где индустрия хоть какая. Хотя и по всей стране много попали под санкции. Пора решать нам по визовому режиму. Те кто там с наших работают давно, вид на жительство имеют. А ехать сегодня туда как в первый раз---там тоже не всё идеально стало в последнее время. Пора уходить окончательно.
показати весь коментар
12.02.2021 23:39 Відповісти
Хто тебе держить? В Магадан. Там чисть вигрібні ями макак.
показати весь коментар
12.02.2021 23:50 Відповісти
Вот это действительно полезные для Украины санкции.Чем меньше торговых связей с оккупантом рашкой тем лучше для нас же.
показати весь коментар
12.02.2021 23:50 Відповісти
скоро пересмотр торговой части ассоциации ЕС, увеличат квоты и все ОК
показати весь коментар
12.02.2021 23:54 Відповісти
Дикарям только визовый режим!
показати весь коментар
12.02.2021 23:50 Відповісти
бункерные диды - чудят,
я не удивлюсь, если они тайно пасещают иллича в мавзалее Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції - Цензор.НЕТ 9200
показати весь коментар
12.02.2021 23:57 Відповісти
"Проробів з пів року на об'єднання Азот
показати весь коментар
13.02.2021 00:08 Відповісти
Та ми даже Нікарагуа нагнули санкціями
і Байдена судили в печерському суді.
показати весь коментар
13.02.2021 00:17 Відповісти
хорошие новости,с этой бензоколонкой надо вообще прекратить всякие отношения,а торговые в первую очередь.
показати весь коментар
13.02.2021 02:05 Відповісти
Свет горит? Так знай, ты спонсор страны-аккупанта.
показати весь коментар
13.02.2021 04:13 Відповісти
У коммунистических недоимперий свои причуды.
Но ты не переживай - скоро на Орду обрушатся новые санкции.
показати весь коментар
13.02.2021 05:39 Відповісти
Санкции?
Так кто на кого напал?
показати весь коментар
13.02.2021 08:10 Відповісти
Враг за нас делает нашу работу. Где это видано такое?
показати весь коментар
13.02.2021 08:33 Відповісти
Лоббистские санкции. Убирают конкурентов со своего рынка. Химия, удобрения, добыча руды.
показати весь коментар
13.02.2021 08:59 Відповісти
))))) Хто б як не ворог вскрив колаборантів...Ганьба! Треба анулювати ліцензії та завести кримінальні справи на посіпак окупантів!!!
показати весь коментар
13.02.2021 09:23 Відповісти
Идёт естественный процесс....
Когда наконец Расия наложит санкции на 100% украинских компаний - наступит болезненное, но необходимое очищение.
показати весь коментар
13.02.2021 09:58 Відповісти
 
 