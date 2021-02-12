Росія розширила список українських компаній, які підпадають під санкції. ДОКУМЕНТ

Уряд Росії вніс зміни до постанови про введення санкцій проти українських підприємств.

"Перелік юридичних осіб, щодо яких вводяться спеціальні економічні заходи" поповнився 16 новими підприємствами, тепер їх 84, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу уряду РФ.

Відповідну постанову підписав 12 лютого прем'єр-міністр країни-агресора Михайло Мішустін.

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