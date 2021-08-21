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Суд снял арест с имущества Клюева
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Шевченковский суд снял арест с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.
Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.
"Вчера было решение следственного судьи об отмене ареста", - прокомментировал Багнюк.
Решение приняла судья Шевченковского районного суда Лидия Щебуняева.
Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.
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Dmitiry Vizhutkin
показать весь комментарий22.08.2021 11:53 Ответить Мне нравится 0
Dima qwe
показать весь комментарий22.08.2021 11:58 Ответить Мне нравится 0
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Volodymyr eabbb2d0
показать весь комментарий22.08.2021 12:26 Ответить Мне нравится 0
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теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...