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Суд снял арест с имущества Клюева

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Суд снял арест с имущества Клюева

Шевченковский суд снял арест с имущества экс-главы администрации Януковича Андрея Клюева.

Об этом Цензор.НЕТ сообщил прокурор Офиса генпрокурора Олег Багнюк.

"Вчера было решение следственного судьи об отмене ареста", - прокомментировал Багнюк.

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Решение приняла судья Шевченковского районного суда Лидия Щебуняева.

Напомним, 26 февраля 2014 года в отношении Андрея Клюева и ряда других чиновников режима Януковича было открыто уголовное производство по факту организации умышленных убийств во время протестов в ноябре 2013 года - феврале 2014 года. 4 марта 2014 года Клюев был объявлен в розыск.
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Топ комментарии
+55
Почему мы еще не в НАТО?
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21.08.2021 12:58
+39
Суд снял арест с имущества Клюева - Цензор.НЕТ 4331
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21.08.2021 13:00
+38
ну наконец-то...а то как жеж клюеву без имущества...
теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...
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21.08.2021 12:58
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Основатель кормушки "зелёный тариф"
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22.08.2021 11:53 Ответить
сметуны вы де???
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22.08.2021 11:58 Ответить
Давайте вже Яника повертайте чи що
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22.08.2021 12:26 Ответить
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