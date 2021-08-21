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Суд зняв арешт з майна Клюєва

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Суд зняв арешт з майна Клюєва

Шевченківський суд зняв арешт з майна ексглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва.

Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Олег Багнюк.

"Вчора було рішення слідчого судді про скасування арешту", - прокоментував Багнюк.

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Рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва.

Нагадаємо, 26 лютого 2014 року щодо Андрія Клюєва та деяких інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних убивств під час протестів у листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 року Клюєва було оголошено в розшук.

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Топ коментарі
+55
Почему мы еще не в НАТО?
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21.08.2021 12:58
+39
Суд снял арест с имущества Клюева - Цензор.НЕТ 4331
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21.08.2021 13:00
+38
ну наконец-то...а то как жеж клюеву без имущества...
теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...
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21.08.2021 12:58
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Основатель кормушки "зелёный тариф"
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22.08.2021 11:53 Відповісти
сметуны вы де???
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22.08.2021 11:58 Відповісти
Давайте вже Яника повертайте чи що
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22.08.2021 12:26 Відповісти
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