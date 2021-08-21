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Суд зняв арешт з майна Клюєва
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Шевченківський суд зняв арешт з майна ексглави адміністрації Януковича Андрія Клюєва.
Про це Цензор.НЕТ повідомив прокурор Офісу Генпрокурора Олег Багнюк.
"Вчора було рішення слідчого судді про скасування арешту", - прокоментував Багнюк.
Рішення ухвалила суддя Шевченківського районного суду Лідія Щебуняєва.
Нагадаємо, 26 лютого 2014 року щодо Андрія Клюєва та деяких інших чиновників режиму Януковича було відкрито кримінальне провадження за фактом організації умисних убивств під час протестів у листопаді 2013 року - лютому 2014 року. 4 березня 2014 року Клюєва було оголошено в розшук.
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Dmitiry Vizhutkin
показати весь коментар22.08.2021 11:53 Відповісти Мені подобається 0
Dima qwe
показати весь коментар22.08.2021 11:58 Відповісти Мені подобається 0
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Volodymyr eabbb2d0
показати весь коментар22.08.2021 12:26 Відповісти Мені подобається 0
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теперь можно и в ОП подбирать...как новой литсо сойдет...