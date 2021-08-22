РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6790 посетителей онлайн
Новости
5 745 57

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по объектам ХАМАС в секторе Газа после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности.

Об этом говорится в заявлении израильской армии, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Налеты были предприняты из-за беспорядков в районе пограничного барьера, а также из-за стрельбы по полицейскому-пограничнику", - отмечается в нем.

Удары истребителями ВВС Израиля были нанесены по четырем различным объектам ХАМАС в Газе, на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Армия Израиля принимает на вооружение сверхточные минометные снаряды "Стальное жало". ВИДЕО

"ХАМАС продолжает превращать Газу в террористическое государство, эксплуатируя гражданское население. Армия обороны Израиля будет продолжать силовым образом реагировать на любые попытки террора, предпринимаемые ХАМАС, и мы считаем, что именно ХАМАС несет ответственность за все, что происходит в секторе Газа", - цитирует заявление армии издание The Jerusalem Post.

Израиль (1918) Сектор Газа (178) Хамас (183)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+45
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 6380
показать весь комментарий
22.08.2021 08:56
+38
Так выглядит адекватный ответ,а не просто перестать стрелять...
показать весь комментарий
22.08.2021 08:45
+20
после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности....

понимаете??? один раненный (!!) - ответка мгновенная...
показать весь комментарий
22.08.2021 09:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так выглядит адекватный ответ,а не просто перестать стрелять...
показать весь комментарий
22.08.2021 08:45 Ответить
Пустой сарай это твоя голова, ватник!
показать весь комментарий
22.08.2021 09:33 Ответить
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 6380
показать весь комментарий
22.08.2021 08:56 Ответить
Погибло 69 человек из них 80% террористы 10% и 10% детей которыми террористы прикрывались! Теперь террористы женщинами и детьми не прикрываются от израильской армии потому что бесполезно!
показать весь комментарий
22.08.2021 10:23 Ответить
Мабуть всі розумні і сміливі євреї, такі, як і Голда Меїр, виїхали з України. У нас залишилось те зелене, що "мудрий" нарід обрав зЕзідентом, та інші обрізані єрмаки.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:47 Ответить
А Кличко,Яценюк,Гройсман-не считаются?Не говоря уже о лидере Секты))
показать весь комментарий
22.08.2021 11:07 Ответить
З якого переляку усі, окрім Гросі, євреї? І хто лідер секти? І чому секта з великої літери?
показать весь комментарий
22.08.2021 11:25 Ответить
Скажу сразу:я против евреев ничего не имею и пишу это,в отличии от Вас, просто,как констатацию факта,а не попытку оскорбить.По пунктам?Кличо.Прадед(еврей по линии матери) расстрелян фашистами в Холокост.Знаете,по какой линии у евреев определяется национальная принадлежность?Так что,перед тем,как кого-то унизить,постарайтесь изучить вопрос,а то сами оказываетесь в глупом положении)
показать весь комментарий
22.08.2021 11:34 Ответить
По вашим же пунктах. Для того, щоб Клчико був євреєм, єврейкою повинна бути його МАМА. Не тато, в 25 коліні.

" Предки Кличко были украинскими казаками. «Кликать» с украинского - «звать», отсюда и фамилия. Линия семьи ведет к бедным украинским крестьянам, а первый известный Кличко - дед знаменитых боксеров. Родион Петрович родился в Вильшане (Черкасская область) и работал милиционером в Смеле. Здесь он и встретил жену - Тамару Эфимовну Этильзон.
В 1934 году у пары родился сын Владимир, но летом 1938-го Кличко направили в Переслав для прохождения службы, а потом на Волынь. Прямо перед Великой Отечественной войной Родион приехал на курсы руководящего состава в Днепропетровск, жена же с сыном отправились в родную Смелу, где их и настигла война.
К августу 1941-го город заняли фашисты и первым делом согнали всех евреев в гетто, куда попали и Тамара Эфимовна с сыном. Детей и взрослых развели в разные помещения. Практически всех смелянских евреев и военнопленных расстреляли - в том числе и 7-летнего Владимира Родионовича Кличко.

Бабушка боксеров спаслась чудом: по наиболее распространенной версии ее укрывала родня мужа в селе Воронивка Городищенского района. К тому времени Родион Кличко вернулся в Смелу.

...

В Казахстане родился отец легенд - Владимир, которого назвали в честь расстрелянного фашистами первенца, а также тети братьев - Раиса и Анна.
Владимир Родионович Кличко сделал успешную военную карьеру: закончил летное училище и служил в Чехословакии, Киргизии, Казахстане, Прибалтике. Мать боксеров - Надежда Ульяновна Булыно - работала учительницей младших классов, а практически вся семья бабушки Кличко по материнской линии погибла во время Голодомора.
Владимир Родионович дослужился до генерал-майора, был военным атташе Украины в Германии (где братья и сделали себе имя в боксе), а также НАТО. Старший сын - Виталий - родился в Киргизии в 1971 году, а Владимир - в Казахстане в 1976-м."
показать весь комментарий
22.08.2021 11:56 Ответить
Ты мне Википедию копируешь?)))Гениально И сам себе противоречишь:пишешь,что Кличко-украинская фамилия и человек,носящий ее априори не может быть евреем,но тут же пишешь о расстреле евреев по фамилии Кличко.На "Малышева" в 79-ом году был начальник цеха: Майборода Захар Маркович))Я вообще не пойму предмет обсуждения.Не оскорбляй людей по национальному признаку-вот и все.
показать весь комментарий
22.08.2021 12:11 Ответить
По перше не вікі, а статтю з преси. Друге, це ти собі суперечиш, посилаючись на прадіда і мокшанське "военное обозрение".
показать весь комментарий
22.08.2021 12:26 Ответить
Давай так:ты сказал,что "Кличко"-украинская фамилия и доказательство,что Виталя не еврей.Потом пишешь(верней копируешь),что были расстреляны евреи по фамилии Кличко.Т.к.,сам приводишь доказательства собственной неправоты
показать весь комментарий
22.08.2021 12:30 Ответить
Я кажу, що ти шаришся по кацапським сайтам і посилаешся на них.
Ще раз, для особливо обдарованих, доведи що мама Кличка єврейка, як і її мама і бабуся і прабабуся. І залиш у спокої його тата і його бабусю.
показать весь комментарий
22.08.2021 12:57 Ответить
Ты про упоротость бы входной клапан прикрыло)Сначала оно пишет,что евреи не могут быть с фамилией Кличко,а потом приводит цитату о расстреле евреев с фамилией Кличко. Ты еще про упоротость будешь чавкать?Или ты даже не читало,что копировало?
показать весь комментарий
22.08.2021 15:01 Ответить
Боляще, де ти в моєму коментарі прочитало, що євреї не можуть носити призвіще Кличко?
Лікуйся, упороте.
показать весь комментарий
22.08.2021 16:29 Ответить
Бабушка-еврейка,а он-чистый украинец.Это гениально)Ты будешь про упоротость?Ок,напиши родословную Зели и Ермака
показать весь комментарий
22.08.2021 18:27 Ответить
на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

Да ничего там не производится, в лучшем случае собирается то что поставляет Иран, Россия и возможно Китай!
Пора Израилю называть вещи своими именами, а то так всю жизнь будут бороться с ветряными мельницами, не обращая внимания откедова дует ветер!
показать весь комментарий
22.08.2021 09:04 Ответить
производится, знаешь что такое "кассам"?
показать весь комментарий
22.08.2021 09:53 Ответить
А пірістать стрілять не пробували?
показать весь комментарий
22.08.2021 09:09 Ответить
На фоне озабоченностей выглядит не плохо.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:12 Ответить
Должен же хоть кто-то реально бороться со злом в этом Мире....чтобы Люди не забывали о чувстве справедливости и неизбежного наказания за совершенные преступления.Иначе совсем потеряем надежду в будущее.Личный пример Израиля ....другим наука.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:17 Ответить
после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности....

понимаете??? один раненный (!!) - ответка мгновенная...
показать весь комментарий
22.08.2021 09:29 Ответить
Мешмерет гвуль ( пограничники ) это подразделение ЦАХАЛа ,а не какой то там сотрудник. И да они же выполняют функции Внутренних войск ( не полиции ) в основном арабье гоняют при массовых беспорядках ( по началу, потом что то посерьезней подключают)
показать весь комментарий
22.08.2021 21:00 Ответить
Можеш навіть обрізання крайної плоті собі зробити

Ну так и ты получается тоже можешь себе делать. Ты ж на арабов фапаешь, а они в этом вопросе, с иудеями - адиннарот
показать весь комментарий
22.08.2021 10:46 Ответить
Бери вище, Дамірушка. Не 3300 років тому, а мільярд. Еуреї - прибульці з цивілізації Сіячів, з туманності Цицька Тьоті Рози, які принесли життя на планету. А Яхве - це штучний надінтелект з їх космічного корабля.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:21 Ответить
нормально у тебя подгорело
показать весь комментарий
22.08.2021 10:35 Ответить
Арабам дали заработать-продать благодетелям свою землю А они вместо того что бы кормильцев славить да жить-поживать добра наживать, бунтуют. То Организацию освобождения Палестины в 1964 году придумали, то ХАМАС в 1987году сотворили.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:42 Ответить
ООП придумали в КГБшных кабинетах
показать весь комментарий
22.08.2021 10:02 Ответить
Нетаньяху уже не премьер, туши пердак!
показать весь комментарий
22.08.2021 10:36 Ответить
туши пердак!/ Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками: ни с украинцами, ни с русскими, ни с евреями, ни с гагаузами, ни с какими другими . Смысл сидения Ивана Петровича Сидорова в Цензоре-контрпропаганда против Путина и его союзниц Израиля и ФРГ. Ну и против воровской мафии Коломойского, гражданина Израиля.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:54 Ответить
Надо работать на упреждения
Видно работает разведка
Даумбас -это наша территория
Защищать ее нужно любыми средствами и методами
На войне все средства --хороши
Вспомните мироролюбивых янки
Япония -запугать мир сбросили две атомные бомбы
200 тыс мирных жителей -это демократия
Что им нужно то делают
показать весь комментарий
22.08.2021 09:43 Ответить
Щас Машка Захерова выступит с протестом: израильская хунта бомбит мирных жителей автономии.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:47 Ответить
Правильно Израиль делает. Нашим так надо,малейший обстрел и давать мощнейшую ответку. Чтобы даже думать перестали.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:54 Ответить
Они что не знают что с террористами нужно простоперестатьстрелять? А потом договариваться с ними потому что онижепобедили.
показать весь комментарий
22.08.2021 09:55 Ответить
Знаете как израиль ответил
На заявления палестинцев о гибели мирных житетелей
Мужики-23-30 лет это и есть ''мирные жители,,
И больше ничего
показать весь комментарий
22.08.2021 10:01 Ответить
Авианалёт из-за одного раненного ?
После авианалёта налёта будут сотни новых раненных израильтян.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:41 Ответить
ЗЕ именно так и оправдывает свой колаборационизм.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:42 Ответить
Это работает гораздо лучше, чем простоперестатьстрелять.
показать весь комментарий
22.08.2021 10:51 Ответить
Сдается израильтяне просто сидят в полной готовности с разведанными целями и просто ждут малейшего повода )) Ударил полицейского - на-на-на-ри четыре истребителя полетели расфигачили четыре базы за 20 км от места где бедолагу ударили ))
показать весь комментарий
22.08.2021 11:01 Ответить
Hamas must die!!!
показать весь комментарий
22.08.2021 11:04 Ответить
Так це ізраїдльські яструби нищать окуповані колись палестинські землі, чи їзраїльські соколи захищають рідну землю від братніх семітських агресорів?
показать весь комментарий
22.08.2021 12:45 Ответить
семіти хозарам не брати, хозари-тюрки, які забули хто вони і називаються як подобається
показать весь комментарий
22.08.2021 18:44 Ответить
Які ще хозари - ті, що їм, нерозумним, й донині збирається мстити наш вящій Олєх?
Ізраїльтяни належать до числа семітських народів. При чому реппрезентують їх переконливу... меншість.
показать весь комментарий
22.08.2021 20:36 Ответить
ага, ті самісінькі
показать весь комментарий
23.08.2021 15:37 Ответить
Уж эти точно не побегут.. Им просто не куда...Нет места для компромисса.
показать весь комментарий
22.08.2021 13:03 Ответить
В Министерстве обороны России не скидывают со счетов вероятность того, что Сирия в будущем может войти в состав ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности)

Любое нападение на Сирию со стороны того же Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары
показать весь комментарий
22.08.2021 20:12 Ответить
 
 