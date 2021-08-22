Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази після того, як співробітник прикордонної поліції був важко поранений під час заворушень в районі прикордонного бар'єру безпеки.

Про це йдеться в заяві ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нальоти були здійснені через заворушення в районі прикордонного бар'єру, а також через стрілянину по поліцейському-прикордоннику", - наголошується в ньому.

Удари винищувачами ВВС Ізраїлю були нанесені по чотирьом різним об'єктам ХАМАС в Газі, на яких вироблялося і зберігалася зброя, інформує армія.

"ХАМАС продовжує перетворювати Гази в терористичну державу, експлуатуючи цивільне населення. Армія оборони Ізраїлю буде продовжувати силовим чином реагувати на будь-які спроби терору, що запроваджуються ХАМАС, і ми вважаємо, що саме ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази", - цитує заяву армії видання The Jerusalem Post.

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