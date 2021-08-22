Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази
Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази після того, як співробітник прикордонної поліції був важко поранений під час заворушень в районі прикордонного бар'єру безпеки.
Про це йдеться в заяві ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Нальоти були здійснені через заворушення в районі прикордонного бар'єру, а також через стрілянину по поліцейському-прикордоннику", - наголошується в ньому.
Удари винищувачами ВВС Ізраїлю були нанесені по чотирьом різним об'єктам ХАМАС в Газі, на яких вироблялося і зберігалася зброя, інформує армія.
"ХАМАС продовжує перетворювати Гази в терористичну державу, експлуатуючи цивільне населення. Армія оборони Ізраїлю буде продовжувати силовим чином реагувати на будь-які спроби терору, що запроваджуються ХАМАС, і ми вважаємо, що саме ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази", - цитує заяву армії видання The Jerusalem Post.
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" Предки Кличко были украинскими казаками. «Кликать» с украинского - «звать», отсюда и фамилия. Линия семьи ведет к бедным украинским крестьянам, а первый известный Кличко - дед знаменитых боксеров. Родион Петрович родился в Вильшане (Черкасская область) и работал милиционером в Смеле. Здесь он и встретил жену - Тамару Эфимовну Этильзон.
В 1934 году у пары родился сын Владимир, но летом 1938-го Кличко направили в Переслав для прохождения службы, а потом на Волынь. Прямо перед Великой Отечественной войной Родион приехал на курсы руководящего состава в Днепропетровск, жена же с сыном отправились в родную Смелу, где их и настигла война.
К августу 1941-го город заняли фашисты и первым делом согнали всех евреев в гетто, куда попали и Тамара Эфимовна с сыном. Детей и взрослых развели в разные помещения. Практически всех смелянских евреев и военнопленных расстреляли - в том числе и 7-летнего Владимира Родионовича Кличко.
Бабушка боксеров спаслась чудом: по наиболее распространенной версии ее укрывала родня мужа в селе Воронивка Городищенского района. К тому времени Родион Кличко вернулся в Смелу.
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В Казахстане родился отец легенд - Владимир, которого назвали в честь расстрелянного фашистами первенца, а также тети братьев - Раиса и Анна.
Владимир Родионович Кличко сделал успешную военную карьеру: закончил летное училище и служил в Чехословакии, Киргизии, Казахстане, Прибалтике. Мать боксеров - Надежда Ульяновна Булыно - работала учительницей младших классов, а практически вся семья бабушки Кличко по материнской линии погибла во время Голодомора.
Владимир Родионович дослужился до генерал-майора, был военным атташе Украины в Германии (где братья и сделали себе имя в боксе), а также НАТО. Старший сын - Виталий - родился в Киргизии в 1971 году, а Владимир - в Казахстане в 1976-м."
Ще раз, для особливо обдарованих, доведи що мама Кличка єврейка, як і її мама і бабуся і прабабуся. І залиш у спокої його тата і його бабусю.
Лікуйся, упороте.
Да ничего там не производится, в лучшем случае собирается то что поставляет Иран, Россия и возможно Китай!
Пора Израилю называть вещи своими именами, а то так всю жизнь будут бороться с ветряными мельницами, не обращая внимания откедова дует ветер!
понимаете??? один раненный (!!) - ответка мгновенная...
Ну так и ты получается тоже можешь себе делать. Ты ж на арабов фапаешь, а они в этом вопросе, с иудеями - адиннарот
Видно работает разведка
Даумбас -это наша территория
Защищать ее нужно любыми средствами и методами
На войне все средства --хороши
Вспомните мироролюбивых янки
Япония -запугать мир сбросили две атомные бомбы
200 тыс мирных жителей -это демократия
Что им нужно то делают
На заявления палестинцев о гибели мирных житетелей
Мужики-23-30 лет это и есть ''мирные жители,,
И больше ничего
После авианалёта налёта будут сотни новых раненных израильтян.
Ізраїльтяни належать до числа семітських народів. При чому реппрезентують їх переконливу... меншість.
Любое нападение на Сирию со стороны того же Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары