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Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Ізраїльські ВПС завдали ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Гази

Армія оборони Ізраїлю завдала авіаударів по об'єктах ХАМАС в Секторі Гази після того, як співробітник прикордонної поліції був важко поранений під час заворушень в районі прикордонного бар'єру безпеки.

Про це йдеться в заяві ізраїльської армії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Нальоти були здійснені через заворушення в районі прикордонного бар'єру, а також через стрілянину по поліцейському-прикордоннику", - наголошується в ньому.

Удари винищувачами ВВС Ізраїлю були нанесені по чотирьом різним об'єктам ХАМАС в Газі, на яких вироблялося і зберігалася зброя, інформує армія. 

"ХАМАС продовжує перетворювати Гази в терористичну державу, експлуатуючи цивільне населення. Армія оборони Ізраїлю буде продовжувати силовим чином реагувати на будь-які спроби терору, що запроваджуються ХАМАС, і ми вважаємо, що саме ХАМАС несе відповідальність за все, що відбувається в секторі Гази", - цитує заяву армії видання The Jerusalem Post.

Також читайте: 109 українських громадян повернулися із Сектору Гази на батьківщину. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Ізраїль (1635) Сектор Гази (187) Хамас (187)


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Топ коментарі
+45
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 6380
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22.08.2021 08:56
+38
Так выглядит адекватный ответ,а не просто перестать стрелять...
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22.08.2021 08:45
+20
после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности....

понимаете??? один раненный (!!) - ответка мгновенная...
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22.08.2021 09:29
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Так выглядит адекватный ответ,а не просто перестать стрелять...
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22.08.2021 08:45 Відповісти
Пустой сарай это твоя голова, ватник!
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22.08.2021 09:33 Відповісти
Израильские ВВС нанесли удары по объектам ХАМАС в секторе Газа - Цензор.НЕТ 6380
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22.08.2021 08:56 Відповісти
Погибло 69 человек из них 80% террористы 10% и 10% детей которыми террористы прикрывались! Теперь террористы женщинами и детьми не прикрываются от израильской армии потому что бесполезно!
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22.08.2021 10:23 Відповісти
Мабуть всі розумні і сміливі євреї, такі, як і Голда Меїр, виїхали з України. У нас залишилось те зелене, що "мудрий" нарід обрав зЕзідентом, та інші обрізані єрмаки.
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22.08.2021 10:47 Відповісти
А Кличко,Яценюк,Гройсман-не считаются?Не говоря уже о лидере Секты))
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22.08.2021 11:07 Відповісти
З якого переляку усі, окрім Гросі, євреї? І хто лідер секти? І чому секта з великої літери?
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22.08.2021 11:25 Відповісти
Скажу сразу:я против евреев ничего не имею и пишу это,в отличии от Вас, просто,как констатацию факта,а не попытку оскорбить.По пунктам?Кличо.Прадед(еврей по линии матери) расстрелян фашистами в Холокост.Знаете,по какой линии у евреев определяется национальная принадлежность?Так что,перед тем,как кого-то унизить,постарайтесь изучить вопрос,а то сами оказываетесь в глупом положении)
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22.08.2021 11:34 Відповісти
По вашим же пунктах. Для того, щоб Клчико був євреєм, єврейкою повинна бути його МАМА. Не тато, в 25 коліні.

" Предки Кличко были украинскими казаками. «Кликать» с украинского - «звать», отсюда и фамилия. Линия семьи ведет к бедным украинским крестьянам, а первый известный Кличко - дед знаменитых боксеров. Родион Петрович родился в Вильшане (Черкасская область) и работал милиционером в Смеле. Здесь он и встретил жену - Тамару Эфимовну Этильзон.
В 1934 году у пары родился сын Владимир, но летом 1938-го Кличко направили в Переслав для прохождения службы, а потом на Волынь. Прямо перед Великой Отечественной войной Родион приехал на курсы руководящего состава в Днепропетровск, жена же с сыном отправились в родную Смелу, где их и настигла война.
К августу 1941-го город заняли фашисты и первым делом согнали всех евреев в гетто, куда попали и Тамара Эфимовна с сыном. Детей и взрослых развели в разные помещения. Практически всех смелянских евреев и военнопленных расстреляли - в том числе и 7-летнего Владимира Родионовича Кличко.

Бабушка боксеров спаслась чудом: по наиболее распространенной версии ее укрывала родня мужа в селе Воронивка Городищенского района. К тому времени Родион Кличко вернулся в Смелу.

...

В Казахстане родился отец легенд - Владимир, которого назвали в честь расстрелянного фашистами первенца, а также тети братьев - Раиса и Анна.
Владимир Родионович Кличко сделал успешную военную карьеру: закончил летное училище и служил в Чехословакии, Киргизии, Казахстане, Прибалтике. Мать боксеров - Надежда Ульяновна Булыно - работала учительницей младших классов, а практически вся семья бабушки Кличко по материнской линии погибла во время Голодомора.
Владимир Родионович дослужился до генерал-майора, был военным атташе Украины в Германии (где братья и сделали себе имя в боксе), а также НАТО. Старший сын - Виталий - родился в Киргизии в 1971 году, а Владимир - в Казахстане в 1976-м."
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22.08.2021 11:56 Відповісти
Ты мне Википедию копируешь?)))Гениально И сам себе противоречишь:пишешь,что Кличко-украинская фамилия и человек,носящий ее априори не может быть евреем,но тут же пишешь о расстреле евреев по фамилии Кличко.На "Малышева" в 79-ом году был начальник цеха: Майборода Захар Маркович))Я вообще не пойму предмет обсуждения.Не оскорбляй людей по национальному признаку-вот и все.
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22.08.2021 12:11 Відповісти
По перше не вікі, а статтю з преси. Друге, це ти собі суперечиш, посилаючись на прадіда і мокшанське "военное обозрение".
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22.08.2021 12:26 Відповісти
Давай так:ты сказал,что "Кличко"-украинская фамилия и доказательство,что Виталя не еврей.Потом пишешь(верней копируешь),что были расстреляны евреи по фамилии Кличко.Т.к.,сам приводишь доказательства собственной неправоты
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22.08.2021 12:30 Відповісти
Я кажу, що ти шаришся по кацапським сайтам і посилаешся на них.
Ще раз, для особливо обдарованих, доведи що мама Кличка єврейка, як і її мама і бабуся і прабабуся. І залиш у спокої його тата і його бабусю.
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22.08.2021 12:57 Відповісти
Ты про упоротость бы входной клапан прикрыло)Сначала оно пишет,что евреи не могут быть с фамилией Кличко,а потом приводит цитату о расстреле евреев с фамилией Кличко. Ты еще про упоротость будешь чавкать?Или ты даже не читало,что копировало?
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22.08.2021 15:01 Відповісти
Боляще, де ти в моєму коментарі прочитало, що євреї не можуть носити призвіще Кличко?
Лікуйся, упороте.
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22.08.2021 16:29 Відповісти
Бабушка-еврейка,а он-чистый украинец.Это гениально)Ты будешь про упоротость?Ок,напиши родословную Зели и Ермака
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22.08.2021 18:27 Відповісти
на которых производилось и хранилось оружие, информирует армия.

Да ничего там не производится, в лучшем случае собирается то что поставляет Иран, Россия и возможно Китай!
Пора Израилю называть вещи своими именами, а то так всю жизнь будут бороться с ветряными мельницами, не обращая внимания откедова дует ветер!
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22.08.2021 09:04 Відповісти
производится, знаешь что такое "кассам"?
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22.08.2021 09:53 Відповісти
А пірістать стрілять не пробували?
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22.08.2021 09:09 Відповісти
На фоне озабоченностей выглядит не плохо.
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22.08.2021 09:12 Відповісти
Должен же хоть кто-то реально бороться со злом в этом Мире....чтобы Люди не забывали о чувстве справедливости и неизбежного наказания за совершенные преступления.Иначе совсем потеряем надежду в будущее.Личный пример Израиля ....другим наука.
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22.08.2021 09:17 Відповісти
после того, как сотрудник пограничной полиции был тяжело ранен во время беспорядков в районе пограничного барьера безопасности....

понимаете??? один раненный (!!) - ответка мгновенная...
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22.08.2021 09:29 Відповісти
Мешмерет гвуль ( пограничники ) это подразделение ЦАХАЛа ,а не какой то там сотрудник. И да они же выполняют функции Внутренних войск ( не полиции ) в основном арабье гоняют при массовых беспорядках ( по началу, потом что то посерьезней подключают)
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22.08.2021 21:00 Відповісти
Можеш навіть обрізання крайної плоті собі зробити

Ну так и ты получается тоже можешь себе делать. Ты ж на арабов фапаешь, а они в этом вопросе, с иудеями - адиннарот
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22.08.2021 10:46 Відповісти
Бери вище, Дамірушка. Не 3300 років тому, а мільярд. Еуреї - прибульці з цивілізації Сіячів, з туманності Цицька Тьоті Рози, які принесли життя на планету. А Яхве - це штучний надінтелект з їх космічного корабля.
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22.08.2021 10:21 Відповісти
нормально у тебя подгорело
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22.08.2021 10:35 Відповісти
Арабам дали заработать-продать благодетелям свою землю А они вместо того что бы кормильцев славить да жить-поживать добра наживать, бунтуют. То Организацию освобождения Палестины в 1964 году придумали, то ХАМАС в 1987году сотворили.
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22.08.2021 09:42 Відповісти
ООП придумали в КГБшных кабинетах
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22.08.2021 10:02 Відповісти
Нетаньяху уже не премьер, туши пердак!
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22.08.2021 10:36 Відповісти
туши пердак!/ Иван Петрович Сидоров не воюет с украинскими флажками: ни с украинцами, ни с русскими, ни с евреями, ни с гагаузами, ни с какими другими . Смысл сидения Ивана Петровича Сидорова в Цензоре-контрпропаганда против Путина и его союзниц Израиля и ФРГ. Ну и против воровской мафии Коломойского, гражданина Израиля.
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22.08.2021 10:54 Відповісти
Надо работать на упреждения
Видно работает разведка
Даумбас -это наша территория
Защищать ее нужно любыми средствами и методами
На войне все средства --хороши
Вспомните мироролюбивых янки
Япония -запугать мир сбросили две атомные бомбы
200 тыс мирных жителей -это демократия
Что им нужно то делают
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22.08.2021 09:43 Відповісти
Щас Машка Захерова выступит с протестом: израильская хунта бомбит мирных жителей автономии.
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22.08.2021 09:47 Відповісти
Правильно Израиль делает. Нашим так надо,малейший обстрел и давать мощнейшую ответку. Чтобы даже думать перестали.
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22.08.2021 09:54 Відповісти
Они что не знают что с террористами нужно простоперестатьстрелять? А потом договариваться с ними потому что онижепобедили.
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22.08.2021 09:55 Відповісти
Знаете как израиль ответил
На заявления палестинцев о гибели мирных житетелей
Мужики-23-30 лет это и есть ''мирные жители,,
И больше ничего
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22.08.2021 10:01 Відповісти
Авианалёт из-за одного раненного ?
После авианалёта налёта будут сотни новых раненных израильтян.
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22.08.2021 10:41 Відповісти
ЗЕ именно так и оправдывает свой колаборационизм.
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22.08.2021 10:42 Відповісти
Это работает гораздо лучше, чем простоперестатьстрелять.
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22.08.2021 10:51 Відповісти
Сдается израильтяне просто сидят в полной готовности с разведанными целями и просто ждут малейшего повода )) Ударил полицейского - на-на-на-ри четыре истребителя полетели расфигачили четыре базы за 20 км от места где бедолагу ударили ))
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22.08.2021 11:01 Відповісти
Hamas must die!!!
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22.08.2021 11:04 Відповісти
Так це ізраїдльські яструби нищать окуповані колись палестинські землі, чи їзраїльські соколи захищають рідну землю від братніх семітських агресорів?
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22.08.2021 12:45 Відповісти
семіти хозарам не брати, хозари-тюрки, які забули хто вони і називаються як подобається
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22.08.2021 18:44 Відповісти
Які ще хозари - ті, що їм, нерозумним, й донині збирається мстити наш вящій Олєх?
Ізраїльтяни належать до числа семітських народів. При чому реппрезентують їх переконливу... меншість.
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22.08.2021 20:36 Відповісти
ага, ті самісінькі
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23.08.2021 15:37 Відповісти
Уж эти точно не побегут.. Им просто не куда...Нет места для компромисса.
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22.08.2021 13:03 Відповісти
В Министерстве обороны России не скидывают со счетов вероятность того, что Сирия в будущем может войти в состав ОДКБ (Организация договора о коллективной безопасности)

Любое нападение на Сирию со стороны того же Израиля или Турции дает России право наносить ответные удары
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22.08.2021 20:12 Відповісти
 
 