Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей в Европе, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в генераторном режиме заработал гидроагрегат №4.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
"Почему это важно? Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей в Европе. Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт. Агрегат №4 обеспечит дополнительные 324 МВт ценных балансирующих и маневрирующих мощностей, которые необходимы нашей энергосистеме в процессе интеграции в европейские энергосети ENTSO-E. Запуск гидроагрегата позволит "Укргидроэнерго" выполнять социальные обязанности по надежному электроснабжению и обеспечению населения Украины электроэнергией по определенному правительством тарифу", - отметил Шмыгаль.
Пожалуйста, подождите...
впрочем. какая разница
Чи до горнятка кави в Віденській опері?!
🤗
А от пенсія наша- Мені на цигарки і вистачає..😁
А Ви , внуки погані, все розікрали і на металобрухт порізали!
А вспам'ятайте скільки за Незалежність Неньки в 1991-му %% народу Неньки проголосувало??
Бувайте!
Неньці пофік-на якій Мові її *******, Захищають чи Вмираїть за Неї..
Нє?!
Але, зуськи- мекайте, бекайте, гавкайте та ржіть як заманеться, а рівень розвитку освіченої людини- це мова.
Нє пєтушарьтєсь как казьол, пацак..
Бувай і Меньше не хворій, провокатор!
🤣
1 кВт в позднем совке стоил 4 коп. То есть, по паритету ныне это соответствовало примерно 3,6 грн.
Средняя зарплата в конце 1990 года порядка 250 руб., что в наших деньгах (без учета особого кайфа в отоваривании этих пустых рублей) - 22500 грн.
Купить совок 90 мог себе со средней зарплаты - 248,4 / 0,04 = 6210 кВт.
Ныне украинец со средней зарплаты может купить 14317 / 1,68 = 8522 кВт.
Прроходили...
))
Через, майже, тиждень в школу...
😁
Так что вода из реки используется в самом начале, но реку плотиной не перекрывают.
Так делают обычно, но дураки могут испохабить и такой вариант.
☹
Это каким же шмыгалем надо быть, чтобы через 2 месяца 324МВт днестровской обеспечили снижение тарифов?!
Хотя, ранее такую же радостную весть сообщила и зешавки с банковой.
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
Треба зробити так: перевести всі гідроелектростанції (окрім Дніпрогеса) у режим гідроакумуляторних станцій. При цьому нема потреби вночі перекачувати воду назад у водосховища. Просто слід перекривати задвижки і зменшувати сток. А вдень, коли найбільше споживання електроенергії, включати всі наявні електрогенератори. Звичайно ж добовий рівень у водосховищах буде коливатися. але не надто, аби заважати судоходству чи риболовлі.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники, а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.