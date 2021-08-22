Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль
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На Дністровській гідроакумулюючій електростанції (ГАЕС) в генераторному режимі запрацював гідроагрегат №4.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.
"Чому це важливо? Дніпровська ГАЕС має стати найбільшою в Європі. Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт. Агрегат №4 забезпечить додаткові 324 МВт цінних балансуючих та маневруючих потужностей, які необхідні нашій енергосистемі в процесі інтеграції до європейської енергомережі ENTSO-E. Запуск гідроагрегату дасть змогу "Укргідроенерго" виконувати соціальні обов’язки з надійного електропостачання та забезпечення населення України електроенергією за визначеним Урядом тарифом", - зазначив Шмигаль.
Будь ласка, зачекайте...
впрочем. какая разница
Чи до горнятка кави в Віденській опері?!
🤗
А от пенсія наша- Мені на цигарки і вистачає..😁
А Ви , внуки погані, все розікрали і на металобрухт порізали!
А вспам'ятайте скільки за Незалежність Неньки в 1991-му %% народу Неньки проголосувало??
Бувайте!
Неньці пофік-на якій Мові її *******, Захищають чи Вмираїть за Неї..
Нє?!
Але, зуськи- мекайте, бекайте, гавкайте та ржіть як заманеться, а рівень розвитку освіченої людини- це мова.
Нє пєтушарьтєсь как казьол, пацак..
Бувай і Меньше не хворій, провокатор!
🤣
1 кВт в позднем совке стоил 4 коп. То есть, по паритету ныне это соответствовало примерно 3,6 грн.
Средняя зарплата в конце 1990 года порядка 250 руб., что в наших деньгах (без учета особого кайфа в отоваривании этих пустых рублей) - 22500 грн.
Купить совок 90 мог себе со средней зарплаты - 248,4 / 0,04 = 6210 кВт.
Ныне украинец со средней зарплаты может купить 14317 / 1,68 = 8522 кВт.
Прроходили...
))
Через, майже, тиждень в школу...
😁
Так что вода из реки используется в самом начале, но реку плотиной не перекрывают.
Так делают обычно, но дураки могут испохабить и такой вариант.
☹
Это каким же шмыгалем надо быть, чтобы через 2 месяца 324МВт днестровской обеспечили снижение тарифов?!
Хотя, ранее такую же радостную весть сообщила и зешавки с банковой.
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
Треба зробити так: перевести всі гідроелектростанції (окрім Дніпрогеса) у режим гідроакумуляторних станцій. При цьому нема потреби вночі перекачувати воду назад у водосховища. Просто слід перекривати задвижки і зменшувати сток. А вдень, коли найбільше споживання електроенергії, включати всі наявні електрогенератори. Звичайно ж добовий рівень у водосховищах буде коливатися. але не надто, аби заважати судоходству чи риболовлі.
Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники, а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.