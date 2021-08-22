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Новини Політика України
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Дністровська ГАЕС (5) ГАЕС

Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль

На Дністровській гідроакумулюючій електростанції (ГАЕС) в генераторному режимі запрацював гідроагрегат №4.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", інформує Цензор.НЕТ.

"Чому це важливо? Дніпровська ГАЕС має стати найбільшою в Європі. Станція складатиметься із семи гідроагрегатів загальною потужністю 2268 МВт. Агрегат №4 забезпечить додаткові 324 МВт цінних балансуючих та маневруючих потужностей, які необхідні нашій енергосистемі в процесі інтеграції до європейської енергомережі ENTSO-E. Запуск гідроагрегату дасть змогу "Укргідроенерго" виконувати соціальні обов’язки з надійного електропостачання та забезпечення населення України електроенергією за визначеним Урядом тарифом", - зазначив Шмигаль.

Також читайте: Додаткові потужності на Дністровській ГАЕС дозволять поступово знизити тарифи для населення, - ОП. ФОТОрепортаж

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Топ коментарі
+8
И должны стать крупнейшие тарифы на электроэнергию, впрочем последнее более реально.
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22.08.2021 14:03
+5
Акакяразніца?
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22.08.2021 14:04
+5
А Дніпро позеленів ...
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22.08.2021 14:07
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И должны стать крупнейшие тарифы на электроэнергию, впрочем последнее более реально.
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22.08.2021 14:03 Відповісти
Акакяразніца?
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22.08.2021 14:04 Відповісти
нам еще очень далеко до высоких тарифов
впрочем. какая разница
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22.08.2021 14:05 Відповісти
До зарплати як в ЕС??
Чи до горнятка кави в Віденській опері?!
🤗
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22.08.2021 14:10 Відповісти
З якого такого переляку Вам давати європейську зарплатню?
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22.08.2021 15:47 Відповісти
Мені цілком виправдано, отримую...
А от пенсія наша- Мені на цигарки і вистачає..😁
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22.08.2021 15:56 Відповісти
Українська пенсія... ))
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22.08.2021 15:58 Відповісти
Саме ці пенси вибудували таку державу,від якої отримують пенсію.Чи це не вони у 91 році бігли голосувати за комуняк?
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22.08.2021 16:38 Відповісти
Таки такі як Я і будували!!
А Ви , внуки погані, все розікрали і на металобрухт порізали!
А вспам'ятайте скільки за Незалежність Неньки в 1991-му %% народу Неньки проголосувало??
Бувайте!
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22.08.2021 16:47 Відповісти
вспам'ятайте= вспомните + пам'ятаєте... какАя разница, аль кАкая разницу? Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 5225
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22.08.2021 17:21 Відповісти
А яка різниця??
Неньці пофік-на якій Мові її *******, Захищають чи Вмираїть за Неї..
Нє?!
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22.08.2021 17:26 Відповісти
та не кажіть: какАя разница, аль кАкая разницу...
Але, зуськи- мекайте, бекайте, гавкайте та ржіть як заманеться, а рівень розвитку освіченої людини- це мова.
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22.08.2021 17:33 Відповісти
Щоб Вас зрозуміти-Мені треба прилягти до Плінтусу- це Ваш, хамсько-пацаксько-провокаторській рівень!!
Нє пєтушарьтєсь как казьол, пацак..
Бувай і Меньше не хворій, провокатор!
🤣
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22.08.2021 17:39 Відповісти
і тобі на пам'ять, щоб свербіло та муляло: "підлога країни та пекельні борошна або нех.й шастать".
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22.08.2021 17:56 Відповісти
Да хоть до зарплаты как в СыСэСэРу. Соотношение цен по паритету покупательской способности между 1 руб. 1990 и 1 грн. 2021 лето примерно 1 : 90.
1 кВт в позднем совке стоил 4 коп. То есть, по паритету ныне это соответствовало примерно 3,6 грн.

Средняя зарплата в конце 1990 года порядка 250 руб., что в наших деньгах (без учета особого кайфа в отоваривании этих пустых рублей) - 22500 грн.
Купить совок 90 мог себе со средней зарплаты - 248,4 / 0,04 = 6210 кВт.
Ныне украинец со средней зарплаты может купить 14317 / 1,68 = 8522 кВт.
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22.08.2021 18:09 Відповісти
Ага, так Мне пенсию за ентот срок и підрайхували с 250 руб..))
Прроходили...
))
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22.08.2021 21:39 Відповісти
Вам считали с вашей зарплаты. А может и со средней. Не знаю как сейчас там считают. Но точно не от рублей.
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22.08.2021 22:20 Відповісти
Видно , що при гривнях народився...
Через, майже, тиждень в школу...
😁
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22.08.2021 22:49 Відповісти
Очки протрите. Теряете зрение. Я народився при еще вменяемом Брежневе.
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23.08.2021 00:11 Відповісти
А Дніпро позеленів ...
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22.08.2021 14:07 Відповісти
Гидроаккумулирующие электростанции строят не на реках, а рядом с ними. Другое дело, что затапливали красивые каньоны. А так, ночью насосы поднимают воду в верхнее водохранилище, а когда надо, то воду скидывают в нижнее и получают электроэнергию. КПД не очень высокий, но действительно хорошо для поддержания стабильности энергосистемы.
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22.08.2021 18:43 Відповісти
там, де є водосховища, там ріка зникає
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23.08.2021 18:43 Відповісти
Гидро-аккумулирующие электростанции строят НЕ НА РЕКЕ, а рядом с ней. Строят, используя естественные впадины. Строят два искусственных водохранилища, на двух разных уровнях и через систему труб набирают воду в верхнее водохранилище. Потом только подпитывают, при необходимости, если не хватает дождевой.
Так что вода из реки используется в самом начале, но реку плотиной не перекрывают.
Так делают обычно, но дураки могут испохабить и такой вариант.
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23.08.2021 21:55 Відповісти
Дніпро вже зовсім зелене від"зеленої" енергії...
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22.08.2021 14:08 Відповісти
14.06.2021 зеправительство сообщило о выводе в резерв 4 блока (1000МВт) запорожской АЭС "в условиях значительного падения цен на рынке электроэнергии и сокращения спроса".
Это каким же шмыгалем надо быть, чтобы через 2 месяца 324МВт днестровской обеспечили снижение тарифов?!
Хотя, ранее такую же радостную весть сообщила и зешавки с банковой.
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22.08.2021 16:15 Відповісти
щось призабуто, гучне з епохи Кучмонізму: Не має аналогів у світі... Шмигалятко перещиголяло не рибо-не м'ясо Кінаха, типу є, але ху із ху? Дністровська ГАЕС має стати найбільшою у Європі, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 3372
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22.08.2021 17:27 Відповісти
Сколько фирм дармоедов присосок чиновников качают денег с украинской атомной энергетики. Десятки?? Сотни?? И тарифы растут чтобы кормить это шобло дураков.
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22.08.2021 17:42 Відповісти
Они как раз не дураки. Это просто нас они за дураков держат ((((
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22.08.2021 18:46 Відповісти
Будівництво ГАЕС на Дністрі - закопування бюджетних грошей в ... на догоду окремим людцям. Як справедливо підкреслили критично мислячі читачі - Дністровська ГАЕС не є аж таким потужним виробником-акамулятором електроенергії, аби впливати на тарифи чи ще на щось. Але шкоду при її будівництві нанесли природі і культурній спадщині України колосальну. Ще є непобудована така ж на Дніпрі десь під Каневом.
А тепер я поясню свою скептичність: за твердженням виробників електроенергії найнижча собівартість у АЕС. Але атомні електростанції не можна виключати на ніч чи вихідні - вони повинні працюватти в усталеному режимі. А от гідроелектростанції - запросто.
Треба зробити так: перевести всі гідроелектростанції (окрім Дніпрогеса) у режим гідроакумуляторних станцій. При цьому нема потреби вночі перекачувати воду назад у водосховища. Просто слід перекривати задвижки і зменшувати сток. А вдень, коли найбільше споживання електроенергії, включати всі наявні електрогенератори. Звичайно ж добовий рівень у водосховищах буде коливатися. але не надто, аби заважати судоходству чи риболовлі.

Але в Україні не шукають легких шляхів. І ефективних рішень. Бо в уряді та в офісі комедіанти і піарники, а не інженери. Через те атомну енергетику банкротять. А замість того розвивають проекти на яких добре можна вкрасти.
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23.08.2021 06:38 Відповісти
 
 