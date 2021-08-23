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ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"

ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Он якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Офицеры ФСБ РФ Демченко и Картавцев пытались завербовать сотрудника СБУ: интересовала информация о Запорожской АЭС. ВИДЕО

Автор: 

задержание (6673) ФСБ (1934) шпионаж (1379)


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Топ комментарии
+34
А что такого можно узнать в Туле?
Где делают стрелковое оружие периода второй мировой...
Ну разве что раскопать в архивах "тайну", как комсорг

Калашников с четырьмя классами образования,
присвоил себе изобретения военнопленного немца Шмайсера...
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23.08.2021 10:17
+26
На стройке работал. А в Украине наверное в последний раз был в 90-х. Для очередной байки фсб сойдёт.)
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23.08.2021 10:19
+13
Плохо если это действительно украинский разведчик, и совершенно пох если это какой нибудь адепт теории "адиннарот".
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23.08.2021 10:20
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Страница 2 из 2
Що там в тій Тулі красти можна? Креслення АК-47?
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23.08.2021 10:41 Ответить
Калаш собирают в городе Ижевске, Республика Удмуртия
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23.08.2021 10:48 Ответить
В Тулі теж, там не один завод...
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23.08.2021 10:52 Ответить
Калаш только в Ижевске , а пистолеты , гранатомёты , ПТРК ... это всё в Туле .
Источник : инет
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23.08.2021 11:02 Ответить
tZE inform
@tZEinform
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
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23.08.2021 10:42 Ответить
это расийский ресурс
уже проследили его корни - бросил его читать и тебе не советую
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23.08.2021 10:44 Ответить
Продовжуйте курва шастати до того Козлостану дорогі українці ....
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23.08.2021 10:50 Ответить
ніхто і не чекав іншого привітання з святом від Рашки.
Яка країна - такі і привітання
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23.08.2021 10:51 Ответить
Бомжа задержали ему нужно зимовать где то вот и придумал сказочку чио он шпион а мокшанские придурки рады стараться звезды с неба...
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23.08.2021 10:58 Ответить
Мораль такова: украинцы, подумайте 100 раз прежде чем ехать за поребрик. Любой добропорядочный гражданин нашей страны может быть "пойман с поличным" на ровном месте.
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23.08.2021 11:01 Ответить
Нормальный украинец туда и так не поедет. А если вата - пусть и остаётся там !
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23.08.2021 11:30 Ответить
"Задержали шпиёна ,украинца ..." Фамилия не сообщается. Шпиён шукал важные секреты ,выпытывал их у работников и очень сильно их вербовал. Деньги они брали ,а секреты не выдали, шпиёна заложили органам. ( Сценарий нового фильма про шпиёнов.)
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23.08.2021 11:05 Ответить
ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство" - Цензор.НЕТ 810
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23.08.2021 11:06 Ответить
Тульский пряник, гы гы гы
АК-47,гы гы гы
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23.08.2021 11:16 Ответить
Выведывал тайну тульского самовара и тульского пряника. А вообще есть пожелание для российского ФСБ и МВД, каждому гражданину Украины приезжающему в РФ или оккупированные ее территории автоматом давать 3 года каторжных работ ( прямо на пересечении границы или линии соприкосновения) Может тогда идиотам дойдет что то. Мне таких совершенно не жаль. А Украине не нужно заниматься их обменом. ( Конечно если это не наш " разведчик", "партизан" или " диверсант".)
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23.08.2021 11:33 Ответить
Хотел узнать сикреты производства тульских пряников и самоваров?
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23.08.2021 12:10 Ответить
Только упоротое дебилье может сейчас в нищий лаптестан ехать, сейчас любого украинца могут там "агентом" обьявить, денег мало -едь в Европу и вьІгоднее и безопасно, короче - идиот.
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23.08.2021 12:13 Ответить
чертежи самовара были найдены в сумке разведчика.
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23.08.2021 12:24 Ответить
охотоился на пряник,больше в этой дыре ничего нет...
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23.08.2021 13:30 Ответить
Сколько раз писали и говорили: "Не ходите дети в Африку Россию гулять". А все равно едут и попадают на подобные "промо-акции" ФСБ.
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23.08.2021 14:20 Ответить
Чувак викрав секретні технології бояришніка. Тому-то і хай такий піднявся. Національноє достояніє-бль!
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23.08.2021 15:44 Ответить
нехай щастить...
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23.08.2021 21:26 Ответить
Штукатурил, а после работы в ганделык зашел, забухал с пролетариеми тульского завода, те как всегда начали ******* о работе, а среди них стукач был...тот пошел и вложил..местным выговор и лишение премии, залетному срок за шпионаж, ФСБ шникам благодарность и ходатайство о присвоении очередного звания...
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23.08.2021 21:32 Ответить
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