ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"

Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Он якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.

Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.

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