ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"
Российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Туле гражданина Украины, якобы пытавшегося узнать секретные сведения о российском вооружении, в том числе, с помощью вербовки сотрудников оборонных предприятий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
ФСБ утверждает, что гражданин Украины задержан с поличным. Он якобы по заданию разведывательных служб Украины осуществлял также поиск работников российских оборонных предприятий из числа секретоносителей.
Имя задержанного не указывается. Возбуждено дело по статье о шпионаже. Украинцу грозит до 20 лет лишения свободы.
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Источник : инет
@tZEinform
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
уже проследили его корни - бросил его читать и тебе не советую
Яка країна - такі і привітання
АК-47,гы гы гы
АфрикуРоссию гулять". А все равно едут и попадают на подобные "промо-акции" ФСБ.