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ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство"
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, зокрема за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
ФСБ стверджує, що громадянина України затримано на місці злочину, він нібито за завданням розвідувальних служб України здійснював також пошук працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.
Імені затриманого не зазначено. Порушено справу за статтею про шпигунство. Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.
Топ коментарі
+34 Eispickel
показати весь коментар23.08.2021 10:17
+26 Garry Grant
показати весь коментар23.08.2021 10:19
+13 стакато
показати весь коментар23.08.2021 10:20
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Источник : инет
@tZEinform
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
уже проследили его корни - бросил его читать и тебе не советую
Яка країна - такі і привітання
АК-47,гы гы гы
АфрикуРоссию гулять". А все равно едут и попадают на подобные "промо-акции" ФСБ.