ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство"

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, зокрема за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ФСБ стверджує, що громадянина України затримано на місці злочину, він нібито за завданням розвідувальних служб України здійснював також пошук працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.

Імені затриманого не зазначено. Порушено справу за статтею про шпигунство. Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.

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