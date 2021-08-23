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ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство"

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном

ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі

Російська Федеральна служба безпеки (ФСБ) повідомила про затримання в Тулі громадянина України, який нібито намагався дізнатися секретні відомості про російське озброєння, зокрема за допомогою вербування співробітників оборонних підприємств.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

ФСБ стверджує, що громадянина України затримано на місці злочину, він нібито за завданням розвідувальних служб України здійснював також пошук працівників російських оборонних підприємств серед секретоносіїв.

Імені затриманого не зазначено. Порушено справу за статтею про шпигунство. Українцеві загрожує до 20 років позбавлення волі.

Також читайте: Офіцери ФСБ РФ Демченко і Картавцев намагалися завербувати співробітника СБУ: цікавила інформація про Запорізьку АЕС. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+34
А что такого можно узнать в Туле?
Где делают стрелковое оружие периода второй мировой...
Ну разве что раскопать в архивах "тайну", как комсорг

Калашников с четырьмя классами образования,
присвоил себе изобретения военнопленного немца Шмайсера...
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23.08.2021 10:17
+26
На стройке работал. А в Украине наверное в последний раз был в 90-х. Для очередной байки фсб сойдёт.)
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23.08.2021 10:19
+13
Плохо если это действительно украинский разведчик, и совершенно пох если это какой нибудь адепт теории "адиннарот".
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23.08.2021 10:20
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Що там в тій Тулі красти можна? Креслення АК-47? ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство" - Цензор.НЕТ 9247
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23.08.2021 10:41 Відповісти
Калаш собирают в городе Ижевске, Республика Удмуртия ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство" - Цензор.НЕТ 3352
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23.08.2021 10:48 Відповісти
В Тулі теж, там не один завод...
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23.08.2021 10:52 Відповісти
Калаш только в Ижевске , а пистолеты , гранатомёты , ПТРК ... это всё в Туле .
Источник : инет
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23.08.2021 11:02 Відповісти
tZE inform
@tZEinform
Украинский снайпер на Донбасе подстрелил что то крупное. Там визг такой стоит ... Выясняем кого
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23.08.2021 10:42 Відповісти
это расийский ресурс
уже проследили его корни - бросил его читать и тебе не советую
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23.08.2021 10:44 Відповісти
Продовжуйте курва шастати до того Козлостану дорогі українці ....
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23.08.2021 10:50 Відповісти
ніхто і не чекав іншого привітання з святом від Рашки.
Яка країна - такі і привітання
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23.08.2021 10:51 Відповісти
Бомжа задержали ему нужно зимовать где то вот и придумал сказочку чио он шпион а мокшанские придурки рады стараться звезды с неба...
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23.08.2021 10:58 Відповісти
Мораль такова: украинцы, подумайте 100 раз прежде чем ехать за поребрик. Любой добропорядочный гражданин нашей страны может быть "пойман с поличным" на ровном месте.
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23.08.2021 11:01 Відповісти
Нормальный украинец туда и так не поедет. А если вата - пусть и остаётся там !
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23.08.2021 11:30 Відповісти
"Задержали шпиёна ,украинца ..." Фамилия не сообщается. Шпиён шукал важные секреты ,выпытывал их у работников и очень сильно их вербовал. Деньги они брали ,а секреты не выдали, шпиёна заложили органам. ( Сценарий нового фильма про шпиёнов.)
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23.08.2021 11:05 Відповісти
ФСБ РФ заявила про затримання українця в Тулі "за шпигунство" - Цензор.НЕТ 810
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23.08.2021 11:06 Відповісти
Тульский пряник, гы гы гы
АК-47,гы гы гы
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23.08.2021 11:16 Відповісти
Выведывал тайну тульского самовара и тульского пряника. А вообще есть пожелание для российского ФСБ и МВД, каждому гражданину Украины приезжающему в РФ или оккупированные ее территории автоматом давать 3 года каторжных работ ( прямо на пересечении границы или линии соприкосновения) Может тогда идиотам дойдет что то. Мне таких совершенно не жаль. А Украине не нужно заниматься их обменом. ( Конечно если это не наш " разведчик", "партизан" или " диверсант".)
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23.08.2021 11:33 Відповісти
Хотел узнать сикреты производства тульских пряников и самоваров?
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23.08.2021 12:10 Відповісти
Только упоротое дебилье может сейчас в нищий лаптестан ехать, сейчас любого украинца могут там "агентом" обьявить, денег мало -едь в Европу и вьІгоднее и безопасно, короче - идиот.
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23.08.2021 12:13 Відповісти
чертежи самовара были найдены в сумке разведчика.
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23.08.2021 12:24 Відповісти
охотоился на пряник,больше в этой дыре ничего нет...
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23.08.2021 13:30 Відповісти
Сколько раз писали и говорили: "Не ходите дети в Африку Россию гулять". А все равно едут и попадают на подобные "промо-акции" ФСБ.
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23.08.2021 14:20 Відповісти
Чувак викрав секретні технології бояришніка. Тому-то і хай такий піднявся. Національноє достояніє-бль!
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23.08.2021 15:44 Відповісти
нехай щастить...
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23.08.2021 21:26 Відповісти
Штукатурил, а после работы в ганделык зашел, забухал с пролетариеми тульского завода, те как всегда начали ******* о работе, а среди них стукач был...тот пошел и вложил..местным выговор и лишение премии, залетному срок за шпионаж, ФСБ шникам благодарность и ходатайство о присвоении очередного звания...
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23.08.2021 21:32 Відповісти
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