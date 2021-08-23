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Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие

В России резко отреагировали на проведение саммита "Крымская платформа" в Киеве. По мнению российской стороны, он является недружественным по отношению к РФ.

Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал пресс-секретарь Путина.

Читайте также: Сегодня Крым - пороховая бочка. Москва в 3 раза увеличила там свое военное присутствие, - Зеленский

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Топ комментарии
+87
типа "антироссийское" это что-то плохое
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23.08.2021 13:48
+47
Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 7379
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23.08.2021 13:49
+47
Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 1727
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23.08.2021 13:55
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Правила форума Совет форумчан
типа "антироссийское" это что-то плохое
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23.08.2021 13:48 Ответить
весь світ проти раши!
українці разом з усім світом!

діпломатична школа коневодства ім. лаврушки vs дипломатії Пороха.
мої вітання !

"Кримська платформа" - рашці по щам сцаними тряпками Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 8510
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23.08.2021 14:09 Ответить
Для чого Зеленський намагається зорганізувати "Кримську платформу"?

Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!

А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!

-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!

-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!

СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!

Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?

Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...

Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
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23.08.2021 14:39 Ответить
деньги попилить. представительства за рубежом, сладкое место.
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23.08.2021 14:45 Ответить
пусть Анжеле будет стыдно, когда она будет одевать украинский "Орден Свободы" ! Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 7734
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23.08.2021 15:06 Ответить
Скорее, он как бы намекает, что захват Крыма - это что дружественное было. не иначе)))
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23.08.2021 15:27 Ответить
Дай Боже, щоб до них всі ті народи , з ким вони мали справу, віднеслись до них , робили з ними так же само як і вони з народами...! По принципу: " Как аукнется ,так и откликнется..!" "Око за око, зуб за зуб!" " Любов'ю на любов, ненависть на ненависть...!Не більше і не менше! Амінь!!!
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23.08.2021 15:54 Ответить
Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 7379
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23.08.2021 13:49 Ответить
Депилы ...ТЬ пардон за эмоции и идиому клоуны Раши начинают раздражать...
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23.08.2021 14:09 Ответить
ЭтА ХА-НА! Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 2429
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23.08.2021 15:43 Ответить
Олєнька палєзний ідіот, наш палєзний ідіот. То що вона розкрутила кричалку "Путін-*****" - заробила на штучного фалоса. Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 4326
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23.08.2021 16:15 Ответить
Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 1960
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23.08.2021 19:15 Ответить
???????.....а у вас вообще ..есть кто нибудь в друзьях???? ну хоть кто нибудь???? Ну хоть кто из соседей, хоть кто то!!!!
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23.08.2021 13:50 Ответить
Северная Корея например)
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23.08.2021 14:05 Ответить
Таракан еще ************ есть... Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 1279
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23.08.2021 15:42 Ответить
Дуже нечасто, але позитивні кроки режиму Зе трапляються. Один з показників позитивності - палаючі пердаки у касапів.
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23.08.2021 13:51 Ответить
Вони в них палають завжди, їм привід не потрібен. бубачка тут нідочого. Це той випадок коли *не завдяки, а всупереч*
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23.08.2021 14:02 Ответить
Какой прогресс) На Цензоре стали немного редактировать кацапские новости)
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23.08.2021 13:51 Ответить
Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 1727
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23.08.2021 13:55 Ответить
Москалям легше, вони все рівно не знають історії.
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23.08.2021 14:01 Ответить
незнання історії не звільняє від її наслідків
у ВСУ вже є нові Болбочани......
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23.08.2021 14:28 Ответить
Помнится был я в Рязани так там есть праздник чудесное избавление от Сагайдачного! Просто Сагайдачный на Рязань не пошел насиловать и грабить! Это тебе в тему про украинских правителей и полководцев! Кстати слово царь тюрского происхождения и обозначает правителя туземцев поставленного татарами для управление подданой территории! Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 2150
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23.08.2021 14:01 Ответить
Хотя насиловать это я погарячился. Что-бы кацапок насиловать надо сначала их неделю отмывать иначе вонь глаза режет! Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 3649 Поэтому даже татары брезговали кацапками из-за вони! Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 8320
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23.08.2021 14:03 Ответить
Слово "цар" - трохи перекручене слово "Цезар" (котрий Гай Юлій, а не салат), щодо решти претензій нема.
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23.08.2021 14:06 Ответить
Нет это уже катька-давалка уже придумала! Цезарь и царь куда две буквы делись? Темболее в кацапской традиции кесарь отсюда и кесарево сечение! Так что взяла катька-давалка и натянула сову на глобус
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23.08.2021 14:10 Ответить
"Чудо ти у пір"ї"! "По дошедшим до сегодняшнего момента сведениям, кесарево сечение является одной из самых древних операций. В мифах Древней Греции описано, что с помощью этой операции были извлечены из чрева умерших матерей Асклепий и Дионис. В Риме в конце VII века до нашей эры был издан закон, по которому погребение погибшей беременной женщины производили только после извлечения ребёнка путём чревосечения. Впоследствии эту манипуляцию производили и в других странах, но только умершим женщинам. В XI веке "Кесарево сечение" было описано в книге газневидского ученого Аль-Бируни "ел-асар ел-Бакийе" с соответствующими иллюстрациями как проводить операцию. В XVI веке придворный врач французского короля Амбруаз Паре впервые начал выполнять кесарево сечение живым женщинам. Но исход всегда был смертельным. Ошибкой Паре и его последователей было то, что разрез на матке не зашивали, рассчитывая на её сократительную способность. Операцию выполняли только для спасения ребёнка, когда жизнь матери спасти было уже нельзя.
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23.08.2021 18:42 Ответить
"Цезар" (котрий Гай Юлій...) - а чому котрий Гай Юлій? чому не Гай Октавіан Август, або Тиберій, або взагалі будь-який "Цезар" з дому "Юліїв", а надалі "Юліїв-Клавдіїв"?
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23.08.2021 14:31 Ответить
Тому що Гай, з роду Юліїв, котрий Цезар, був унікальним, з нього хотілось брати приклад, щоб хоч якось із ним зрівнятись.

ПиСи. Німецьке "кайзер" того ж походження.
ПиПиСи. Така ж доля у Карла Великого, чиє ім'я (Carolus) стало основою такого слова як "король"
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23.08.2021 17:28 Ответить
взагалі перший "Цезар" був, Нумерій Юлій, потім Луций Юлій, за ним Секст Юлій Цезар І, далі були Гай Юлій Цезар І, Гай Юлій Цезар ІІ, Гай Юлій Цезар Старший (батько Гая Юлія, про якого Ви пишите), Гай Юлій був диктатором Риму лише 4 роки! А його наступник, двоюрідний онук і прийомний син Октавіан Август, став першим реальним римським імператором і правив 41 рік...
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23.08.2021 17:58 Ответить
Питання не у тривалості правління, а "крутості" особи, з якої беруть приклад.
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23.08.2021 20:43 Ответить
Не мели дурниць! "Цар" - похідне від "Цезар" Москалі навіть "наукове дослідження" в 15 столітті провели, у якому вивели походження Великого князя Московського безпосередньо від імператора Августа!!! Потім воно в московській мові стало звучать як "кесар" (австрійців тривалий час іменували в Московії "цесарцями", а в говірках Західної України до початку ХХ століття вживалося слово "цісар" - стосовно імператора Австро-Угорщини) Пізніше в побуті "цезар" скоротилося до "цар"!
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23.08.2021 18:37 Ответить
...а кто такіі русскіі царі і палкаводци? вот Гольштейн, к прімєру, ета русскій Царь?
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23.08.2021 14:02 Ответить
Не там был Романов-Кобыла. Вторая часть фамилии как бы намекает что предки или он сам были задненприводными!
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23.08.2021 14:04 Ответить
Він, мабуть, такий самий Романов, як Джугашвілі - Сталін, Бронштейн - Троцький і т.д. і т.п...
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23.08.2021 14:11 Ответить
Ну если копнуть глубже все они ведут родословную от АЛЕКСАНДРА невского изучая историю я не нашел больше князей с таким именем а вот у татар оно было популярное. Есще нашел что вроде бы он был названым сыном великого хана и юность провел в орде в качестве заложника! Но опять наглый звиждеж придуманный историками катьки-давалки! Если логически рассудить то САША был родным сыном великого хана! Скорей всего право первой ночи! И где ещё жить родному сыну великого хана хоть и бастарду как не в орде возле батьки!
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23.08.2021 14:19 Ответить
Так і Катька, ніяка не Катька...
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23.08.2021 14:52 Ответить
Романовы - старинный русский дворянский род. Родоначальником его считается Андрей Иванович Кобыла, отец которого (по наиболее принятому мнению),Гланда-Камбила Дивонович, в крещении Иван, приехал в Россию в последней четверти XIII века из Литвы или "из Прусс" Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 283

не русскими были русские цари
поздние Романовы, начиная с Катьки, были 100% немцами:
"Царь наш - немец русский -
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь! ...."

К. Рылеев
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23.08.2021 14:19 Ответить
Так вот мне интересно почему Кобыла? Не потому что любил принимать и спереи и сзади?!
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23.08.2021 14:21 Ответить
ото ж, что первая часть фамилии - Гланда..... Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 5681
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23.08.2021 14:32 Ответить
Сагайдачний та Михайло Дорошенко, на початку XVII ст, тобто, маже за сто років до того, як Мацковскій улус Золотої Орди перестав платити Кримським ханам данину. Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 1909
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23.08.2021 14:05 Ответить
Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 8365
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23.08.2021 13:54 Ответить
на воре и шапка горит
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23.08.2021 13:57 Ответить
В точку,Димон)
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23.08.2021 13:58 Ответить
а оно хотело дружественного? Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие - Цензор.НЕТ 3864
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23.08.2021 14:00 Ответить
Це ж треба таке ляпать про якysь дрyжбy
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23.08.2021 14:01 Ответить
Учасники «Кримської платформи»

Весь Free World у повному складiПєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 4238Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 9262
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23.08.2021 14:03 Ответить
А ти сам хто по національності?
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23.08.2021 14:13 Ответить
Кацапьё ватное. Кстати у Горького Лука про кацапов хорошо написано!
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23.08.2021 15:05 Ответить
жаль, оставил уже этот мир(
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23.08.2021 16:30 Ответить
Антисвин, а ты чей холоп будешь?
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23.08.2021 14:27 Ответить
Да Магомет комп включенным оставил вот его анальный раб и залетел суда погавкать!
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23.08.2021 15:04 Ответить
Канада подкачала. Могли бы и кого-то постарше должностью прислать.
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23.08.2021 14:27 Ответить
Как он прав, нельзя не согласиться, абсолютно недружественное
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23.08.2021 14:06 Ответить
...Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 8919
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23.08.2021 14:07 Ответить
пашел нах. кремлевская сабака.
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23.08.2021 14:08 Ответить
ги ги ги-ги, ги-ги ги-ги ги-ги ги-ги!
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23.08.2021 14:15 Ответить
той рідкий випадок, коли з цими вусами на сраці путєна й не посперечаєшся
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23.08.2021 14:38 Ответить
Пішов на йух,чмошник кацапський! Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 7747
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23.08.2021 14:40 Ответить
Вор спер кошелек и теперь говорит что хозяин кошелька недружественное затеял, чтобы вернуть свой кошелек
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23.08.2021 14:41 Ответить
Цинизм зашкаливает
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23.08.2021 14:44 Ответить
не могу не поделиться перлом из трипадвайзора об отдыхе русских:

"Но это ладно, а вечером как только открывается ресторан идёт цепочка людей со стороны моря, они абсолютно свободно заходят внутрь и занимают столики, а потом все удивляются очередям за едой. Особенно это заметно в выходные. Еды конечно хватает и персонал справляется. Но за чей счёт банкет?!Получается за счёт туристов, которые официально живут в отеле! Неужели трудно сделать систему браслетов, чтобы посторонние не приходили?!! Или это политика отеля?

Почему моя небогатая семья из несчастной России, которую постоянно долбят, налагают санкции должна оплачивать отдых благополучных европейцев?!!"

совершенно недружественная и антирос. политика даже в европейской гостинице)))))
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23.08.2021 14:44 Ответить
"Значит хорошие сапоги. Надо брать"©
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23.08.2021 14:45 Ответить
Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 4408 Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 4408
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23.08.2021 14:51 Ответить
Повністю підтримую гандона Пєскова: це "недружественное та антироссійское" мероприятие, хіба ж це не добре?
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23.08.2021 14:54 Ответить
И я согласен, что аннексия Крыма и война на Донбассе - недружественные и антиукраинские мероприятия.
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23.08.2021 17:47 Ответить
Значит ОЧЕНЬ правильное мероприятие, ОЧЕНЬ!
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23.08.2021 14:58 Ответить
Писяков, пошел Н..Х.
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23.08.2021 15:30 Ответить
А з чого воно взяло, що ми з ними друзі ?
Йокнулось чи шо Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 7568
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23.08.2021 15:45 Ответить
Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 3283 Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 9656
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23.08.2021 15:48 Ответить
пятый за неделю, я не ошибаюсь? Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 6950
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23.08.2021 16:33 Ответить
2 мигаря 29х 1 бе 200 а да там вертушки 2 свалилсь Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 1925
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23.08.2021 16:34 Ответить
кого интересует мнение бесчестного быдла с финкой, захватившего чужие земли и теперь бледно вякающего, что с ним дружить не хотят?..
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23.08.2021 16:39 Ответить
Нельзя называть кацапов собаками - собаки друзья человека, а эти шакалы вонючие. А о царях мокши прочитайте В. Белинского *Страна Моксель*.
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23.08.2021 16:56 Ответить
Білінського (Билинского)
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23.08.2021 17:53 Ответить
А що дії російського агресора і окупанта України можуть сприйматися інакше як ворожі ? ? ? Пєсков повний дурень чи прикидується ідіотом ? ? ?
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23.08.2021 16:58 Ответить
Этому рыжему шакалу захотелось дружбы, но с шакалами не дружат. Читайте Маугли.
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23.08.2021 16:58 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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23.08.2021 17:04 Ответить
А оккупация Крыма это дружественное к Украине мероприятие!?Мудак!
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23.08.2021 17:48 Ответить
И вообще Кацапия враждебная всему цивилизованному миру орда.
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23.08.2021 17:54 Ответить
фотка дебила зачетная Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 8599
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23.08.2021 19:07 Ответить
Штопанный с усиками!!! любой нормальный который хоть раз в жизни столкнулся с козломордым ватаном и его руЦким мирком будит недружественным....
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23.08.2021 20:08 Ответить
А чего ж ты ждал, ненаглядный ты наш?
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23.08.2021 21:48 Ответить
Та ну шож они так супротив расеюшки ополчись то ,а? Очень, должен заметить это фсё нидружыствино! Не побоюсь этого слова - контрпродуктивно это!
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23.08.2021 22:08 Ответить
Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 3200
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23.08.2021 22:51 Ответить
Пєсков про "Кримську платформу": Недружній, антиросійський захід - Цензор.НЕТ 2188
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24.08.2021 01:59 Ответить
 
 