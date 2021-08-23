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Песков о "Крымской платформе": Недружественное, антироссийское мероприятие
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
В России резко отреагировали на проведение саммита "Крымская платформа" в Киеве. По мнению российской стороны, он является недружественным по отношению к РФ.
Об это заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране. Мы категорически не приемлем подобные утверждения в отношении "российского региона", в отношении Крыма. В этом плане отношение абсолютно однозначное - относимся как к антироссийскому мероприятию", - сказал пресс-секретарь Путина.
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показать весь комментарий23.08.2021 13:55
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українці разом з усім світом!
діпломатична школа коневодства ім. лаврушки vs дипломатії Пороха.
мої вітання !
"Кримська платформа" - рашці по щам сцаними тряпками
Вірно - заради деокупації Криму, заради припинення російської агресії!
А для чого Зеленський нагородив Меркель державною нагородою - Орденом Свободи? СВОБОДИ ВІД КОГО І ЧОГО?Також вірно - за багаторічну антиукраїнську позицію і підтримку Путіна і його агресивної політики!
-Меркель, яка на протязі свого правління підтримувала "Північний потік-2", який обеззброює Українку як політично, так і економічно і відкриває додаткові можливості Путіну проти подальшої агресії проти України!
-Меркель, яка весь час пнеться організувати "саміт ЄС-Путін", але не прийме участі в "Кримській платформі" - бо Путін, бачте, проти "платформи" і самої її ідеї!
-Меркель, яка заблокувала надання Україні ПДЧ для її вступу в НАТО в Бухаресті в 2008 році- за завданням Путіна!
-Меркель, якої "Сіменс" і інші німецькі компанії, всупереч санкцій "працюють" з Путіним!
-Меркель, яка й вчора відмовила Зеленському в військовій допомозі Україні
-Меркель, яка настоює на виконанні, вигідних Путіну "мінських угод", і на включенні в українське законодавство вкрай невигідної Україні"формули Штайнмайєра"
-Меркель, яка навіть цього разу стала "поштарем Путіна", щоб дипломатично завуальовано передати Зеленському- як йому слід вести себе з усіх проблем України, породжених Путіним!
СКАЖІТЬ на милість, і зверніть увагу.... а хто з тих, хто організовував боротьбу за Незалежність, хто з громадян України які активно боролися за неї , хто з тих, які її нині героїчно відстоює на на фронтах і в тилу, хто з волонтерів нагороджений Зеленським хоч будь-якою нагородою Держави Україна - до її 30-ти річного ювілею? Нагороди ж ДЕРЖАВНІ!
Чого не вистачило? Паперу, щоб надрукувати відповідний указ, грошей, щоб виготовити нагороди, чи Путін то погано розцінить - як невірну і шкідливу для росії поведінку президента України?
Але не нагородив не лише патріотів, але й своїх "єрмаків- шефірів-ахмєтових.-кулєб".., так сказати "за компанію" - бо Путін також може скривити морду... Хоча імовірно саме вони нагороди й отримали... але - і від Путіна? ... і зрозуміло "за що"...
Тоді... разом з Меркель -"за компанію" слід було б нагородити й Путіна і Макрона, Штайнмайєра, можливо й ще когось з ватажків бойовиків з лднр...-бо їх "вклад в "Незалежність України" - аналогічний за значенням ... з вкладом Меркель?
у ВСУ вже є нові Болбочани......
ПиСи. Німецьке "кайзер" того ж походження.
ПиПиСи. Така ж доля у Карла Великого, чиє ім'я (Carolus) стало основою такого слова як "король"
не русскими были русские цари
поздние Романовы, начиная с Катьки, были 100% немцами:
"Царь наш - немец русский -
Носит мундир узкий.
Ай да царь, ай да царь,
Православный государь! ...."
К. Рылеев
Весь Free World у повному складi
"Но это ладно, а вечером как только открывается ресторан идёт цепочка людей со стороны моря, они абсолютно свободно заходят внутрь и занимают столики, а потом все удивляются очередям за едой. Особенно это заметно в выходные. Еды конечно хватает и персонал справляется. Но за чей счёт банкет?!Получается за счёт туристов, которые официально живут в отеле! Неужели трудно сделать систему браслетов, чтобы посторонние не приходили?!! Или это политика отеля?
Почему моя небогатая семья из несчастной России, которую постоянно долбят, налагают санкции должна оплачивать отдых благополучных европейцев?!!"
совершенно недружественная и антирос. политика даже в европейской гостинице)))))
Йокнулось чи шо
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!