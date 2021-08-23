Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Милитаризация Россией Крыма и выкачивание природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Еще одна глобальная проблема вследствие политики милитаризации и выкачивания ресурсов - временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы. Вопрос экологии - это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона", - отметил он.
Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект.
По его словам, это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозе не только для Украины, но и для наших европейских соседей.
"Оккупация Крыма - это не сугубо внутриполитическая проблема Украины, это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.
"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов. Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сказал глава правительства.
В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.
"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.
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Конституция Украины.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Какие из них уже сложились? Я сильно сомневаюсь что он сам подаст заявление об отставке.
Похоже раша СМИ очередной фейк разганяют.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
Государственное предприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение стоимостью 6,7 млн грн на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Торжественного мероприятия по награждению выдающихся деятелей Украины "Национальная легенда".
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро
Источник: https://biz.censor.net/n3284187
https://www.youtube.com/watch?v=8ECSRlByvBE
«Молодец. По 6 тыс рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает».
Напомню, квартиру Зеленские купили в элитном ЖК «Император» на самом побережье Черного моря за $163,8 тыс.
Что ж, поздравим украинского президента за своевременное пополнение российского бюджета и за то, что предусмотрительно содержит для своей семью запасной аэродром на случай бегства из Украины.
Крим завжди був дотаційнім. Скільки туди держава"вливала"....
ОСЬ ЯКЕ ІНТЄРЄСНЕ СОВПАДЄНІЄ -