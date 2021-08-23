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Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль

Милитаризация Россией Крыма и выкачивание природных ресурсов поставили временно оккупированный полуостров на грань экологической катастрофы.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Еще одна глобальная проблема вследствие политики милитаризации и выкачивания ресурсов - временно оккупированный Крым находится на грани экологической катастрофы. Вопрос экологии - это вопрос безопасной жизни украинцев на полуострове и в целом экологических проблем для всего Черноморского региона", - отметил он.

Глава правительства подчеркнул, что дом миллионов украинцев превращается фактически в военную базу и режимный оккупационный объект.

По его словам, это еще раз свидетельствует о глобальности проблемы и угрозе не только для Украины, но и для наших европейских соседей.

"Оккупация Крыма - это не сугубо внутриполитическая проблема Украины, это проблема мирового масштаба, которая фактически разрушает систему международной безопасности", - подчеркнул Шмыгаль.

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"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов. Это - потерянные природные ресурсы, это потерянные активы государства, это - потерянная промышленность, а главное - это негативные последствия для людей, страдающих от политики страны-агрессора", - сказал глава правительства.

В этом контексте он подчеркнул, что именно поэтому одна из приоритетных задач сегодня - это заставить Российскую Федерацию по решению международных судов начать платить за свои действия.

"Уже есть не один положительный пример, когда украинские государственные и частные структуры выигрывают соответствующие судебные процессы", - добавил Шмыгаль.

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Топ комментарии
+7
Талибы изнасиловали 10 русских спецназовцев охранявших посольство
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23.08.2021 14:04
+2
Никто никуда ничего не повысил, кроме кацапских методичек.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
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23.08.2021 14:12
+1
Очень скоро! (В геологическом смысле)
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23.08.2021 14:06
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Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Какие из них уже сложились? Я сильно сомневаюсь что он сам подаст заявление об отставке.
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23.08.2021 14:06 Ответить
Талибы изнасиловали 10 русских спецназовцев охранявших посольство
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23.08.2021 14:04 Ответить
Та да. Напоминает что-то из серии - Я сама дочь офицера. Тут все не так однозначно... Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8228
Похоже раша СМИ очередной фейк разганяют.
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23.08.2021 14:08 Ответить
12 Українських найманців запінили россосіянських журналістів раша тудей. Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1485
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23.08.2021 14:19 Ответить
Так когда будут судебные иски к Рашке на указанные миллиарды, вместо демагогии?
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23.08.2021 14:04 Ответить
Очень скоро! (В геологическом смысле)
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23.08.2021 14:06 Ответить
Соблюдайте очередь, сперва иск к половцам, потом к Монголии, потом к Германии.
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23.08.2021 14:21 Ответить
Ну вот. Всегда убыточный Крым внезапно повысили до уровня кормильца всея страны Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6419
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23.08.2021 14:06 Ответить
Никто никуда ничего не повысил, кроме кацапских методичек.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
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23.08.2021 14:12 Ответить
"Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль"
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23.08.2021 14:13 Ответить
Подумаеш...это почти состояние Ахметова.
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23.08.2021 14:07 Ответить
А во сколько оцениваются убытки от правления ЗЕ и шмыгалей?
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23.08.2021 14:17 Ответить
какой же ты шмыгаль? ты мишель
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23.08.2021 14:25 Ответить
А вот и подарок от 95-го квартала и ЗЕ Украине.
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1870
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23.08.2021 14:35 Ответить
Вручение семи новых наград от Зеленского обошлось госбюджету в 6,7 миллиона

Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8903

Государственное предприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение стоимостью 6,7 млн грн на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Торжественного мероприятия по награждению выдающихся деятелей Украины "Национальная легенда".
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро
Источник: https://biz.censor.net/n3284187
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23.08.2021 14:42 Ответить
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9332«Глава правительства Крыма» Аксенов похвалил Зеленского за то, что тот своевременно оплачивает коммуналку за квартиру. Об этом он сказал вчера в эфире «Россия 24».
https://www.youtube.com/watch?v=8ECSRlByvBE
«Молодец. По 6 тыс рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает».
Напомню, квартиру Зеленские купили в элитном ЖК «Император» на самом побережье Черного моря за $163,8 тыс.
Что ж, поздравим украинского президента за своевременное пополнение российского бюджета и за то, что предусмотрительно содержит для своей семью запасной аэродром на случай бегства из Украины.
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23.08.2021 15:42 Ответить
100 тыщь миллиардов долларов нет евро
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23.08.2021 15:50 Ответить
"Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов,"
Крим завжди був дотаційнім. Скільки туди держава"вливала".... Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1610
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23.08.2021 17:16 Ответить
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 877
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23.08.2021 18:08 Ответить
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1265
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23.08.2021 18:48 Ответить
"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов.Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы" Источник: https://censor.net/ru/n3284188

ОСЬ ЯКЕ ІНТЄРЄСНЕ СОВПАДЄНІЄ Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9199 -

Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2382
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23.08.2021 23:48 Ответить
 
 