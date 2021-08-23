Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль
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Мілітаризація Росією Криму та викачування природних ресурсів поставили тимчасово окупований півострів на межу екологічної катастрофи.
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та викачування ресурсів - тимчасово окупований Крим перебуває на межі екологічної катастрофи. Питання екології - це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону", - зазначив він.
Глава уряду підкреслив, що домівка мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу та режимний окупаційний об'єкт.
За його словами, це вкотре свідчить про глобальність проблеми та загрозу не тільки для України, а й для наших європейських сусідів.
"Окупація Криму - це не суто внутрішньополітична проблема України, це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки", - наголосив Шмигаль.
"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами - понад 100 млрд доларів. Це - втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне - це негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора", - сказав глава уряду.
У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань сьогодні - це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.
"Уже є не один позитивний приклад, коли українські державні і приватні структури виграють відповідні судові процеси", - додав Шмигаль.
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Конституция Украины.
Стаття 109. Відставка Президента України набуває чинності з моменту проголошення ним особисто заяви про відставку на засіданні Верховної Ради України.
Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Какие из них уже сложились? Я сильно сомневаюсь что он сам подаст заявление об отставке.
Похоже раша СМИ очередной фейк разганяют.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
Государственное предприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение стоимостью 6,7 млн грн на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Торжественного мероприятия по награждению выдающихся деятелей Украины "Национальная легенда".
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро
Источник: https://biz.censor.net/n3284187
https://www.youtube.com/watch?v=8ECSRlByvBE
«Молодец. По 6 тыс рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает».
Напомню, квартиру Зеленские купили в элитном ЖК «Император» на самом побережье Черного моря за $163,8 тыс.
Что ж, поздравим украинского президента за своевременное пополнение российского бюджета и за то, что предусмотрительно содержит для своей семью запасной аэродром на случай бегства из Украины.
Крим завжди був дотаційнім. Скільки туди держава"вливала"....
ОСЬ ЯКЕ ІНТЄРЄСНЕ СОВПАДЄНІЄ -