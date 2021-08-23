Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль

Мілітаризація Росією Криму та викачування природних ресурсів поставили тимчасово окупований півострів на межу екологічної катастрофи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та викачування ресурсів - тимчасово окупований Крим перебуває на межі екологічної катастрофи. Питання екології - це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону", - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що домівка мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу та режимний окупаційний об'єкт.

За його словами, це вкотре свідчить про глобальність проблеми та загрозу не тільки для України, а й для наших європейських сусідів.

"Окупація Криму - це не суто внутрішньополітична проблема України, це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки", - наголосив Шмигаль.

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"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами - понад 100 млрд доларів. Це - втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне - це негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора", - сказав глава уряду.

У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань сьогодні - це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

"Уже є не один позитивний приклад, коли українські державні і приватні структури виграють відповідні судові процеси", - додав Шмигаль.