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Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль

Мілітаризація Росією Криму та викачування природних ресурсів поставили тимчасово окупований півострів на межу екологічної катастрофи.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час виступу на установчому саміті "Кримської платформи", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ще одна глобальна проблема внаслідок політики мілітаризації та викачування ресурсів - тимчасово окупований Крим перебуває на межі екологічної катастрофи. Питання екології - це питання безпечного життя українців на півострові та загалом екологічних проблем для всього Чорноморського регіону", - зазначив він.

Глава уряду підкреслив, що домівка мільйонів українців перетворюється фактично на військову базу та режимний окупаційний об'єкт.

За його словами, це вкотре свідчить про глобальність проблеми та загрозу не тільки для України, а й для наших європейських сусідів.

"Окупація Криму - це не суто внутрішньополітична проблема України, це проблема світового масштабу, яка фактично руйнує систему міжнародної безпеки", - наголосив Шмигаль.

Також дивіться: Урочисте відкриття саміту "Кримської платформи". ПРЯМА ТРАНСЛЯЦIЯ

"Україна зазнала величезних економічних втрат від окупації Криму. Загальні потенційні збитки сьогодні оцінюються експертами - понад 100 млрд доларів. Це - втрачені природні ресурси, це втрачені активи держави, це втрачена промисловість, а головне - це негативні наслідки для людей, які страждають від політики країни-агресора", - сказав глава уряду.

У цьому контексті він наголосив, що саме тому одне з пріоритетних завдань сьогодні - це змусити Російську Федерацію за рішенням міжнародних судів почати платити за свої дії.

"Уже є не один позитивний приклад, коли українські державні і приватні структури виграють відповідні судові процеси", - додав Шмигаль.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Талибы изнасиловали 10 русских спецназовцев охранявших посольство
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23.08.2021 14:04
+2
Никто никуда ничего не повысил, кроме кацапских методичек.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
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23.08.2021 14:12
+1
Очень скоро! (В геологическом смысле)
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23.08.2021 14:06
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Стаття 110. Неспроможність виконання Президентом України своїх повноважень за станом здоров'я має бути встановлена на засіданні Верховної Ради України і підтверджена рішенням, прийнятим більшістю від її конституційного складу на підставі письмового подання Верховного Суду - за зверненням Верховної Ради України, і медичного висновку.
Стаття 111. Президент України може бути усунений з поста Верховною Радою України в порядку імпічменту у разі вчинення ним державної зради або іншого злочину.
Питання про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту ініціюється більшістю від конституційного складу Верховної Ради України.
Для проведення розслідування Верховна Рада України створює спеціальну тимчасову слідчу комісію, до складу якої включаються спеціальний прокурор і спеціальні слідчі.
Висновки і пропозиції тимчасової слідчої комісії розглядаються на засіданні Верховної Ради України.
За наявності підстав Верховна Рада України не менш як двома третинами від її конституційного складу приймає рішення про звинувачення Президента України.
Рішення про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту приймається Верховною Радою України не менш як трьома четвертими від її конституційного складу після перевірки справи Конституційним Судом України і отримання його висновку щодо додержання конституційної процедури розслідування і розгляду справи про імпічмент та отримання висновку Верховного Суду про те, що діяння, в яких звинувачується Президент України, містять ознаки державної зради або іншого злочину.
Какие из них уже сложились? Я сильно сомневаюсь что он сам подаст заявление об отставке.
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23.08.2021 14:06 Відповісти
Талибы изнасиловали 10 русских спецназовцев охранявших посольство
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23.08.2021 14:04 Відповісти
Та да. Напоминает что-то из серии - Я сама дочь офицера. Тут все не так однозначно... Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8228
Похоже раша СМИ очередной фейк разганяют.
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23.08.2021 14:08 Відповісти
12 Українських найманців запінили россосіянських журналістів раша тудей. Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1485
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23.08.2021 14:19 Відповісти
Так когда будут судебные иски к Рашке на указанные миллиарды, вместо демагогии?
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23.08.2021 14:04 Відповісти
Очень скоро! (В геологическом смысле)
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23.08.2021 14:06 Відповісти
Соблюдайте очередь, сперва иск к половцам, потом к Монголии, потом к Германии.
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23.08.2021 14:21 Відповісти
Ну вот. Всегда убыточный Крым внезапно повысили до уровня кормильца всея страны Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6419
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23.08.2021 14:06 Відповісти
Никто никуда ничего не повысил, кроме кацапских методичек.
А за моральный ущерб Мордор пару триллионов $ должен Украине.
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23.08.2021 14:12 Відповісти
"Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов, - Шмыгаль"
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23.08.2021 14:13 Відповісти
Подумаеш...это почти состояние Ахметова.
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23.08.2021 14:07 Відповісти
А во сколько оцениваются убытки от правления ЗЕ и шмыгалей?
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23.08.2021 14:17 Відповісти
какой же ты шмыгаль? ты мишель
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23.08.2021 14:25 Відповісти
А вот и подарок от 95-го квартала и ЗЕ Украине.
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1870
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23.08.2021 14:35 Відповісти
Вручение семи новых наград от Зеленского обошлось госбюджету в 6,7 миллиона

Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 8903

Государственное предприятию "Центр защиты информационного пространства Украины" 12 августа по переговорной процедуре заключило соглашение стоимостью 6,7 млн грн на разработку и реализацию креативной коммуникационной кампании и концепции "Торжественного мероприятия по награждению выдающихся деятелей Украины "Национальная легенда".
Об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро
Источник: https://biz.censor.net/n3284187
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23.08.2021 14:42 Відповісти
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9332«Глава правительства Крыма» Аксенов похвалил Зеленского за то, что тот своевременно оплачивает коммуналку за квартиру. Об этом он сказал вчера в эфире «Россия 24».
https://www.youtube.com/watch?v=8ECSRlByvBE
«Молодец. По 6 тыс рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает».
Напомню, квартиру Зеленские купили в элитном ЖК «Император» на самом побережье Черного моря за $163,8 тыс.
Что ж, поздравим украинского президента за своевременное пополнение российского бюджета и за то, что предусмотрительно содержит для своей семью запасной аэродром на случай бегства из Украины.
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23.08.2021 15:42 Відповісти
100 тыщь миллиардов долларов нет евро
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23.08.2021 15:50 Відповісти
"Убытки от оккупации Крыма оценивают в свыше $100 миллиардов,"
Крим завжди був дотаційнім. Скільки туди держава"вливала".... Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1610
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23.08.2021 17:16 Відповісти
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 877
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23.08.2021 18:08 Відповісти
Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 1265
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23.08.2021 18:48 Відповісти
"Украина понесла огромные экономические потери от оккупации Крыма. Общие потенциальные убытки сегодня оцениваются экспертами - более 100 млрд долларов.Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время выступления на учредительном саммите "Крымской платформы" Источник: https://censor.net/ru/n3284188

ОСЬ ЯКЕ ІНТЄРЄСНЕ СОВПАДЄНІЄ Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9199 -

Збитки від окупації Криму оцінюють у понад $100 мільярдів, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2382
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23.08.2021 23:48 Відповісти
 
 