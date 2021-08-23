Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

Украина в понедельник в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR $1,9 млрд.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" - написала она.

Ранее в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

"Крупнейшее выделение специальных прав заимствования (SDR) в истории - около $650 млрд - вступает в силу сегодня", – цитирует ее пресс-служба.

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Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. Таким образом, $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из которых страны с низкими доходами получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.