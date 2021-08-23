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МВФ (3297) помощь (6109)

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

Новости Цензор.НЕТ Экономика

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ

Украина в понедельник в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR $1,9 млрд.

Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" - написала она.

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ 01

Ранее в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте.

"Крупнейшее выделение специальных прав заимствования (SDR) в истории - около $650 млрд - вступает в силу сегодня", – цитирует ее пресс-служба.

Читайте: Новый транш МВФ разделят на части, сейчас дискуссия продолжается, - советник Зеленского Устенко

Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. Таким образом, $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из которых страны с низкими доходами получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+35
Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ - Цензор.НЕТ 7533
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23.08.2021 19:55
+25
маестро! соло!

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ - Цензор.НЕТ 3707
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23.08.2021 19:56
+21
Це не дарунок вам до дня Незалежності, дебіли
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23.08.2021 19:56
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Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ - Цензор.НЕТ 7533
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23.08.2021 19:55 Ответить
еволюція не спить...
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23.08.2021 19:58 Ответить
Нет. Жри - Те сами. Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 3570
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23.08.2021 20:44 Ответить
Я теж так думаю.
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23.08.2021 20:51 Ответить
маестро! соло!

Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ - Цензор.НЕТ 3707
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23.08.2021 19:56 Ответить
Зелені говорили про 2,7 міліарда.... куди поїхав залишок? напевне в білорусь?
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23.08.2021 19:56 Ответить
в офшори бабушки бєні та 95 риго бази
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23.08.2021 19:59 Ответить
На коньяк для Марка. Збираєш, Івановичу, "нєпрікосновєнний запас"?
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23.08.2021 20:40 Ответить
я ж слово дав. дивись ти не пропади. Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 9701
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24.08.2021 09:09 Ответить
Ок. Не пропаду.
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24.08.2021 12:33 Ответить
1,9 млрд SDR = 2.7 млрд $ ..

Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте. Источник: https://censor.net/ru/n3284234))
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23.08.2021 20:11 Ответить
прочитай уважно заголовок... по ньому й орієнтуємось... ще й Гонтарева озвучила цифру 1.9$
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23.08.2021 20:14 Ответить
Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 7121 ...Ну ,орієнтуйся як хочеш .
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23.08.2021 20:24 Ответить
Не докажеш. Сонце квадратне. 73% зєбілів зробили себе разом.
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23.08.2021 20:31 Ответить
1 USD: 0,7054 XDR
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23.08.2021 21:46 Ответить
На сколько лет предоставлен займ от МВФ и под какой % годовых? Когда необходимо вернуть эти 1,9 миллиарда долларов ?
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24.08.2021 10:33 Ответить
Та тож не ті гроші Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 9199 Оцих SDR кацапам теж близько 10 лярдів виділили
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24.08.2021 09:05 Ответить
Це не дарунок вам до дня Незалежності, дебіли
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23.08.2021 19:56 Ответить
мадам, що в вашому коменті первичне? що відповідає вашому настрою і стану?
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23.08.2021 20:00 Ответить
Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ - Цензор.НЕТ 5131
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23.08.2021 19:57 Ответить
"Отмывание $470 млрд: обнародован иск «ПриватБанка» против Коломойского и Боголюбова."
Середа, 5 червня 2019
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23.08.2021 19:59 Ответить
напевне купонокарбованців... з доларами це не вяжеться.
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23.08.2021 20:01 Ответить
в пЭСіковой методичці написано в доларах
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23.08.2021 20:15 Ответить
Так и в иске речь идет о долларах)
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23.08.2021 20:24 Ответить
сам читав, чи приснилось в білій гарячці? сума в 470 млрд. це сума більша бюджету України за попередні 10 років разом взятих... - подібна маячня й маніпуляція в цифрах тільки для дибілів й неповноцінних.
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23.08.2021 20:28 Ответить
https://biz.nv.ua/finance/kolomoyskiy-mozhet-stat-geroem-krupneyshego-keysa-po-otmyvaniyu-deneg-50025382.html
«С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период»
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23.08.2021 20:39 Ответить
сума не вкладається в голові... 5,5 млрд. що вкрали, зрозумілі... 470 млрд. відмивали... інші банки знали й мовчали... скільки вкрали(чи "заробили" процентів) з тих 470? - злочини найвищої кваліфікації. фігуранти ще й досі сидять без покараня.
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23.08.2021 20:59 Ответить
Вы во многом правы, 470 млрд - сумма не реалная. Безусловно, если отмывание имело место, то это были деньги не Коломойского. Я буду безмерно рад если Беня предстанет перед судом штата Делавэр, и расскажет чьи деньги и на каких условиях он отмывал. Боюсь, только что суда не будет, либо власти США вдруг решат, что это не их проблема, либо у обвинения что-то не сростется с суммой.
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23.08.2021 21:21 Ответить
за це його можуть кінчити раніше ніж відбудеться суд... думаю власники тих 470, дядьки більш чим серйозні й світитись в їх плани не входить... а власник кількох паспортів вже не може поїхати в країни їх видававші...
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23.08.2021 21:31 Ответить
Я думаю, что все произойдет не так. В процессе суда сумма уменьшится раз в 100 (как раз до тех 5 млрд, что вы оценили), но зато вы получите прекрасную конспирологическую теорию, о том как Коломойский через Зеленского конртолирует новое руководство Привата и заметает следы.
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23.08.2021 21:39 Ответить
Вношу поправку в прогноз. В процессе сумма уменьшится в 100 раз, а потом еще 20, а потом еще раза в 2. В итоге Беню обвинят в финансировании украинских нацистов и вмешательстве в выборы президента США, путем кражи нефти у "Бурисмы".
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23.08.2021 22:01 Ответить
ну... это пока только конспирология. пример Лазаренко дает основания думать по другому.
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23.08.2021 22:16 Ответить
Упс. И недели не прошло, как мой прогноз частично сбылся. Суд в США приостановил рассмотрение иска "Приватбанка" к Коломойскому ....на сумму более $600 млн, возмещение которых он требует в рамках этого производства.... Источник: https://biz.censor.net/n3284407
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27.08.2021 00:11 Ответить
просто як можна вкрасти 470 млр.дол. якщо всі зобов'язання банка на момент націоналізації складали 241 млр. грн.
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2016-10-01
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23.08.2021 21:19 Ответить
13 річних бюджета України.
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23.08.2021 21:41 Ответить
Жрі.Те, не обляпайтесь. Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 4605
Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 6495

https://bykvu.com/ua/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/
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23.08.2021 21:40 Ответить
ты хоть с рельностью сравнивай, не может быть оборот Привата быть соизмерим с ВВП Украины.
а всякие хайпы вбрасывать это шоколадные могут как и россия
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24.08.2021 07:28 Ответить
Ти об реальність лоба розквасиш, та продовжиш бабломойського відмазувати. І що там про кацапів?

"Коломойский: Нужно помириться с Россией и взять у нее $ 100 млрд"
13 ноября 2019
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24.08.2021 12:53 Ответить
Вас в яме держали столько лет?) Или в Гугле забанили?)
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23.08.2021 20:26 Ответить
Ага, беня 10 років купонокарбованці триндячив. Саме на них він скупав хмарочоси і вибробництва в Америці.
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23.08.2021 21:50 Ответить
дарма, зебидло все вкраде.
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23.08.2021 19:59 Ответить
Получили все, даже пуйло получил (17 млрд).
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23.08.2021 20:00 Ответить
У ***** там ( в мвф ) більша частка , ніж у нас . Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 9470 .
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23.08.2021 20:14 Ответить
18 млрд получил вообще то
МВФ подогрел на войну с Украиной..
они бы и Гитлеру дали - *****
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23.08.2021 23:24 Ответить
СДРы получили ВСЕ страны, которые являются участниками МВФ.
Какова доля страны в МВФ - столько и получила.
Другое дело, что механизм СДР таков, что на него пойти и условно говоря купить танк.
Поэтому самый простой путь который страна может использовать - это передать их более бедной стране, которой нужны бабки на обслуживание долга. И тем самым загнать её ещё в более крутую кабалу долговую. Охрененный механизм, конечно
А вот РФ эти СДРы нахрен не сдались. У неё и так с долгом всё более чем хорошо. И в резервы ЦБ РФ они тоже не нужны, так как там резервов более чем надо.
Потому что путен может сделать - передать их например Луке. Лука будет ими покрывать долги той же самой РФ, а путен на этом стричь купоны

Охрененную тему придумали, сцуки. Полностью "в интересах" бедных стран
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24.08.2021 11:59 Ответить
каков красавец...

Володимир Зеленський

11 вересня 2016 р. ·

...Шутка , которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, ...которые творим мы....
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23.08.2021 20:03 Ответить
Это сколько будет в пересчете на асфальт?
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23.08.2021 20:08 Ответить
Тонн 100 . А інший асфальт миші з'їдять ,, як завжди . Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 8194 .
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23.08.2021 20:18 Ответить
забудьте , их уже украли ...
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23.08.2021 20:09 Ответить
миллиард со старта не дошел)
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23.08.2021 20:10 Ответить
На... нам тут твоя музьква . Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 8144.
Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 514 .
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23.08.2021 20:21 Ответить
Это значит только одно -в твоей выгребной яме совсем уже срака началась
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23.08.2021 20:27 Ответить
Копейки который тут же отдадут МВФ, та же Россия получила почти 18 млрд.
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23.08.2021 20:16 Ответить
пойдут на посадку миллиарда деревьев. или на 19 ледовых дворцов. или на вэлыку рэконструкцию
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23.08.2021 20:21 Ответить
и зачесались рученки у зеленой шоблы.....
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23.08.2021 20:29 Ответить
Клятий МВФ повірив зеленій владі! Скільки можна терпіти подібну зраду? У МВФ сидять одні зебіли!
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23.08.2021 20:36 Ответить
Зебіли обдирають 90% українців не гірше ніж всі попередні режими. Чому б таким живоглотам і не надати кошти відповідно до внеску УКраїни у МВФ.
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23.08.2021 20:44 Ответить
Сегодня в ОП банкет. Денежки тоже будут распределять в соответствии с личным вкладом в дерибан страны.
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23.08.2021 20:47 Ответить
Україна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 7486
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23.08.2021 20:59 Ответить
зараз алигаторы нашега богатого буратина будут разводить на бабки што бы он сваи золотые посадил в землю...вытрясут вусё. а нам останутся одни кости из кувшина.......привет папе карлу
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23.08.2021 20:48 Ответить
Не Украина а чиновники-олигархи. Украинцам же взамен повысят цены и тарифы.
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23.08.2021 21:44 Ответить
Настали времена ,когда получение кредита приравняют к освоению Марса . Хотя для Бубаса это несомненно самое большое достижение за 2,5года .
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23.08.2021 22:09 Ответить
Вери гуд бизнес,брать кредиты на Граждан Украины
,а деньги пиз**ть
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23.08.2021 22:23 Ответить
Зе ЦзінпінУкраїна отримала $1,9 млрд SDR від МВФ - Цензор.НЕТ 5200

Це - реальна цитата Зе.

Нуачо, народ такоє любіт. А то шо "велика приватизація держпідприємств" і одночасно "створення нових заводів державою" - це ознаки шизофренії, так кого ті ознаки парили в 2019-му?

Взагалі, судячи з приступу показного патріотизму і патерналізму Зеленського, вони таки готуються до дострокових президентських виборів.
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23.08.2021 22:51 Ответить








Ivs . Dievs , svētī Latviju !

@IvsLu

·6 ч

Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник , 23 августа , перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме порядка $18 млрд . Почему террористам дают деньги? Почему ?
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23.08.2021 23:21 Ответить
Ну хоть есть на что МАУ у Бени выкупить
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24.08.2021 01:42 Ответить
Я не знаю чи почне розвиватися економіка. Але упевнена багатих акторів побільшає, і\бєня себе не забуде
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24.08.2021 04:02 Ответить
В августе 2021 года Украина должна потратить на погашение и обслуживание госдолга 27,5 млрд грн, в сентябре - 104,9 млрд грн.

Об этом свидетельствуют данные Минфина.

При этом, на сентябрь запланированы крупные выплаты в этом году.

По внешнему госдолгу нужно заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга.
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24.08.2021 04:54 Ответить
А что вы будете делать с остальными? А остальные подождут
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24.08.2021 04:56 Ответить
Получили меньше чем кацапы, но больше чем бульбаши.
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24.08.2021 07:05 Ответить
А России 18 млрд дали, спасибо МВФ!)
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24.08.2021 10:31 Ответить
Это средства от МВФ на восстановления экономики после коронавируса. В рамках этой программы рашка получила 18 млрд и даже Белорусь 0.9 млрд.
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24.08.2021 11:49 Ответить
забавная эта Рожкова! ПОДАРОК? а проценты там на подарок не будут начислять???
или она сама в кредит живет, дурочка-снегурочка??? наверное нет, наоборот, с депозитов % имеет! я в этом уверен
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24.08.2021 14:42 Ответить
 
 