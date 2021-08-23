Украина получила $1,9 млрд SDR от МВФ
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Украина в понедельник в рамках нового распределения Международным валютным фондом (МВФ) специальных прав заимствования (СПЗ, SDR) получила свою часть в размере SDR $1,9 млрд.
Об этом сообщила в Фейсбуке первый заместитель главы НБУ Катерина Рожкова, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня 1.9 млрд СПЗ поступили на счет Украины в МВФ! Отличный подарок ко Дню Независимости! Слава Украине!" - написала она.
Ранее в понедельник директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева объявила о начале распределения SDR в $650 млрд, в рамках которого Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте.
"Крупнейшее выделение специальных прав заимствования (SDR) в истории - около $650 млрд - вступает в силу сегодня", – цитирует ее пресс-служба.
Она напомнила, что SDR распределяются между странами пропорционально их долям квот в МВФ. Таким образом, $275 млрд поступят в развивающиеся страны, из которых страны с низкими доходами получат около $21 млрд, что в некоторых случаях эквивалентно 6% ВВП.
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Украина пропорционально своей квоте в Фонде получает свыше $2,7 млрд в долларовом эквиваленте. Источник: https://censor.net/ru/n3284234))
Середа, 5 червня 2019
«С января 2006-го по декабрь 2016 года общее движение денежных средств (кредитов) по счетам конечных бенефициарных владельцев в кипрском филиале ПриватБанка, которые использовались для отмывания средств, составило $470 млрд, что примерно вдвое превышает валовой внутренний продукт Кипра за тот же период»
https://minfin.com.ua/ua/company/privatbank/rating/?date=2016-10-01
https://bykvu.com/ua/bukvy/119309-otmyvanie-470-mlrd-obnarodovan-isk-privatbanka-protiv-kolomojskogo-i-***********/
а всякие хайпы вбрасывать это шоколадные могут как и россия
"Коломойский: Нужно помириться с Россией и взять у нее $ 100 млрд"
13 ноября 2019
МВФ подогрел на войну с Украиной..
они бы и Гитлеру дали - *****
Какова доля страны в МВФ - столько и получила.
Другое дело, что механизм СДР таков, что на него пойти и условно говоря купить танк.
Поэтому самый простой путь который страна может использовать - это передать их более бедной стране, которой нужны бабки на обслуживание долга. И тем самым загнать её ещё в более крутую кабалу долговую. Охрененный механизм, конечно
А вот РФ эти СДРы нахрен не сдались. У неё и так с долгом всё более чем хорошо. И в резервы ЦБ РФ они тоже не нужны, так как там резервов более чем надо.
Потому что путен может сделать - передать их например Луке. Лука будет ими покрывать долги той же самой РФ, а путен на этом стричь купоны
Охрененную тему придумали, сцуки. Полностью "в интересах" бедных стран
Володимир Зеленський
11 вересня 2016 р. ·
...Шутка , которая вызвала бурное обсуждение не имеет двух , трёх смыслов. Суть проста этой репризы : достаточно брать кредиты за которые отвечать нашим детям , внукам и тем, кто будет жить после нас и нести ответственность за все те гадкие дела, ...которые творим мы....
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,а деньги пиз**ть
Це - реальна цитата Зе.
Нуачо, народ такоє любіт. А то шо "велика приватизація держпідприємств" і одночасно "створення нових заводів державою" - це ознаки шизофренії, так кого ті ознаки парили в 2019-му?
Взагалі, судячи з приступу показного патріотизму і патерналізму Зеленського, вони таки готуються до дострокових президентських виборів.
Ivs . Dievs , svētī Latviju !
@IvsLu
·6 ч
Международный валютный фонд (МВФ) в понедельник , 23 августа , перевел России пакет специальных прав заимствований (SDR) в объеме порядка $18 млрд . Почему террористам дают деньги? Почему ?
Об этом свидетельствуют данные Минфина.
При этом, на сентябрь запланированы крупные выплаты в этом году.
По внешнему госдолгу нужно заплатить 81,4 млрд грн, из них 65,1 млрд грн - погашение, 16,3 млрд грн - обслуживание долга.
или она сама в кредит живет, дурочка-снегурочка??? наверное нет, наоборот, с депозитов % имеет! я в этом уверен