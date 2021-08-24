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В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ "Восток"

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

Также читайте: Вчера от вражеской пули на Донбассе погиб воин 28-й ОМБр Юрий Михайлов. ФОТО

"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующие договоренности", - добавили в ОТГ.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+26
Будьте ви прокляті, рашисти!
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24.08.2021 00:01
+21
А говнокомандуючий тим часом , форуми проводить від яких толку нуль , принаймні на найближчий час , а наші воїни гинуть
Тому що , головне перестати стріляти !

Вічна пам'ять нашому воїну та щирі співчуття рідним 😪😪😪
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24.08.2021 00:00
+20
Защитник Украины погиб на Донбассе, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9640
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23.08.2021 23:50
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Защитник Украины погиб на Донбассе, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 9640
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23.08.2021 23:50 Ответить
А півшостий чіпляє цяцьки кому попало і росте сам над собою. ПреЗЕрватив.
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23.08.2021 23:52 Ответить
Зе-мразь - барига !Захисник України загинув на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 3091
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24.08.2021 00:42 Ответить
от горе...кожен день !!! де ж те чортове перемир"я ???
Защитник Украины погиб на Донбассе, - ОТГ "Восток" - Цензор.НЕТ 6890

...
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23.08.2021 23:53 Ответить
А говнокомандуючий тим часом , форуми проводить від яких толку нуль , принаймні на найближчий час , а наші воїни гинуть
Тому що , головне перестати стріляти !

Вічна пам'ять нашому воїну та щирі співчуття рідним 😪😪😪
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24.08.2021 00:00 Ответить
Чому нуль від форумів ? Не погоджуюсь - в деяких ЗЕгнид додались (прибавились) кілька нулів до суми кеша
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24.08.2021 08:34 Ответить
Будьте ви прокляті, рашисти!
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24.08.2021 00:01 Ответить
А чого ж ЗСУ не дають відсіч? Все прикриваються, що не можна стріляти тому що там мирні громадяни. Так бийте точковими пострілами.
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24.08.2021 00:04 Ответить
а зелох куем на пианине играет, на саммите первой ленки. чмо хриплое
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24.08.2021 00:11 Ответить
Пучему Зеленский не возвращает тяжёлое вооружение на линию соприкосновения? Почему не приказывает отвечать шквальным огнём на каждый выстрел? Почему убрал снайперов с передовой.?... Почему наши снайперы не пресекают каждое шевеление на вражеской стороне? Боится осуждения кремлёвской крысы и его толстожопой бородатой свиньи кабздыра? Или боится осуждения зажравшейся, пассивной и сцикливой пропутинской Европы? Зеленский больше всего должен бояться своего народа, который снесёт его предательскую кодлу в одно мгновение. Он и помолиться неуспеет....Гнида....
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24.08.2021 00:37 Ответить
Так повернув блазень контрснайперські підрозділи на передову???
А розвідку, дрони???
Чи досі зє-перемирря???
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24.08.2021 00:39 Ответить
Захисник України загинув на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 1818
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24.08.2021 00:40 Ответить
Знову загиблий ...

Співчуття рідним.
Світла пам'ять захиснику України.
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24.08.2021 00:50 Ответить
"Та да гинуть, але ж менше, чим до перемир'я ?"- вислюк оманський
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24.08.2021 01:21 Ответить
Пилять Ежедневно погибают наши защитники на Донбассе А это чмо , на банковой, всё никак не может отдать приказ на применение Байрактаров Пусть бы Байрактары поработали несколько дней Тогда кацапы бы не борзели Нет у нас Главнокомандующего У нас есть артист комического жанра Всё сопли пускает Нет у него яиц... Жаль....
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24.08.2021 01:43 Ответить
Нехай це звучить цинічно, але краще б ми втратили 10 але вбили 30-40 ворогів. Ніж втрачати 4-5 вбитих безкарно.
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24.08.2021 04:45 Ответить
Є вихід. Затриманих учасників НЗФ та їх поплічників, які утримуються і місцях позбавлення волі вивозити на передову замість мішеней. По перше їм нічого не загрожує, бо ніхто не стріляє (перемиря) , а по друге в разі випадковості пропадає потреба утримання. Думаю що після двох трьох нещасних випадків стрільба вщухне. Скажете не гуманно. А стріляти по воїнам України є гуманно?
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24.08.2021 06:52 Ответить
Майже щодня гинуть хлопці. Бо за наказом Зєлєнского-Тарана-Хамчяка вивели снайперські й контрснайперські крупи,артилеристи на третій лінії поспивалися .
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24.08.2021 06:56 Ответить
Вічна пам'ять герою....

Захисник України загинув на Донбасі, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 680
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24.08.2021 07:03 Ответить
Світла Пам'ять Захиснику...
Сумую...
Кацапи будьте прокляті!
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24.08.2021 07:25 Ответить
 
 