В результате российского обстрела на Донбассе погиб защитник Украины, - ОТГ "Восток"

Военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Об этом сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеского огня военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего защитника", - сказано в сообщении.

Сейчас на месте работают представители военной части и рабочая группа Военной службы правопорядка ВС Украины.

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"Действия российских оккупантов в очередной раз подтверждают, что враг целенаправленно нарушает режим прекращения огня и не соблюдает существующие договоренности", - добавили в ОТГ.