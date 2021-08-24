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Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом. СКРИНШОТ

Новости Цензор.НЕТ Общество

Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом. СКРИНШОТ

На стартовой странице поисковика появилось изображение козацкого судна с украинские гербом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В дудле использованы оттенки желтого и синего. Если нажать на него, открывается страница с информацией о Дне Независимости Украины.

Дудлы Google - это изображения, которые поисковик помещает на место своего стандартного логотипа в честь какого-либо события, праздника или годовщины. Компания начала использовать их в 1998 году. С тех пор дудлов набралось уже несколько тысяч. Они могут быть локальными - когда дудл виден только пользователям из определенной страны или стран.

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Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом 01
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом 02

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+36
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3649
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24.08.2021 01:51
+18
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 143
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24.08.2021 01:53
+12
А казламордым на день скотоматушки вместо дудла хло пенсионный возраст повышает. Ну им и так сойдёт.
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24.08.2021 04:19
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Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3649
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24.08.2021 01:51 Ответить
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 143
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24.08.2021 01:53 Ответить
Лодка типо викингов или козаков .. ну русь то это викинги
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24.08.2021 02:18 Ответить
Звичайний козацький човен тіпа "чайка"
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24.08.2021 07:08 Ответить
Иди лапти плети. викинХ...
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24.08.2021 08:38 Ответить
Что есть тебе, русский, дудл качественно вдудл?
Это быть хорошо. Твой корма жопа гореть-гореть мучаться быть, собака свиньи.
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24.08.2021 08:31 Ответить
Животное, пшлонах отсюда в свой барак
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24.08.2021 08:39 Ответить
З нагоди Дня Незалежності України кацапів навіть ненадовго відпускають з пляшки, щоб вони тут хрюкнули та гавкнули )))
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24.08.2021 08:43 Ответить
А казламордым на день скотоматушки вместо дудла хло пенсионный возраст повышает. Ну им и так сойдёт.
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24.08.2021 04:19 Ответить
Я заходил с прокси-сервера, в общемировом Гугле висят только Дудл-игры на острове чемпионов. Так что это нам такое локальное счастье.
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24.08.2021 07:43 Ответить
Підтверджую. Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 7845
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24.08.2021 08:55 Ответить
+1
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24.08.2021 11:17 Ответить
Google поздравил украинцев


Про беженцев, лишенцев и эмигрантов речи не шло.
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24.08.2021 11:18 Ответить
Хорошая картинка, правильная, будь то чайка или драккар не важно.
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24.08.2021 07:44 Ответить
Усіх українців зі Святом!

А у наших ворогів нехай в роті пір'я поросте.
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24.08.2021 07:46 Ответить
Усім у місті та селі
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
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24.08.2021 07:47 Ответить
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3923 Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 1665
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24.08.2021 07:47 Ответить
Зі Святом Українці!!! Бог Береже Україну одвічно та Назавжди!!! Слава Україні!!!
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24.08.2021 08:02 Ответить
Фамилия Федя Тютчев,типа рюсский...,а на самом деле от... "Туч" от тюркского слова бронза,типа Чи(Джи)...,Фамилия Карамзин..от тюрского слова Кара ...Черный..,Мирза титул,типа знатный Карамзин...,так в 19 веке и появились "рюсские"...типа Тюрки...,знаменитый адмирал Нахимов,на самом деле Нахименко,знатного козачего рода Войска Запорожского....,а стал рюсским... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 5832
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24.08.2021 08:11 Ответить
З днем Незалежності!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2021 08:12 Ответить
Пресс-секретар фюрера Мавзолейного Пискьков вчера нашему журналисту на Мацковии Роману Цимбалюку ответил...,Путлер поздравлять Украину не будет...,до сих пор злой на Порошенко... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 997типа Новороссия от Харькова до Одессы сдохла... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 997
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24.08.2021 08:16 Ответить
Лучшее поздравление от Тупина будет в гробу в беліх тапках после повешения в Гааге
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24.08.2021 08:43 Ответить
Також вітаю усіх небайдужих Українців куріня ЦН з Святом Незалежності нашої єдиної Неньки-України! Щастя, здоровля, достатку і Перемоги, вам і вашим Родинам!
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24.08.2021 08:17 Ответить
Доброго ранку Країна !
З Днюхой, кохана, єдина !!! Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 4882
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24.08.2021 08:37 Ответить
Зі Святом, любі друзі, пані та панове бандерівці!
Усе буде Україна! 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2021 08:37 Ответить
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 5117 Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 8820
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24.08.2021 09:02 Ответить
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3305
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24.08.2021 09:02 Ответить
На превеликий жаль, така ж неправда, як і про прапор над кремлем. Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом - Цензор.НЕТ 2854
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24.08.2021 10:04 Ответить
Мені не сподобалось
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24.08.2021 12:50 Ответить
вот бы еще мокшанам гугл транслировал эту картинку, вот это зарево было бы над мокшанскими болотами.
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24.08.2021 13:00 Ответить
 
 