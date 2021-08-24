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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ
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На стартовій сторінці пошуковика з'явилося зображення козацького судна з українським гербом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
У дудлі використані відтінки жовтого і синього. Якщо натиснути на нього, відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України.
Дудли Google - це зображення, які пошукова система розміщає на місце свого стандартного логотипу на честь якої-небудь події, свята або річниці. Компанія почала використовувати їх у 1998 році. Відтоді дудлів набралося вже кілька тисяч. Вони можуть бути локальними - коли дудл видно тільки користувачам з певної країни або країн.
Топ коментарі
+36 Rino Onix
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+18 Rino Onix
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+12 Вячеслав Галушка
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Это быть хорошо. Твой корма жопа гореть-гореть мучаться быть, собака свиньи.
Про беженцев, лишенцев и эмигрантов речи не шло.
А у наших ворогів нехай в роті пір'я поросте.
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
З Днюхой, кохана, єдина !!!
Усе буде Україна! 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦