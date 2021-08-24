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Google (113) День Незалежності (607)

Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом. СКРИНШОТ

На стартовій сторінці пошуковика з'явилося зображення козацького судна з українським гербом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

У дудлі використані відтінки жовтого і синього. Якщо натиснути на нього, відкривається сторінка з інформацією про День Незалежності України.

Дудли Google - це зображення, які пошукова система розміщає на місце свого стандартного логотипу на честь якої-небудь події, свята або річниці. Компанія почала використовувати їх у 1998 році. Відтоді дудлів набралося вже кілька тисяч. Вони можуть бути локальними - коли дудл видно тільки користувачам з певної країни або країн.

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Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом 01
Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом 02
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Топ коментарі
+36
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3649
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24.08.2021 01:51
+18
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 143
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24.08.2021 01:53
+12
А казламордым на день скотоматушки вместо дудла хло пенсионный возраст повышает. Ну им и так сойдёт.
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24.08.2021 04:19
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Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3649
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24.08.2021 01:51 Відповісти
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 143
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24.08.2021 01:53 Відповісти
Лодка типо викингов или козаков .. ну русь то это викинги
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24.08.2021 02:18 Відповісти
Звичайний козацький човен тіпа "чайка"
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24.08.2021 07:08 Відповісти
Иди лапти плети. викинХ...
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24.08.2021 08:38 Відповісти
Что есть тебе, русский, дудл качественно вдудл?
Это быть хорошо. Твой корма жопа гореть-гореть мучаться быть, собака свиньи.
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24.08.2021 08:31 Відповісти
Животное, пшлонах отсюда в свой барак
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24.08.2021 08:39 Відповісти
З нагоди Дня Незалежності України кацапів навіть ненадовго відпускають з пляшки, щоб вони тут хрюкнули та гавкнули )))
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24.08.2021 08:43 Відповісти
А казламордым на день скотоматушки вместо дудла хло пенсионный возраст повышает. Ну им и так сойдёт.
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24.08.2021 04:19 Відповісти
Я заходил с прокси-сервера, в общемировом Гугле висят только Дудл-игры на острове чемпионов. Так что это нам такое локальное счастье.
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24.08.2021 07:43 Відповісти
Підтверджую. Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 7845
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24.08.2021 08:55 Відповісти
+1
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24.08.2021 11:17 Відповісти
Google поздравил украинцев


Про беженцев, лишенцев и эмигрантов речи не шло.
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24.08.2021 11:18 Відповісти
Хорошая картинка, правильная, будь то чайка или драккар не важно.
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24.08.2021 07:44 Відповісти
Усіх українців зі Святом!

А у наших ворогів нехай в роті пір'я поросте.
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24.08.2021 07:46 Відповісти
Усім у місті та селі
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
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24.08.2021 07:47 Відповісти
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3923 Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 1665
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24.08.2021 07:47 Відповісти
Зі Святом Українці!!! Бог Береже Україну одвічно та Назавжди!!! Слава Україні!!!
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24.08.2021 08:02 Відповісти
Фамилия Федя Тютчев,типа рюсский...,а на самом деле от... "Туч" от тюркского слова бронза,типа Чи(Джи)...,Фамилия Карамзин..от тюрского слова Кара ...Черный..,Мирза титул,типа знатный Карамзин...,так в 19 веке и появились "рюсские"...типа Тюрки...,знаменитый адмирал Нахимов,на самом деле Нахименко,знатного козачего рода Войска Запорожского....,а стал рюсским... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 5832
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24.08.2021 08:11 Відповісти
З днем Незалежності!🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2021 08:12 Відповісти
Пресс-секретар фюрера Мавзолейного Пискьков вчера нашему журналисту на Мацковии Роману Цимбалюку ответил...,Путлер поздравлять Украину не будет...,до сих пор злой на Порошенко... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 997типа Новороссия от Харькова до Одессы сдохла... Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 997
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24.08.2021 08:16 Відповісти
Лучшее поздравление от Тупина будет в гробу в беліх тапках после повешения в Гааге
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24.08.2021 08:43 Відповісти
Також вітаю усіх небайдужих Українців куріня ЦН з Святом Незалежності нашої єдиної Неньки-України! Щастя, здоровля, достатку і Перемоги, вам і вашим Родинам!
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24.08.2021 08:17 Відповісти
Доброго ранку Країна !
З Днюхой, кохана, єдина !!! Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 4882
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24.08.2021 08:37 Відповісти
Зі Святом, любі друзі, пані та панове бандерівці!
Усе буде Україна! 💛💙🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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24.08.2021 08:37 Відповісти
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 5117 Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 8820
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24.08.2021 09:02 Відповісти
Google поздравил украинцев с Днем Независимости новым дудлом - Цензор.НЕТ 3305
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24.08.2021 09:02 Відповісти
На превеликий жаль, така ж неправда, як і про прапор над кремлем. Google привітав українців із Днем Незалежності новим дудлом - Цензор.НЕТ 2854
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24.08.2021 10:04 Відповісти
Мені не сподобалось
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24.08.2021 12:50 Відповісти
вот бы еще мокшанам гугл транслировал эту картинку, вот это зарево было бы над мокшанскими болотами.
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24.08.2021 13:00 Відповісти
 
 