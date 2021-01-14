УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини
913 9

Google запровадив тимчасову заборону на політрекламу

Google запровадив тимчасову заборону на політрекламу

Американська компанія Google, яка входить до холдингу Alphabet Inc., з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливості насильства, подібного до заворушень у будівлі Капітолія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Axios із посиланням на отримане їм електронного листа корпорації.

У листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу в світлі "безпрецедентних подій минулого тижня і перед майбутньою президентською інавгурацією".

Заборона на показ політичної реклами покликана стримати поширення дезінформації навколо важливих заходів.

Читайте: Telegram позначив канал Трампа як шахрайський

Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з "виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента, насильством в Капітолії США або запланованими на майбутнє протестами у зв'язку з цими подіями".

Заборона поширюється на будь-яку рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.

У Google заявили, що будуть "гранично пильні" щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.

Нині планується зберегти ці обмеження як мінімум до 21 січня - дня після інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.

Автор: 

Google (721) протест (2446) США (24372) Трамп Дональд (7197)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Все ополчились против Трампа. Значит он был прав. У него украли победу. Как и у Пальчевского перемогу
показати весь коментар
14.01.2021 09:37 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2021 09:40 Відповісти
Я заметил с начала пандемии трампизма кукуха у многих поехала...
показати весь коментар
14.01.2021 10:02 Відповісти
можете взагалі рекламу заборонити
показати весь коментар
14.01.2021 09:58 Відповісти
Это считается влиянием на избирательный процесс?
показати весь коментар
14.01.2021 10:31 Відповісти
Мобильное приложение Snapchat закрыло аккаунт действующего президента США Дональда Трампа "в интересах общественной безопасности и на основании его попыток распространять ложную информацию и подстрекать к насилию". На прошлой неделе руководство Snapchat временно блокировало Трампа, однако приняло решение окончательно удалить аккаунт американского президента. Накануне видеосервис YouTube на неделю заблокировал канал Трампа из-за нарушения правил платформы. Ранее Трампа временно заморозили Facebook и Instagram.
Администрация социальной сети Twitter окончательно закрыла аккаунты действующего президента США Дональда Трампа и его предвыборного штаба. В TikTok у Трампа аккаунта пока нет. Однако руководство этой преимущественно молодежной соцсети уже блокирует видео с американским президентам, размещенные другими пользователями.
показати весь коментар
14.01.2021 12:47 Відповісти
Цензура
показати весь коментар
14.01.2021 12:49 Відповісти
лучше бы они вообще любую рекламу запретили. навсегда.
показати весь коментар
14.01.2021 13:13 Відповісти
 
 