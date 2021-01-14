Google запровадив тимчасову заборону на політрекламу

Американська компанія Google, яка входить до холдингу Alphabet Inc., з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливості насильства, подібного до заворушень у будівлі Капітолія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Axios із посиланням на отримане їм електронного листа корпорації.

У листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу в світлі "безпрецедентних подій минулого тижня і перед майбутньою президентською інавгурацією".

Заборона на показ політичної реклами покликана стримати поширення дезінформації навколо важливих заходів.

Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з "виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента, насильством в Капітолії США або запланованими на майбутнє протестами у зв'язку з цими подіями".

Заборона поширюється на будь-яку рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.

У Google заявили, що будуть "гранично пильні" щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.

Нині планується зберегти ці обмеження як мінімум до 21 січня - дня після інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.