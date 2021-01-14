Google запровадив тимчасову заборону на політрекламу
Американська компанія Google, яка входить до холдингу Alphabet Inc., з 14 січня тимчасово припинить показ політичної реклами через ризик можливості насильства, подібного до заворушень у будівлі Капітолія.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє портал Axios із посиланням на отримане їм електронного листа корпорації.
У листі, зокрема, зазначається, що Google буде блокувати всю політичну рекламу в світлі "безпрецедентних подій минулого тижня і перед майбутньою президентською інавгурацією".
Заборона на показ політичної реклами покликана стримати поширення дезінформації навколо важливих заходів.
Таким чином, рекламодавці не зможуть публікувати рекламу, пов'язану з "виборами, їх підсумками, майбутньою президентською інавгурацією, поточним процесом імпічменту щодо президента, насильством в Капітолії США або запланованими на майбутнє протестами у зв'язку з цими подіями".
Заборона поширюється на будь-яку рекламу на таких платформах, як Google Ads, DV360, YouTube і AdX Authorized Buyer.
У Google заявили, що будуть "гранично пильні" щодо забезпечення нової політики, яка забороняє будь-яку рекламу, спрямовану на ненависть або насильство.
Нині планується зберегти ці обмеження як мінімум до 21 січня - дня після інавгурації обраного президента Джо Байдена.
Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть - проникнути в саму будівлю. Внаслідок події загинули п'ятеро людей. Мер Вашингтона Мюріел Баузер розпорядилася запровадити комендантську годину. Кількох учасників штурму взяли під варту. Влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Администрация социальной сети Twitter окончательно закрыла аккаунты действующего президента США Дональда Трампа и его предвыборного штаба. В TikTok у Трампа аккаунта пока нет. Однако руководство этой преимущественно молодежной соцсети уже блокирует видео с американским президентам, размещенные другими пользователями.