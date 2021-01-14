Google ввел временный запрет на политрекламу

Американская компания Google, входящая в холдинг Alphabet Inc., с 14 января временно прекратит показ политической рекламы из-за риска возможности насилия, подобного беспорядкам в здании Капитолия.

об этом сообщает портал Axios со ссылкой на полученное им электронное письмо корпорации.

В письме, в частности, отмечается, что Google будет блокировать всю политическую рекламу в свете "беспрецедентных событий минувшей недели и перед предстоящей президентской инаугурацией".

Запрет на показ политической рекламы призван сдержать распространение дезинформации вокруг важных мероприятий.

Таким образом, рекламодатели не смогут публиковать рекламу, связанную с "выборами, их итогами, предстоящей президентской инаугурацией, текущим процессом импичмента в отношении президента, насилием в Капитолии США или запланированными на будущее протестами в связи с этими событиями".

Запрет распространяется на любую рекламу на таких платформах, как Google Ads, DV360, YouTube и AdX Authorized Buyer.

В Google заявили, что будут "предельно бдительны" в отношении обеспечения новой политики, запрещающей любую рекламу, направленную на ненависть или насилие.

В настоящее время планируется сохранить данные ограничения как минимум до 21 января - дня после инаугурации избранного президента Джо Байдена.

Напомним, 6 января, в Вашингтоне прошла массовая акция в поддержку Трампа. Части демонстрантов удалось прорваться к конгрессу и даже - проникнуть в само здание. В результате произошедшего погибли пять человек. Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер распорядилась ввести комендантский час. Нескольких участников штурма взяли под стражу. Власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме.