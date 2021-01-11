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Штурм Капитолия: власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме

Штурм Капитолия: власти США завели 25 дел о внутреннем терроризме

Американские власти возбудили по меньшей мере 25 дел о случаях внутреннего терроризма в связи с беспорядками в Конгрессе Соединенных Штатов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на конгрессмена Джейсона Кроу, который обсудил данный вопрос с министром армии страны Райаном Маккарти.

По его данным, в ходе беспорядков также было обнаружено длинноствольное огнестрельное оружие, взрывные устройства, коктейли Молотова и пластиковые наручники, "что позволяет предположить, что большее бедствие удалось предотвратить", рассказал Кроу.

Он выразил обеспокоенность тем, что в беспорядках якобы участвовали действующие военнослужащие и военные в резерве.

По словам Маккарти, в Пентагоне осведомлены о "возможных угрозах, исходящих от потенциальных террористов" в дни перед инаугурацией избранного главы государства Джо Байдена и в этот день, 20 января. Маккарти заверил конгрессмена, что Минобороны США работает с правоохранителями для подготовки к обеспечению безопасности.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Число жертв в результате штурма Капитолия возросло до пяти: в больнице умер раненый офицер полиции Сикник

6 января сторонники Трампа собрались на митинг в Вашингтоне и устроили штурм Капитолия, где в то время проходило заседание по утверждению Байдена на пост президента. Во время беспорядков погибли пять человек.

Конгресс США (1243) США (27182) штурм (534)


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Топ комментарии
+8
Ставлення умовних Майданів має бут таким: якщо це на користь країні (відсторонення злочинного керівництва, чи стримування зовнішньої агресії) - це просто опір громадян , який навіть передбачений Конституцією про право на захист. Якщо ж такий "Майдан" несе загрозу країні, то це безумовно Антимайдан. На правді це не важко визначити. Український Майдан 2013-14 років відсторонив від влад злочинців, крадвїв і просто агентів ворожої країни. Американський "Майдан" мав метою залишити при владі злочинців і агентів ворожої країни. Ось що потрібно роз'яснювати світові.
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11.01.2021 08:51 Ответить
+6
Но главное дело еще предстоит завести!
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11.01.2021 07:26 Ответить
+6
Та ні, "внутрішній тероризм" під керівництвом кацапів. Поки що діючий президент - не самостійна фігура. Скидається а те, що кацапи саме на Трампа робили свою останню найбільшу ставку. Участь у спробі держперевороті американських діючих військових і резервістів показує безпрецедентний масштаб операції кацапських спецслужб по вкрбуванню і підготовці "внутрішніх" терористів. Схоже, кацапи пішли у смертельну зарубу, розуміючи, що при Байденф їм може прийти звіздєц.
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11.01.2021 08:40 Ответить
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Внутренний терроризм под руководством пока что еще действующего президента!
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11.01.2021 07:06 Ответить
Та ні, "внутрішній тероризм" під керівництвом кацапів. Поки що діючий президент - не самостійна фігура. Скидається а те, що кацапи саме на Трампа робили свою останню найбільшу ставку. Участь у спробі держперевороті американських діючих військових і резервістів показує безпрецедентний масштаб операції кацапських спецслужб по вкрбуванню і підготовці "внутрішніх" терористів. Схоже, кацапи пішли у смертельну зарубу, розуміючи, що при Байденф їм може прийти звіздєц.
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11.01.2021 08:40 Ответить
Кремлёвский след. Боты Пригожина из Питера, вместо того, чтобы стоять и креститься на рождественской литургии у полковника КГБ (кличка «МИХАЛЫЧ»), олигарха табачно-водочной православной Корпорации Кирилла Гундяева, вышли в праздничный день на работу и вбрасывают массовые фейки в сетях «про народный бунт в Америке» и сравнивают атаку русскоязычных террористов на Капитолий с киевским Майданом. Согласно методичкам, срочно присланным из Лубянки на ботоферму, «повара Путина» присвоили название бандитской акции в здании Конгресса США в Вашингтоне: «ТрампМайдан». Как свидетельствовали американские журналисты, ничего общего с украинским Майданом эта операция ФСБ не имеет. Протестующие против бандитской прокремлёвской власти Януковича на площади Независимости во время Революции Достоинства не убегали от «Беркута», стояли при 15-градусном морозе под струями ледяной воды и укрывались от пуль Воронежского спецназа фанерными щитами, а одного, взятого в плен майдановца, силовики раздели до гола, издевались над пленником и снимали это на видео. Российские спецслужбы, прежде чем дать разрешение на выезд в Штаты на ПМЖ, «прессуют» будущего эмигранта и принуждают его подписать «Соглашение о сотрудничестве». С этого дня «выездной» становится «консервой ФСБ». «Эту тайну бережно хранят многочисленные пасторы-чекисты, завербованные КГБ в советские годы. Тогда они приезжали на Запад и врали о том, что в СССР царит полная свобода религии. А в восьмидесятые и девяностые годы они умудрились получить в США статус беженцев, хотя никаким гонениям не подвергались. Так КГБ удалось насытить протестантскую эмиграцию своей агентурой. Сейчас эти агенты держат под контролем большую часть своей полумилионной паствы, изолируют её от американской жизни, превращают в «пятую колонну» путинской разведки» К. Преображенский. Источник: http://portal-credo.ru/site/index.php?act=lib&id=2205 Еще одна цитата: «Пресвитер Василий рассказывал мне, что в 1987 году, когда он ещё жил на Украине, его вызвали в КГБ и предложили эмигрировать в США.
- Каким образом поехать? - спросил он. - И почему вы мне это предлагаете? Вы же так просто ничего не предлагаете.
- Конечно, просто так ничего не предлагаем, - согласились чекисты, - но ведь ты знаешь, что у Христа были тайные ученики?
- Знаю! - согласился пресвитер Василий.
- Вот и ты будешь нашим тайным учеником! - рассмеялись чекисты.
- А что тайный ученик должен для вас делать?
- Скоро много твоих единоверцев в Америку поедет! А ты молодой, перспективный, ты нам нравишься, люди за тобой пойдут. Создашь в Америке церковь. Когда работа наладится, создавай братство. Если будет надо, мы тебе поможем! - объяснили сотрудники КГБ». Источник: https://sergiys.io.ua/s103690/k._preobrajenskiy._kgb_priezjaet_s_nami Русскоязычные граждане во всех странах мира, это пятая колона кремля. Аксиома, не требующая подтверждений. В Украине, народ которой шесть лет ведет кровопролитную войну с российскими православными оккупантами министра нападения РФ Сирожи Шойгу, коллаборант должен сидеть не в Раде, а в буцегарне. После штурма Капитолия русскоязычными террористами, Федеральное бюро рассследований США вплотную займется русскоговорящими эмигрантами, и поставят их телефоны на прослушку. Копы будут методически опрашивать соседей «беженцев колбасной эмиграции» из СССР на предмет их лояльности Правительству США. В сети уже опубликовали видео, которое может быть свидетельством того, что в штурме Капитолия участвовали россияне и именно они возглавляли штурмовые группы протестующих. «Как передает https://censor.net/, на это в https://twitter.com/jolja_jolja/status/1346929650639851523 Twitter обратили внимание пользователи. Так, на одном из видео, в тот момент, когда толпа выламывает окна, чтобы проникнуть в здание Конгресса, на четвертой секунде четко слышны выкрики на русском языке: «Смелее, смелее…!» Конец цитаты. Источник: https://censor.net/ru/v3240613 Многие уже заметили, что в странах, где происходят массовые беспорядки (драки митингующих с полицией, поджог автомобилей, битьё витрин супермаркетов, грабежи магазинов) звучит русская речь.
Лимите, приехавшей из глухой тайги в бандитский Питер и устроившихся на работу в ботоферму Пригожина по адресу: «ЛАХТА -2» с звериными погонялами: «Лосев», «Медведев», «Волков», с птичьими никами - «Соколов», «Коршунов», «Дятлов» и рыбьими кликухами, «Окунев», «Щукин», «Ершов», получающих 11 руплей 80 копеек за каждый лишнехромосомный комментарий (чё ты куришь?) - не отвечаю.
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11.01.2021 10:37 Ответить
Москвою і її сателітами в Україні нав'язується ідея, що мов захоплення Капітолію трампістами і майдани в Україні - ланки одного ланцюга і мають однакову природу, тому і мають бути засудженими однаково...

-Моя їм відповідь:

-Майдани в Україні викликані антиукраїнською політикою тодішніх очільників України і організовувалися та проводилися людьми - задля припинення порушень владою Конституції України, її законів та фальсифікації результатів виборів. І проводилися майдани опозицією до влади - проти самої влади.

-Захоплення Капітолію носить АБСОЛЮТНО протилежну природу:

-По перше - бунтівники не опозиція до влади, а прихильники влади та "тітушки" Трампа. За нашою термінологією - не майданівці, а АНТИмайданівці! Саме Трамп, маючи повну повноту влади, їх збирав, організовував і націлював на протиправну діяльність.

-По друге і саме головне -захват Капітолію мав на меті, не захист Конституції США, а змусити конгресменів до її нехтування та порушення - задля незаконного захвату та узурпації влади Трампом на наступні 4 роки , який на момент виборів втратив підтримку громадян США!

-Третє - перемога опозиціонера Байдена забезпечена перевагою в 6 млн. голосів виборців, 306 голосами Колегії вибірників (проти 232 голосів за Трампа). Відхиленням всіх претензій команди Трампа судами, ( в т.ч. Верховним) які в більшості "запаковані" республіканцями.

Повторні перерахунки голосів в "спірних" штатах, проведені під прискіпливим наглядом спостерігачів Трампа - не виявили фальсифікацій. Суди штатів - не виявили. Губернатори штатів США, які очолюються республіканцями - фальсифікацій результатів виборів теж не виявили! У Байдена "адмінресурсу" не було і бути не могло.

Четверте- Нацгвардію для розгону бунтівників Трампа в Капітолії, викликав його ж віце-президент, республіканець Майкл Пенс. Хоча поведінка керівників Пентагону і Нац.Гвардії була неоднозначною! (не відгукнулися і не діяли спочатку на дзвінки мерії Вашінгтону)

П'яте - більшість членів Республіканської партії Трампа - в Конгресі США підтвердили сертифікацію голосів Колегії вибірників і визнали переможцем свого ж супротивника -Байдена.

Тобто, не міг весь державний апарат і призначені Трампом міністри, судді - фальсифікувати вибори проти свого ж лідера!

Майдани в Україні були ПРОТИ фальсифікацій виборів, проти відміни курсу в Європу, а захват Капітолію - ЗА фальсифікації!

Майдани були за законне відсторонення від влади фальсифікаторів та диктаторів, А захват Капітолію - за незаконне збереження влади диктатора ще на один термін - всупереч волі виборців! Це- спроба державного перевороту, не інакше!

А якщо визначити стисло, концептуально, то:

-Майдани були проти зловживання владою
-а захват Капітолію з метою - заставити владу зловживати нею !
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11.01.2021 22:22 Ответить
Я очікую,що до кінця 1-го кварталу ц.р. холодильник розпочне фінальну баталію за перемогу над телевізором (в зв'язку з суттєвим підвищенням комунальних тарифів)

Після 1-го кварталу - до 95% населення різко возненавидить нинішню ЗЕ-банду... Хто б що не казав, але саме "Буття визначить їх свідомість". А це означає, що ЗЕ-банда уже

купила білети на свій "Титанік", який впевнено прямує у води Північної Атлантики...

А до завершення ц.р. "рейтинг" ЗЕ стане туалетним ( як на цьому фото) і логічно, що далі- злив води та каналізація...

І я не здивуюся, якщо першими поспішать натиснути кнопку на зливному бачку олігархи і оточення ЗЕ...
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11.01.2021 22:24 Ответить
Газета.ру? Ну да, компетентный "источник"))
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11.01.2021 07:07 Ответить
Нужна правдивая скабеиха?
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11.01.2021 07:12 Ответить
По законам США, все кто попадают на оббекты которые подчиняются федеральным законам,а тем более без разрешения и в виде того что было, то им светит статья терроризм.
После 11 сентября это одна из серьёзных статей в США.. вплоть до пожизненного.

В сша прежде всего работают законы государства,а не дикие законы в постсоветских государствах.
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11.01.2021 09:16 Ответить
https://thehill.com/homenews/news/533581-25-domestic-terrorism-investigations-opened-after-assault-on-capitol Після розгрому Капітолію розпочато 25 розслідувань тероризму (The Hill)
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11.01.2021 11:20 Ответить
Но главное дело еще предстоит завести!
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11.01.2021 07:26 Ответить
Теннисист?
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11.01.2021 07:52 Ответить
Лептоп Ненсі Пелосі

А що як увесь цей "розгул реакції" переслідував зовсім іншу мету? Наприклад, викрасти лептоп Пелосі чи когось іншого із ключових демократів? А всі інші цілі були безумовно корисними, але супутніми?
Офіс Пелосі ще позавчора (згідно з Guardian, Reuters) підтвердив зникнення лептопа з конференц-кімнати спікера ПП, відмовившись від подальших коментарів. Але ясно й так, що в умілих руках навіть не основний її комп'ютер...
Тимчасом виявилося, що нападники не просто передавали стрим-відео "штурму Зимового палацу", а й збирали пожертви на подальшу діяльність просто в реальному часі, щоразу більше розігріваючись від чималих сум, які надходили, умовно кажучи, за кожну розбиту вазу. Уявіть собі цей новий формат "боїв без правил": ставки і заохочення в один клік!
Але, повертаючись до супутніх цілей: серед наслідків путчу є кілька, що безпосередньо стосуються нас. 1) тепер до всіх майданів, без лапок, у світі буде зовсім інше ставлення, а саме з підозрою і огидою; 2) як і в нас 2014 року, демократи в Конгресі на невизначений час опинилися в ситуації, коли вони сидітимуть в одній парляментській залі з прихильниками та підбурювачами заколотників - по суті, зі зрадниками країни. І вдіяти з цим поки що нічого не можна.
Як після пограбування оселі (хто зазнав цього, знає), список зниклих речей, тобто наслідків, з часом тільки зростатиме... - С. Сингаївський
https://www.facebook.com/serhiy.synhayivsky/posts/3457693901013797
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11.01.2021 07:58 Ответить
Ставлення умовних Майданів має бут таким: якщо це на користь країні (відсторонення злочинного керівництва, чи стримування зовнішньої агресії) - це просто опір громадян , який навіть передбачений Конституцією про право на захист. Якщо ж такий "Майдан" несе загрозу країні, то це безумовно Антимайдан. На правді це не важко визначити. Український Майдан 2013-14 років відсторонив від влад злочинців, крадвїв і просто агентів ворожої країни. Американський "Майдан" мав метою залишити при владі злочинців і агентів ворожої країни. Ось що потрібно роз'яснювати світові.
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11.01.2021 08:51 Ответить
Цікаво, ушльопки, що верещали в натовпі біля Капітолію "Смєлєє!, Смєлєє!" на рюзьге йазикє, підюжуючи натовп до вибивання вікон на 1 поверсі, вони - теж внутрішні терористи?
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11.01.2021 08:07 Ответить
Да..они граждане США...просто они очень любят рассею, но еще больше любят жить в америке...и они забыли почему их родители покинули любимый ссср в 70-х....
И еще один момент они все дети уклонистов...они выехали в штаты только ради того, чтобы не служить в армиии Израиля
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11.01.2021 22:42 Ответить
Навіть не сумніваюся що всіх знайдуть і всіх посадять, і не в якому тo там майбутньому, а ще сніг не встигне розтанути .У амерiв це швидко робиться. Тому хто вбив поліцейського - довічне або смертна кара, дивлячись в якому штаті судитимуть
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11.01.2021 08:11 Ответить
У Львові біля Оперного був помічений Вертеп у підтримку Трампа...
Штурм Капітолію: влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм - Цензор.НЕТ 5573
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11.01.2021 08:35 Ответить
Как информирует https://censor.net/, об этом сообщает https://www.gazeta.ru/social/news/2021/01/11/n_15469934.shtml Газета.ру

Это просто какой-то позор.
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11.01.2021 08:47 Ответить
тут більше: https://thehill.com/homenews/news/533581-25-domestic-terrorism-investigations-opened-after-assault-on-capitol The Hill , і схоже розгортається скандал: https://thehill.com/homenews/news/533584-outgoing-capitol-police-chief-accuses-house-senate-security-officials-of Звільнений керівник поліції Капітолію звинувачує представників служби безпеки Палати та Сенату у перешкоджанні зусиллям закликати Національну гвардію: WaPo , раніше про проблеми з допомогою НГ заявив https://www.politico.com/news/2021/01/10/hogan-capitol-national-guard-rioting-457028 Губернатор штату Меріленд все ще збентежений затримкою з погодженням про допомогу Національної гвардії
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11.01.2021 11:46 Ответить
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Газета.руИсточник: https://censor.net/ru/n3240951
Меня одного настораживает, что кацапские СМИ практически монополизировали освещение событий в США и раздражает что Цензор регулярно пользуется их услугами для распространения новостей в информпространстве Украины?
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11.01.2021 13:27 Ответить
Кацапы - готовтесь и запасайтесь вазелином
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11.01.2021 13:59 Ответить
 
 