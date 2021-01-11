Штурм Капітолію: влада США завела 25 справ про внутрішній тероризм

Американська влада порушила щонайменше 25 справ про випадки внутрішнього тероризму у зв'язку із заворушеннями у Конгресі Сполучених Штатів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Газета.ру із посиланням на конгресмена Джейсона Кроу, який обговорив це питання з міністром армії країни Раяном Маккарті.

За його даними, під час безладів також було виявлено довгоствольну вогнепальну зброю, вибухові пристрої, коктейлі Молотова і пластикові наручники, "що дозволяє припустити, що більшому лиху вдалося запобігти", розповів Кроу.

Він висловив стурбованість тим, що в заворушеннях нібито брали участь чинні військовослужбовці та військові в резерві.

За словами Маккарті, в Пентагоні обізнані про "можливі загрози, що виходять від потенційних терористів" у дні перед інавгурацією обраного глави держави Джо Байдена і цього дня, 20 січня. Маккарті запевнив конгресмена, що Міноборони США працює з правоохоронцями для підготовки до гарантування безпеки.

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6 січня прихильники Трампа зібралися на мітинг у Вашингтоні і влаштували штурм Капітолію, де в той час відбувалося засідання щодо затвердження Байдена на пост президента. Під час заворушень загинули п'ятеро людей.