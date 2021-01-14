Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу

Избранный президент США Джо Байден обратился к сенату с призывом утвердить вынесенное Палатой представителей решение об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны", - говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте его штаба.

По словам избранного президента, призыв также относится и к процедуре утверждения выдвинутых им кандидатов на ключевые посты. Речь идет о руководителях структур по национальной безопасности, обороне, разведке и госдепа.

Ранее Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию об объявлении импичмента президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Теперь вопрос об импичменте переходит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

"Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и шел быстро, окончательный вердикт не мог бы быть достигнут до того, как президент Трамп покинет свой офис. Это не мое решение, это факт", - говорится в заявлении Макконнелла.

По его мнению, в таких обстоятельствах было бы лучше для государства, чтобы "Конгресс и исполнительная власть провели следующие семь дней, сфокусировавшись на обеспечении безопасности инаугурации и должной передаче власти приходящей администрации Байдена".