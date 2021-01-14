РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8746 посетителей онлайн
Новости
9 441 76

Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу

Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу

Избранный президент США Джо Байден обратился к сенату с призывом утвердить вынесенное Палатой представителей решение об объявлении импичмента президенту Дональду Трампу.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту, одновременно работая над другими неотложными делами страны", - говорится в заявлении Байдена, размещенном на сайте его штаба.

По словам избранного президента, призыв также относится и к процедуре утверждения выдвинутых им кандидатов на ключевые посты. Речь идет о руководителях структур по национальной безопасности, обороне, разведке и госдепа.

Ранее Палата представителей большинством голосов одобрила резолюцию об объявлении импичмента президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии.

Теперь вопрос об импичменте переходит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату Конгресса. Однако лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл уже заявил, что Сенат не вынесет вердикт по импичменту Трампу до окончания его президентского срока 20 января.

"Даже если бы процесс в сенате начался на этой неделе и шел быстро, окончательный вердикт не мог бы быть достигнут до того, как президент Трамп покинет свой офис. Это не мое решение, это факт", - говорится в заявлении Макконнелла.

По его мнению, в таких обстоятельствах было бы лучше для государства, чтобы "Конгресс и исполнительная власть провели следующие семь дней, сфокусировавшись на обеспечении безопасности инаугурации и должной передаче власти приходящей администрации Байдена".

Байден Джо (2801) импичмент (548) США (27954) Трамп Дональд (6661) Сенат США (528)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+15
Трамп- перший президент США, котрий не сцяв росіянам у ліфтах. Вони навіть з любов'ю казали про нього ;Наш Трамп!;.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:27 Ответить
+14
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1912
показать весь комментарий
14.01.2021 07:40 Ответить
+13
Тепер вже точно Трамп не піде на інаугурацію Байдена.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А скільки тут було криків від різноманітних Ыкспердів, що імпічмент потрібен для того, аби Трамп не втнув якусь дурню в останні дні свого президентства...))) Ыксперди такі Ыксперди...
показать весь комментарий
14.01.2021 07:14 Ответить
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1912
показать весь комментарий
14.01.2021 07:40 Ответить
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Муж Меланьи решил действовать по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал дорогой Леонид Ильич при СССР и донецкий шапкокрад (яйцепад) Виктор Янукович в Украине), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:15 Ответить
Дед с деменцией совсем поехал, скажите ему что он еще не президент олоол
показать весь комментарий
14.01.2021 07:17 Ответить
Тобто він ще не може призначати на посади?
показать весь комментарий
14.01.2021 07:24 Ответить
У пролетарЬЯта слуг нема, сам кажи.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:25 Ответить
Ой-ой-ой...не президент. Он опечален.))
показать весь комментарий
14.01.2021 07:35 Ответить
А у ***** твоего паркинсон, и шо
показать весь комментарий
14.01.2021 08:03 Ответить
Как там байдобилы уже определились? Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 7376
показать весь комментарий
14.01.2021 07:20 Ответить
***** привет, пусть готовится
показать весь комментарий
14.01.2021 08:05 Ответить
Сосредотачиваться следует на главном: высшее должностное лицо, гарант порядка оказался не отцом нации, а её блудным сыном.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:22 Ответить
Це ви зара Байдена виправляєте, який не на тому увагу концентрує? Ти диви...)))
показать весь комментарий
14.01.2021 07:26 Ответить
Кум доел свой огурец и добавил с мукою,
Оказался наш Отец не Отцом, а *****.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:03 Ответить
Тепер вже точно Трамп не піде на інаугурацію Байдена.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:23 Ответить
і Зелена Шмаркля теж.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:25 Ответить
Ти вже вакцинувався "Спутником"?
показать весь комментарий
14.01.2021 07:37 Ответить
А вчора ти мене лайкнув. Ти був п'яним? Чи зараз?
показать весь комментарий
14.01.2021 07:39 Ответить
Розумієш,я ставлю "лайк" не автору,а написаному тексту.Якщо ти пишеш те з чим я згоден,я ставлю "лайк",якщо я не згоден,то не ставлю.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:42 Ответить
Натюрліх, це ж не корпоратив.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:36 Ответить
Трамп- перший президент США, котрий не сцяв росіянам у ліфтах. Вони навіть з любов'ю казали про нього ;Наш Трамп!;.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:27 Ответить
А кто же тогда? Неужели *****,самолично
показать весь комментарий
14.01.2021 08:07 Ответить
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1644
показать весь комментарий
14.01.2021 07:39 Ответить
"В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках"

А это из репортажа журналиста журнала Esquire начала июня 2020 года:

После смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время жесткого задержания, страну охватили массовые протесты. Жертвами беспорядков уже стали около сотни человек, 11 погибли при попытках полиции подавить протесты. К тому же участники митингов разбивают витрины, громят магазины, поливают краской вывески. Протестующие - а вместе с ними и просто мародеры - устраивают погромы и выносят товары из бутиков люксовых брендов и из маленьких независимых магазинов.

Тогда мэры и губернаторы от дем. партии отказывались ввести нац. гвардию, не считая нужным останавливать погромщиков. Они же потом оплачивали адвокатов, которые помогали выйти из тюрьмы задержанным участникам беспорядков.
показать весь комментарий
14.01.2021 07:42 Ответить
У тебя и вместо языка лапоть!
показать весь комментарий
14.01.2021 08:16 Ответить
И это все? А по существу?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:27 Ответить
Я по существу и сказал. Разве ты не существо,какое-то?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:29 Ответить
Короче, возразить тебе нечего.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:30 Ответить
Я даже не читаю специфические комменты пригожинских холуев,-таких как ты.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:39 Ответить
Парень, я родился в Киеве, я не русский и никогда в России не был.
Я за Порошенко и против Путина. Но я не делю на черное и белое, а вижу оттенки.
Рейган тоже был республиканец, но именно он помог развалить СССР, а не демократы.
Когда левые ухайдохают Америку, она больше никому не поможет.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:45 Ответить
Рейган был хорошим президентом,-а не психопат! Ты в курсе,что в воскресенье Ассоциация американских психиатров обратились с требованием медицинского освидетельствования трампа?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:51 Ответить
Он не психопат, а просто нарцис. Любуется собой. Он дурак, тут я согласен, болтает много лишнего. Но он много сделал для Америки - 40% американцев (это те, кто работает и платит налоги) за него. Это почти полстраны. Но если демократы запретят республиканскую партию и сделают однопартийную систему, Штатам конец. Будет то же, что и в лаптестане.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:57 Ответить
За Байдена -города и люди образованные! За трампа -провинциалы,без образования.А бизнес уже отреагировал на глупости и убегает от трампа.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:07 Ответить
За Трампа те, кто кормит США и платит налоги. За Бидона бандюги из антифа, БЛМ, нигде не работающие в нескольких поколениях и существующие на пособия, смердящие гуманитарии, окопавшиеся в университетах, проповедуя из них левый либерасто-фашизм.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:52 Ответить
Ты все с ног на голову перевернул! У тебя умные люди-это смердящие гуманитарии? Так ты знай,что Америка сегодняшняя это результат работы умных людей,а не тех,кто работает с киркой и лопатой (хотя те тоже нужны). Почитай у Уинслоу Тейлора,каких людей он выбирал для своих экспериментов (подскажу,-которые не думали,а просто исполняли что им говорили),по повышению производительности труда.И после того как закончил экспериментов,вот эти элементарные трудяги бросали угля в день ,в 5 раз больше,уставая меньше!.Так что смеяться над умными может только дурак!
показать весь комментарий
14.01.2021 11:10 Ответить
Та досить вже писати цю маячно ,, з якого це дива - деми ухандохають Америку . .?? Байден що , перший президент-демократ в США ?? Нічого з нею не сталося і не станеться .

Дорослі люди а мелете х зна шо , вслід за кацапами . .
показать весь комментарий
14.01.2021 09:05 Ответить
Чим я зовсiм не переймаюсь, так це думками кацапiв. Бо вони ненавидять свободу. А я бажаю, щоб Америка була завжди мiцною и свободу пiдтримувала.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:14 Ответить
Если бы психопаты,которые штурмовали Капитолий,взяли бы конгрессменов в заложники,совершили бы госпереворот, и оставили бы трампа у власти,то это была бы свободная и любимая тобой Америка?
показать весь комментарий
14.01.2021 09:22 Ответить
Здесь это никого не волнует, не надо ничего тут писать, здесь уже развился культ байдена, иконы куплены, на стене уже висят его портреты, а ты ломаешь тут всю малину, мало того что у них не хватит даже мозгов оценить Ваш пост, так еще и дерьмом обольют, так как их единственная извилина только на это и способна.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:58 Ответить
Макать его нужно до самого конца! Чтобы ни одному будущему президенту США,даже в мыслях,не приходила идея вредить своей стране!
показать весь комментарий
14.01.2021 07:49 Ответить
Навредил стране, когда снизил налоги и сократил безработицу?
показать весь комментарий
14.01.2021 07:56 Ответить
Прямо так в методичке написано? Или он сам тебе на ушко сказал? Мы-то знаем,что плохих циферек не бывает,например,в Северной Нигерии.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:15 Ответить
Оглянись, на бутылке сидишь, а всё туда же
показать весь комментарий
14.01.2021 08:18 Ответить
где там твой сынуля? на какого "хорошего парня" нынче спину гнёт за миллионы?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:03 Ответить
Миска уже под столом. Беги.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:40 Ответить
снова ты его сам себе лишь о себе.
на вот прочти ещё раз сам себе о себе перед зеркалом: "Миска уже под столом. Беги.
показать весь комментарий
14.01.2021 08:46 Ответить
показать весь комментарий
14.01.2021 09:16 Ответить
хорошо ты само себе намалевало
показать весь комментарий
14.01.2021 09:22 Ответить
Я ухожу,а ты давай погавкай!
показать весь комментарий
14.01.2021 09:23 Ответить
хорошо ты само себе команды подаешь и сам выполняешь: "Я ухожу,а ты давай погавкай!"
показать весь комментарий
14.01.2021 09:24 Ответить
Балалаечник,повторяй за мной-
показать весь комментарий
14.01.2021 10:59 Ответить
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команду подаёшь и выполняешь: "Балалаечник,повторяй за мной- "
показать весь комментарий
15.01.2021 03:40 Ответить
Что с пригожиным,-почему он таких тупых,абсолютно безмозглых троллей как https://censor.net/ru/user/470316,проплачивает? Неужели не остались какие нибудь,хоть с крупицами мозга?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:48 Ответить
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Пиши о себе правильно: "Что с пригожиным,-почему он таких тупых,абсолютно безмозглых троллей как https://censor.net/ru/user/107841 проплачивает? Неужели не остались какие нибудь,хоть с крупицами мозга?
показать весь комментарий
14.01.2021 08:51 Ответить
Голос,https://censor.net/ru/user/470316 !
показать весь комментарий
14.01.2021 09:03 Ответить
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Подавай сам себе команды и выполняй их правильно, вот так : " Голос, DEDALiu" !
показать весь комментарий
14.01.2021 09:06 Ответить
Ты кретин,https://censor.net/ru/user/470316.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:10 Ответить
зачем ты себя снова назвал https://censor.net/ru/user/470316?

называй себя правильно, вот так : "Ты кретин, https://censor.net/ru/user/107841 "
показать весь комментарий
14.01.2021 09:11 Ответить
https://censor.net/ru/user/470316
показать весь комментарий
14.01.2021 09:15 Ответить
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?

малюй себе правильно https://censor.net/ru/user/107841 https://censor.net/ru/user/470316
показать весь комментарий
14.01.2021 09:23 Ответить
Ну-ка бибизяна,повторяй за мной,-
показать весь комментарий
14.01.2021 10:58 Ответить
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команду подаёшь и выполняешь: "Ну-ка бибизяна, повторяй за мной,- "
показать весь комментарий
15.01.2021 03:41 Ответить
Valery Chigirin, не зв"язуйтеся з цим тупим хамом. Поцікавтеся - цей молдаван приповзає на українську сторінку похамити і поматюкатися і провокує на "дискусію", типа - "перехамити хама". Не опускайтеся до рівня цих істот...
показать весь комментарий
14.01.2021 14:50 Ответить
Да,холоп! Я всегда буду вытирать ноги об таких безмозглых существ как ты и свой друг! С нормальными украинцами у меня отношения нормальные,а таких кремлевских провокаторов как ты я буду давить всегда!
показать весь комментарий
14.01.2021 14:58 Ответить
хорошо ты, шваль кацапо-псинская сам себе о себе написало: "Да,холоп! Я всегда буду вытирать ноги об таких безмозглых существ как ты и свой друг! С нормальными украинцами у меня отношения нормальные,а таких кремлевских провокаторов как ты я буду давить всегда!
показать весь комментарий
15.01.2021 03:42 Ответить
Одним клоуном меньше, уже полегче будет
показать весь комментарий
14.01.2021 08:53 Ответить
Ера клоунів і популістів проходить. США і Італія вичистилися, чистять свої конюшні інші країни. Нарід зашевелився і тут і в Білорусі, Молдові. Хвиля піде в бік московії, бо там ботокс увібрав в себе всі нешативні недобрі якості, які тільки можуть бути на цьому світі.
показать весь комментарий
14.01.2021 09:29 Ответить
Байден закликав Сенат США вирішити питання з імпічментом Трампу - Цензор.НЕТ 7420
показать весь комментарий
14.01.2021 09:50 Ответить
Микола Воротиленко
Едмонтон, Канада

В Україні дуже поширена думка, що Трамп є «маріонеткою Кремля». Демократи на цю тему провели багато розслідувань і написали багато книг, проте нічого не знайшли. Тож судімо не за фейками олігархічних ЗМІ, а за реальними діями Трампа щодо Москви.
1. Дональд Трамп, ставши президентом, позакривав всі консульства (читай шпигунські гнізда) Росії в США та вислав десятки агентів. Чи буде агент Путіна так робити?
2. У 2014 році Конгрес США виділив Україні летальну зброю. Але Обама з Байденом наклали вето на поставки зброї до України. Коли Трамп став президентом, то відправив зброю в Україну. Чи буде агент Путіна так робити?
3. Військові літаки США провели великі військові навчання на території України і зробили декілька демонстративних польотів над Києвом та біля Криму. Чи буде агент Путіна так робити?
4. Трамп зібрав всіх членів НАТО і попередив: або ви будете готові воювати і вкладаєте гроші, або я виходжу з НАТО. До цього, протягом декількох десятиліть, НАТО трималось в основному за рахунок США. Вони пообурювались, але врешті-решт почали витрачати більше грошей на свої війська. Таким чином НАТО відродилось. Чи буде агент Путіна так робити?
5. Відновив два флоти, які діяли проти СРСР, але які в 1995 році були розформовані, оскільки тоді вважалося, що небезпека, після розпаду СРСР, зникла. Чи буде агент Путіна так робити?
6. Трамп вийшов з двох військових договорів з Москвою, навіть не порадившись з нею. Чи буде агент Путіна так робити?
7. Трамп домовився з арабами про зниження цін на нафту, що спричинило економічну кризу в Росії. Чи буде агент Путіна так робити?
8. Трамп перевів свої війська до Польщі і встановив там системи ППО. Чи буде агент Путіна так робити?
9. Трамп ввів санкції проти компаній, які прокладали для Росії газові труби через Балтійське море в Європу. Як наслідок будівництво призупинилось з 2019 року. Чи буде агент Путіна так робити?
10. Трамп наклав санкції на поставки в Росію стратегічного та технологічного обладнання для нафтогазового та військового комплексів. Також Трамп наклав санкції на багатьох ключових осіб в адміністрації Путіна та бізнесі. Чи буде агент Путіна так робити?
11. Трамп почав поставляти в Європу газ та нафту, чим витісняє Москву з енергетичного ринку Європи. Чи буде агент Путіна так робити?
12. Вивівши війська з Сирії, Трамп створив умови протистояння між Туреччиною та Москвою. Чи буде агент Путіна так робити?
13. Доведено -Хантер Байден,син Джо Байдена, отримав від Олени Батуриної (дружина колишнього мера Москви Лужкова) біля 3,5 мільйона доларів. Але Дональд Трамп все ще маріонетка Путіна? Дивно, чи не правда?
Це лише частина того, що робив Трамп у світі та у своїй країні. Також варто мати на увазі, що він належить до типу прагматичних людей, які можуть поплескати по плечу і сказати: «Володю - ти хороший хлопець», а завтра ввести санкції.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:03 Ответить
Знаю, що клака Пеці Пороха, яка окупувала коменти на Цензорі, це заспамить. Та все рівно хтось та прочитає це, кому не подобається вереск собачої зграї пецоботів.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:07 Ответить
Огромная пачка киздежа манипулятивных утверждений.

1. США - это не рашка, где как царь сказал, так все и пляшут. Там кроме преза есть ещё целая пачка всяких сенаторов, конгресменов, генералов и министров, часть из которых презу не подчиняется. Поэтому заявлять что добрый царь Трамп чё-то там делал надо аккуратно.

2. Особенно посмешил пункт со шпионами. Вот уже вижу, как недрогнувшей рукой Трамп ловит кацапских шпионов и высылает их из США .
3. Цена на нефть - это вопрос американского бабла. И чуваки, которые там этим баблом ворочают, того же Трампа с говном бы смешали или из окна библиотеки стрельнули. И любовь к Украине или ненависть к рашке тут абсолютно не при чём.
4. Санкции против трубы вводил не Трамп. Они были задолго до него.
5. выведя войска из Сирии Трамп позволил рашкинским наёмникам и их сателитам навалять всем остальным и спасти режим Асада, который уже дышал на ладан.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:14 Ответить
https://youtu.be/UAr0WEV9Thg Рука Москвы (и их уши, рога и копыта) в попытке захвата Капитолия. Беседа с экс-гэбистом резидентуры в штатах (Швец): "Трампа контора вела ещё с 70х"
показать весь комментарий
14.01.2021 10:05 Ответить
І Олег Калугін в інтервю Фельштинському каже те саме. Тільки він уточняє, що компромат на Трампа у КГБ був тільки про його "обліко моралє". Тобто були задокументовані його злягання з московськими проституками, які йому підсовувало КГБ. Та такі гріхи тодішнього неполітика Трампа ніщо з оральним сексом президента-демократа Клінтона в овальному кабінеті Білого дому.
показать весь комментарий
14.01.2021 10:12 Ответить
По трампу.ру шьётся дело с декабря 2016.
Сенат 19янв откроет слушания и .. кирдык там.

The Comey Rule

📊Рейтинги: IMDB 7.3
🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал

💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.

🎬 Дивитись https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule
показать весь комментарий
14.01.2021 11:02 Ответить
Все идет по плану... Ще трошки, чекаємо на дуже цікаві новини і ДІЇ в Україні і для України. Зелені... а ви там як? Поки є купить мило...
показать весь комментарий
14.01.2021 11:56 Ответить
 
 