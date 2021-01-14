УКР
Новини
9 441 76

Байден закликав Сенат США вирішити питання з імпічментом Трампу

Обраний президент США Джо Байден звернувся до сенату із закликом затвердити ухвалене Палатою представників рішення про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що керівництво сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті його штабу.

За словами обраного президента, заклик також стосується і процедури затвердження висунутих ним кандидатів на ключові пости. Йдеться про керівників структур з національної безпеки, оборони, розвідки і держдепу.

Раніше Палата представників більшістю голосів схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту.

Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

У резолюції Трампа обвинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.

Тепер питання про імпічмент переходить на розгляд до Сенату - верхньої палати Конгресу. Однак лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл вже заявив, що Сенат не винесе вердикт щодо імпічменту Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.

"Навіть якби процес у сенаті почався на цьому тижні і йшов швидко, остаточний вердикт не міг би бути досягнутий до того, як президент Трамп покине свій офіс. Це не моє рішення, це факт", - йдеться в заяві Макконнелла.

На його думку, в таких обставинах було б краще для держави, щоб "Конгрес і виконавча влада провели наступні сім днів, сфокусувавшись на гарантуванні безпеки інавгурації і належної передачі влади адміністрації Байдена".

Трамп- перший президент США, котрий не сцяв росіянам у ліфтах. Вони навіть з любов'ю казали про нього ;Наш Трамп!;.
14.01.2021 07:27 Відповісти
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1912
14.01.2021 07:40 Відповісти
Тепер вже точно Трамп не піде на інаугурацію Байдена.
14.01.2021 07:23 Відповісти
А скільки тут було криків від різноманітних Ыкспердів, що імпічмент потрібен для того, аби Трамп не втнув якусь дурню в останні дні свого президентства...))) Ыксперди такі Ыксперди...
14.01.2021 07:14 Відповісти
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1912
14.01.2021 07:40 Відповісти
Мистер Дональд Трамп задумал «быковать» как питерский «гопник» Владимир Люциферович, но в итоге опозорил и себя и партию и войдет в историю, как один из самых плохих и бездарных президентов США. Он еще и брехло. Трамп подал иски в 8!!!! судов включая Верховный (кстати, там у него большинство) и все Иски были отклонены, как бездоказательные,хотя он и обещал представить доказательства фальсификаций выборов. Муж Меланьи решил действовать по методике старика Кабаева и Лаврова: «ВЫ ВСЁ ВРЕТЕ!». Но США не московия и не СССР. Конституцию в Америке каждый день не пишут под себя (как это делал дорогой Леонид Ильич при СССР и донецкий шапкокрад (яйцепад) Виктор Янукович в Украине), не вносят в неё поправки Вали-обнуляшки» и не заполняют избирательные бюллетени на капотах «Жигулей». Первая в мире бабушка-космонавт Валентина Терешкова выступила с предложением обнулить президентские сроки действующего главы государства Владимира Путина и человек-амфибия её поддержал.
14.01.2021 10:15 Відповісти
Дед с деменцией совсем поехал, скажите ему что он еще не президент олоол
14.01.2021 07:17 Відповісти
Тобто він ще не може призначати на посади?
14.01.2021 07:24 Відповісти
У пролетарЬЯта слуг нема, сам кажи.
14.01.2021 07:25 Відповісти
Ой-ой-ой...не президент. Он опечален.))
14.01.2021 07:35 Відповісти
А у ***** твоего паркинсон, и шо
14.01.2021 08:03 Відповісти
Как там байдобилы уже определились? Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 7376
14.01.2021 07:20 Відповісти
***** привет, пусть готовится
14.01.2021 08:05 Відповісти
Сосредотачиваться следует на главном: высшее должностное лицо, гарант порядка оказался не отцом нации, а её блудным сыном.
14.01.2021 07:22 Відповісти
Це ви зара Байдена виправляєте, який не на тому увагу концентрує? Ти диви...)))
14.01.2021 07:26 Відповісти
Кум доел свой огурец и добавил с мукою,
Оказался наш Отец не Отцом, а *****.
14.01.2021 08:03 Відповісти
Тепер вже точно Трамп не піде на інаугурацію Байдена.
14.01.2021 07:23 Відповісти
і Зелена Шмаркля теж.
14.01.2021 07:25 Відповісти
Ти вже вакцинувався "Спутником"?
14.01.2021 07:37 Відповісти
А вчора ти мене лайкнув. Ти був п'яним? Чи зараз?
14.01.2021 07:39 Відповісти
Розумієш,я ставлю "лайк" не автору,а написаному тексту.Якщо ти пишеш те з чим я згоден,я ставлю "лайк",якщо я не згоден,то не ставлю.
14.01.2021 07:42 Відповісти
Натюрліх, це ж не корпоратив.
14.01.2021 08:36 Відповісти
Трамп- перший президент США, котрий не сцяв росіянам у ліфтах. Вони навіть з любов'ю казали про нього ;Наш Трамп!;.
14.01.2021 07:27 Відповісти
А кто же тогда? Неужели *****,самолично
14.01.2021 08:07 Відповісти
Байден призвал Сенат США решить вопрос с импичментом Трампу - Цензор.НЕТ 1644
14.01.2021 07:39 Відповісти
"В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках"

А это из репортажа журналиста журнала Esquire начала июня 2020 года:

После смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время жесткого задержания, страну охватили массовые протесты. Жертвами беспорядков уже стали около сотни человек, 11 погибли при попытках полиции подавить протесты. К тому же участники митингов разбивают витрины, громят магазины, поливают краской вывески. Протестующие - а вместе с ними и просто мародеры - устраивают погромы и выносят товары из бутиков люксовых брендов и из маленьких независимых магазинов.

Тогда мэры и губернаторы от дем. партии отказывались ввести нац. гвардию, не считая нужным останавливать погромщиков. Они же потом оплачивали адвокатов, которые помогали выйти из тюрьмы задержанным участникам беспорядков.
14.01.2021 07:42 Відповісти
У тебя и вместо языка лапоть!
14.01.2021 08:16 Відповісти
И это все? А по существу?
14.01.2021 08:27 Відповісти
Я по существу и сказал. Разве ты не существо,какое-то?
14.01.2021 08:29 Відповісти
Короче, возразить тебе нечего.
14.01.2021 08:30 Відповісти
Я даже не читаю специфические комменты пригожинских холуев,-таких как ты.
14.01.2021 08:39 Відповісти
Парень, я родился в Киеве, я не русский и никогда в России не был.
Я за Порошенко и против Путина. Но я не делю на черное и белое, а вижу оттенки.
Рейган тоже был республиканец, но именно он помог развалить СССР, а не демократы.
Когда левые ухайдохают Америку, она больше никому не поможет.
14.01.2021 08:45 Відповісти
Рейган был хорошим президентом,-а не психопат! Ты в курсе,что в воскресенье Ассоциация американских психиатров обратились с требованием медицинского освидетельствования трампа?
14.01.2021 08:51 Відповісти
Он не психопат, а просто нарцис. Любуется собой. Он дурак, тут я согласен, болтает много лишнего. Но он много сделал для Америки - 40% американцев (это те, кто работает и платит налоги) за него. Это почти полстраны. Но если демократы запретят республиканскую партию и сделают однопартийную систему, Штатам конец. Будет то же, что и в лаптестане.
14.01.2021 08:57 Відповісти
За Байдена -города и люди образованные! За трампа -провинциалы,без образования.А бизнес уже отреагировал на глупости и убегает от трампа.
14.01.2021 09:07 Відповісти
За Трампа те, кто кормит США и платит налоги. За Бидона бандюги из антифа, БЛМ, нигде не работающие в нескольких поколениях и существующие на пособия, смердящие гуманитарии, окопавшиеся в университетах, проповедуя из них левый либерасто-фашизм.
14.01.2021 09:52 Відповісти
Ты все с ног на голову перевернул! У тебя умные люди-это смердящие гуманитарии? Так ты знай,что Америка сегодняшняя это результат работы умных людей,а не тех,кто работает с киркой и лопатой (хотя те тоже нужны). Почитай у Уинслоу Тейлора,каких людей он выбирал для своих экспериментов (подскажу,-которые не думали,а просто исполняли что им говорили),по повышению производительности труда.И после того как закончил экспериментов,вот эти элементарные трудяги бросали угля в день ,в 5 раз больше,уставая меньше!.Так что смеяться над умными может только дурак!
14.01.2021 11:10 Відповісти
Та досить вже писати цю маячно ,, з якого це дива - деми ухандохають Америку . .?? Байден що , перший президент-демократ в США ?? Нічого з нею не сталося і не станеться .

Дорослі люди а мелете х зна шо , вслід за кацапами . .
14.01.2021 09:05 Відповісти
Чим я зовсiм не переймаюсь, так це думками кацапiв. Бо вони ненавидять свободу. А я бажаю, щоб Америка була завжди мiцною и свободу пiдтримувала.
14.01.2021 09:14 Відповісти
Если бы психопаты,которые штурмовали Капитолий,взяли бы конгрессменов в заложники,совершили бы госпереворот, и оставили бы трампа у власти,то это была бы свободная и любимая тобой Америка?
14.01.2021 09:22 Відповісти
Здесь это никого не волнует, не надо ничего тут писать, здесь уже развился культ байдена, иконы куплены, на стене уже висят его портреты, а ты ломаешь тут всю малину, мало того что у них не хватит даже мозгов оценить Ваш пост, так еще и дерьмом обольют, так как их единственная извилина только на это и способна.
14.01.2021 09:58 Відповісти
Макать его нужно до самого конца! Чтобы ни одному будущему президенту США,даже в мыслях,не приходила идея вредить своей стране!
14.01.2021 07:49 Відповісти
Навредил стране, когда снизил налоги и сократил безработицу?
14.01.2021 07:56 Відповісти
Прямо так в методичке написано? Или он сам тебе на ушко сказал? Мы-то знаем,что плохих циферек не бывает,например,в Северной Нигерии.
14.01.2021 08:15 Відповісти
Оглянись, на бутылке сидишь, а всё туда же
14.01.2021 08:18 Відповісти
где там твой сынуля? на какого "хорошего парня" нынче спину гнёт за миллионы?
14.01.2021 08:03 Відповісти
Миска уже под столом. Беги.
14.01.2021 08:40 Відповісти
снова ты его сам себе лишь о себе.
показати весь коментар
14.01.2021 08:46 Відповісти
14.01.2021 09:16 Відповісти
хорошо ты само себе намалевало
14.01.2021 09:22 Відповісти
Я ухожу,а ты давай погавкай!
14.01.2021 09:23 Відповісти
хорошо ты само себе команды подаешь и сам выполняешь: "Я ухожу,а ты давай погавкай!"
14.01.2021 09:24 Відповісти
Балалаечник,повторяй за мной-
14.01.2021 10:59 Відповісти
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команду подаёшь и выполняешь: "Балалаечник,повторяй за мной- "
15.01.2021 03:40 Відповісти
Что с пригожиным,-почему он таких тупых,абсолютно безмозглых троллей как https://censor.net/ru/user/470316,проплачивает? Неужели не остались какие нибудь,хоть с крупицами мозга?
14.01.2021 08:48 Відповісти
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Пиши о себе правильно: "Что с пригожиным,-почему он таких тупых,абсолютно безмозглых троллей как https://censor.net/ru/user/107841 проплачивает? Неужели не остались какие нибудь,хоть с крупицами мозга?
14.01.2021 08:51 Відповісти
Голос,https://censor.net/ru/user/470316 !
14.01.2021 09:03 Відповісти
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?
Подавай сам себе команды и выполняй их правильно, вот так : " Голос, DEDALiu" !
14.01.2021 09:06 Відповісти
Ты кретин,https://censor.net/ru/user/470316.
14.01.2021 09:10 Відповісти
зачем ты себя снова назвал https://censor.net/ru/user/470316?

называй себя правильно, вот так : "Ты кретин, https://censor.net/ru/user/107841 "
14.01.2021 09:11 Відповісти
https://censor.net/ru/user/470316
14.01.2021 09:15 Відповісти
зачем ты себя назвал https://censor.net/ru/user/470316?

малюй себе правильно https://censor.net/ru/user/107841 https://censor.net/ru/user/470316
14.01.2021 09:23 Відповісти
Ну-ка бибизяна,повторяй за мной,-
14.01.2021 10:58 Відповісти
молодец, ты кацапо-псинка, хорошо ты сам себе команду подаёшь и выполняешь: "Ну-ка бибизяна, повторяй за мной,- "
15.01.2021 03:41 Відповісти
Valery Chigirin, не зв"язуйтеся з цим тупим хамом. Поцікавтеся - цей молдаван приповзає на українську сторінку похамити і поматюкатися і провокує на "дискусію", типа - "перехамити хама". Не опускайтеся до рівня цих істот...
14.01.2021 14:50 Відповісти
Да,холоп! Я всегда буду вытирать ноги об таких безмозглых существ как ты и свой друг! С нормальными украинцами у меня отношения нормальные,а таких кремлевских провокаторов как ты я буду давить всегда!
14.01.2021 14:58 Відповісти
хорошо ты, шваль кацапо-псинская сам себе о себе написало: "Да,холоп! Я всегда буду вытирать ноги об таких безмозглых существ как ты и свой друг! С нормальными украинцами у меня отношения нормальные,а таких кремлевских провокаторов как ты я буду давить всегда!
15.01.2021 03:42 Відповісти
Одним клоуном меньше, уже полегче будет
14.01.2021 08:53 Відповісти
Ера клоунів і популістів проходить. США і Італія вичистилися, чистять свої конюшні інші країни. Нарід зашевелився і тут і в Білорусі, Молдові. Хвиля піде в бік московії, бо там ботокс увібрав в себе всі нешативні недобрі якості, які тільки можуть бути на цьому світі.
14.01.2021 09:29 Відповісти
Байден закликав Сенат США вирішити питання з імпічментом Трампу - Цензор.НЕТ 7420
14.01.2021 09:50 Відповісти
Микола Воротиленко
Едмонтон, Канада

В Україні дуже поширена думка, що Трамп є «маріонеткою Кремля». Демократи на цю тему провели багато розслідувань і написали багато книг, проте нічого не знайшли. Тож судімо не за фейками олігархічних ЗМІ, а за реальними діями Трампа щодо Москви.
1. Дональд Трамп, ставши президентом, позакривав всі консульства (читай шпигунські гнізда) Росії в США та вислав десятки агентів. Чи буде агент Путіна так робити?
2. У 2014 році Конгрес США виділив Україні летальну зброю. Але Обама з Байденом наклали вето на поставки зброї до України. Коли Трамп став президентом, то відправив зброю в Україну. Чи буде агент Путіна так робити?
3. Військові літаки США провели великі військові навчання на території України і зробили декілька демонстративних польотів над Києвом та біля Криму. Чи буде агент Путіна так робити?
4. Трамп зібрав всіх членів НАТО і попередив: або ви будете готові воювати і вкладаєте гроші, або я виходжу з НАТО. До цього, протягом декількох десятиліть, НАТО трималось в основному за рахунок США. Вони пообурювались, але врешті-решт почали витрачати більше грошей на свої війська. Таким чином НАТО відродилось. Чи буде агент Путіна так робити?
5. Відновив два флоти, які діяли проти СРСР, але які в 1995 році були розформовані, оскільки тоді вважалося, що небезпека, після розпаду СРСР, зникла. Чи буде агент Путіна так робити?
6. Трамп вийшов з двох військових договорів з Москвою, навіть не порадившись з нею. Чи буде агент Путіна так робити?
7. Трамп домовився з арабами про зниження цін на нафту, що спричинило економічну кризу в Росії. Чи буде агент Путіна так робити?
8. Трамп перевів свої війська до Польщі і встановив там системи ППО. Чи буде агент Путіна так робити?
9. Трамп ввів санкції проти компаній, які прокладали для Росії газові труби через Балтійське море в Європу. Як наслідок будівництво призупинилось з 2019 року. Чи буде агент Путіна так робити?
10. Трамп наклав санкції на поставки в Росію стратегічного та технологічного обладнання для нафтогазового та військового комплексів. Також Трамп наклав санкції на багатьох ключових осіб в адміністрації Путіна та бізнесі. Чи буде агент Путіна так робити?
11. Трамп почав поставляти в Європу газ та нафту, чим витісняє Москву з енергетичного ринку Європи. Чи буде агент Путіна так робити?
12. Вивівши війська з Сирії, Трамп створив умови протистояння між Туреччиною та Москвою. Чи буде агент Путіна так робити?
13. Доведено -Хантер Байден,син Джо Байдена, отримав від Олени Батуриної (дружина колишнього мера Москви Лужкова) біля 3,5 мільйона доларів. Але Дональд Трамп все ще маріонетка Путіна? Дивно, чи не правда?
Це лише частина того, що робив Трамп у світі та у своїй країні. Також варто мати на увазі, що він належить до типу прагматичних людей, які можуть поплескати по плечу і сказати: «Володю - ти хороший хлопець», а завтра ввести санкції.
14.01.2021 10:03 Відповісти
Знаю, що клака Пеці Пороха, яка окупувала коменти на Цензорі, це заспамить. Та все рівно хтось та прочитає це, кому не подобається вереск собачої зграї пецоботів.
14.01.2021 10:07 Відповісти
Огромная пачка киздежа манипулятивных утверждений.

1. США - это не рашка, где как царь сказал, так все и пляшут. Там кроме преза есть ещё целая пачка всяких сенаторов, конгресменов, генералов и министров, часть из которых презу не подчиняется. Поэтому заявлять что добрый царь Трамп чё-то там делал надо аккуратно.

2. Особенно посмешил пункт со шпионами. Вот уже вижу, как недрогнувшей рукой Трамп ловит кацапских шпионов и высылает их из США .
3. Цена на нефть - это вопрос американского бабла. И чуваки, которые там этим баблом ворочают, того же Трампа с говном бы смешали или из окна библиотеки стрельнули. И любовь к Украине или ненависть к рашке тут абсолютно не при чём.
4. Санкции против трубы вводил не Трамп. Они были задолго до него.
5. выведя войска из Сирии Трамп позволил рашкинским наёмникам и их сателитам навалять всем остальным и спасти режим Асада, который уже дышал на ладан.
14.01.2021 10:14 Відповісти
https://youtu.be/UAr0WEV9Thg Рука Москвы (и их уши, рога и копыта) в попытке захвата Капитолия. Беседа с экс-гэбистом резидентуры в штатах (Швец): "Трампа контора вела ещё с 70х"
14.01.2021 10:05 Відповісти
І Олег Калугін в інтервю Фельштинському каже те саме. Тільки він уточняє, що компромат на Трампа у КГБ був тільки про його "обліко моралє". Тобто були задокументовані його злягання з московськими проституками, які йому підсовувало КГБ. Та такі гріхи тодішнього неполітика Трампа ніщо з оральним сексом президента-демократа Клінтона в овальному кабінеті Білого дому.
14.01.2021 10:12 Відповісти
По трампу.ру шьётся дело с декабря 2016.
Сенат 19янв откроет слушания и .. кирдык там.

The Comey Rule

📊Рейтинги: IMDB 7.3
🗓 2020 рік
🌍Країна: США
📽Жанр: #драма, #історичний, #серіал

💬Проєкт є екранізацією мемуарів «A Higher Loyalty» за авторством колишнього глави ФБР Джеймса Комі, який розповів про те, як росіяни посадили в Овальний кабінет Дональда Трампа. Міні-серіал освітить безпосередньо вибори і наступні за ними події, в центрі яких - протистояння Комі і Трампа.. Як відомо, колишній директор ФБР Джеймс Комі публічно заявляв, що президент США Дональд Трамп непридатний для керівництва країною в першу чергу з точки зору моралі.

🎬 Дивитись https://t.me/c/1450083870/4 The Comey Rule
14.01.2021 11:02 Відповісти
Все идет по плану... Ще трошки, чекаємо на дуже цікаві новини і ДІЇ в Україні і для України. Зелені... а ви там як? Поки є купить мило...
14.01.2021 11:56 Відповісти
 
 