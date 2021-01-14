Байден закликав Сенат США вирішити питання з імпічментом Трампу
Обраний президент США Джо Байден звернувся до сенату із закликом затвердити ухвалене Палатою представників рішення про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я сподіваюся, що керівництво сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті його штабу.
За словами обраного президента, заклик також стосується і процедури затвердження висунутих ним кандидатів на ключові пости. Йдеться про керівників структур з національної безпеки, оборони, розвідки і держдепу.
Раніше Палата представників більшістю голосів схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту.
У резолюції Трампа обвинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.
Тепер питання про імпічмент переходить на розгляд до Сенату - верхньої палати Конгресу. Однак лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл вже заявив, що Сенат не винесе вердикт щодо імпічменту Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.
"Навіть якби процес у сенаті почався на цьому тижні і йшов швидко, остаточний вердикт не міг би бути досягнутий до того, як президент Трамп покине свій офіс. Це не моє рішення, це факт", - йдеться в заяві Макконнелла.
На його думку, в таких обставинах було б краще для держави, щоб "Конгрес і виконавча влада провели наступні сім днів, сфокусувавшись на гарантуванні безпеки інавгурації і належної передачі влади адміністрації Байдена".
А это из репортажа журналиста журнала Esquire начала июня 2020 года:
После смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда, который погиб во время жесткого задержания, страну охватили массовые протесты. Жертвами беспорядков уже стали около сотни человек, 11 погибли при попытках полиции подавить протесты. К тому же участники митингов разбивают витрины, громят магазины, поливают краской вывески. Протестующие - а вместе с ними и просто мародеры - устраивают погромы и выносят товары из бутиков люксовых брендов и из маленьких независимых магазинов.
Тогда мэры и губернаторы от дем. партии отказывались ввести нац. гвардию, не считая нужным останавливать погромщиков. Они же потом оплачивали адвокатов, которые помогали выйти из тюрьмы задержанным участникам беспорядков.
Я за Порошенко и против Путина. Но я не делю на черное и белое, а вижу оттенки.
Рейган тоже был республиканец, но именно он помог развалить СССР, а не демократы.
Когда левые ухайдохают Америку, она больше никому не поможет.
В Україні дуже поширена думка, що Трамп є «маріонеткою Кремля». Демократи на цю тему провели багато розслідувань і написали багато книг, проте нічого не знайшли. Тож судімо не за фейками олігархічних ЗМІ, а за реальними діями Трампа щодо Москви.
1. Дональд Трамп, ставши президентом, позакривав всі консульства (читай шпигунські гнізда) Росії в США та вислав десятки агентів. Чи буде агент Путіна так робити?
2. У 2014 році Конгрес США виділив Україні летальну зброю. Але Обама з Байденом наклали вето на поставки зброї до України. Коли Трамп став президентом, то відправив зброю в Україну. Чи буде агент Путіна так робити?
3. Військові літаки США провели великі військові навчання на території України і зробили декілька демонстративних польотів над Києвом та біля Криму. Чи буде агент Путіна так робити?
4. Трамп зібрав всіх членів НАТО і попередив: або ви будете готові воювати і вкладаєте гроші, або я виходжу з НАТО. До цього, протягом декількох десятиліть, НАТО трималось в основному за рахунок США. Вони пообурювались, але врешті-решт почали витрачати більше грошей на свої війська. Таким чином НАТО відродилось. Чи буде агент Путіна так робити?
5. Відновив два флоти, які діяли проти СРСР, але які в 1995 році були розформовані, оскільки тоді вважалося, що небезпека, після розпаду СРСР, зникла. Чи буде агент Путіна так робити?
6. Трамп вийшов з двох військових договорів з Москвою, навіть не порадившись з нею. Чи буде агент Путіна так робити?
7. Трамп домовився з арабами про зниження цін на нафту, що спричинило економічну кризу в Росії. Чи буде агент Путіна так робити?
8. Трамп перевів свої війська до Польщі і встановив там системи ППО. Чи буде агент Путіна так робити?
9. Трамп ввів санкції проти компаній, які прокладали для Росії газові труби через Балтійське море в Європу. Як наслідок будівництво призупинилось з 2019 року. Чи буде агент Путіна так робити?
10. Трамп наклав санкції на поставки в Росію стратегічного та технологічного обладнання для нафтогазового та військового комплексів. Також Трамп наклав санкції на багатьох ключових осіб в адміністрації Путіна та бізнесі. Чи буде агент Путіна так робити?
11. Трамп почав поставляти в Європу газ та нафту, чим витісняє Москву з енергетичного ринку Європи. Чи буде агент Путіна так робити?
12. Вивівши війська з Сирії, Трамп створив умови протистояння між Туреччиною та Москвою. Чи буде агент Путіна так робити?
13. Доведено -Хантер Байден,син Джо Байдена, отримав від Олени Батуриної (дружина колишнього мера Москви Лужкова) біля 3,5 мільйона доларів. Але Дональд Трамп все ще маріонетка Путіна? Дивно, чи не правда?
Це лише частина того, що робив Трамп у світі та у своїй країні. Також варто мати на увазі, що він належить до типу прагматичних людей, які можуть поплескати по плечу і сказати: «Володю - ти хороший хлопець», а завтра ввести санкції.
1. США - это не рашка, где как царь сказал, так все и пляшут. Там кроме преза есть ещё целая пачка всяких сенаторов, конгресменов, генералов и министров, часть из которых презу не подчиняется. Поэтому заявлять что добрый
царьТрамп чё-то там делал надо аккуратно.
2. Особенно посмешил пункт со шпионами. Вот уже вижу, как недрогнувшей рукой Трамп ловит кацапских шпионов и высылает их из США .
3. Цена на нефть - это вопрос американского бабла. И чуваки, которые там этим баблом ворочают, того же Трампа с говном бы смешали или из окна библиотеки стрельнули. И любовь к Украине или ненависть к рашке тут абсолютно не при чём.
4. Санкции против трубы вводил не Трамп. Они были задолго до него.
5. выведя войска из Сирии Трамп позволил рашкинским наёмникам и их сателитам навалять всем остальным и спасти режим Асада, который уже дышал на ладан.
Сенат 19янв откроет слушания и .. кирдык там.
