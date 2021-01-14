Байден закликав Сенат США вирішити питання з імпічментом Трампу

Обраний президент США Джо Байден звернувся до сенату із закликом затвердити ухвалене Палатою представників рішення про оголошення імпічменту президенту Дональду Трампу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я сподіваюся, що керівництво сенату знайде спосіб впоратися зі своїми конституційними обов'язками щодо імпічменту, одночасно працюючи над іншими невідкладними справами країни", - йдеться в заяві Байдена, розміщеній на сайті його штабу.

За словами обраного президента, заклик також стосується і процедури затвердження висунутих ним кандидатів на ключові пости. Йдеться про керівників структур з національної безпеки, оборони, розвідки і держдепу.

Раніше Палата представників більшістю голосів схвалила резолюцію про оголошення імпічменту президенту.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

У резолюції Трампа обвинувачують у "тяжких злочинах і проступках" з огляду на заворушення в Капітолії, що відбулися минулого тижня в США.

Тепер питання про імпічмент переходить на розгляд до Сенату - верхньої палати Конгресу. Однак лідер сенатської більшості республіканець Мітч Макконнелл вже заявив, що Сенат не винесе вердикт щодо імпічменту Трампу до закінчення його президентського терміну 20 січня.

"Навіть якби процес у сенаті почався на цьому тижні і йшов швидко, остаточний вердикт не міг би бути досягнутий до того, як президент Трамп покине свій офіс. Це не моє рішення, це факт", - йдеться в заяві Макконнелла.

На його думку, в таких обставинах було б краще для держави, щоб "Конгрес і виконавча влада провели наступні сім днів, сфокусувавшись на гарантуванні безпеки інавгурації і належної передачі влади адміністрації Байдена".