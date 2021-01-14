Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

Розгляд питання про імпічмент президента Дональда Трампа розпочнеться не раніше 19 січня.

Про це заявив лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Для нашої країни буде краще, якщо Конгрес і виконавча влада зосередяться в найближчі сім днів на безпечній інавгурації та передачі влади адміністрації Байдена", - заявив сенатор.

Раніше 13 січня, 232 законодавці Палати представників США проголосували за те, щоб ухвалити резолюцію про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

Тепер резолюцію мають підтримати щонайменше 67 сенаторів із загальної кількості в 100 осіб.

Дональд Трамп - єдиний президент США, якого вдруге піддали процедурі імпічменту.

