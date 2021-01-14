УКР
Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня

Розгляд питання про імпічмент президента Дональда Трампа розпочнеться не раніше 19 січня.

Про це заявив лідер сенатської більшості Мітч Макконнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на CNN.

"Для нашої країни буде краще, якщо Конгрес і виконавча влада зосередяться в найближчі сім днів на безпечній інавгурації та передачі влади адміністрації Байдена", - заявив сенатор.

Раніше 13 січня, 232 законодавці Палати представників США проголосували за те, щоб ухвалити резолюцію про імпічмент чинного президента Дональда Трампа.

Тепер резолюцію мають підтримати щонайменше 67 сенаторів із загальної кількості в 100 осіб.

Дональд Трамп - єдиний президент США, якого вдруге піддали процедурі імпічменту.

Також читайте: Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент Трампу

імпічмент (284) США (24372) Трамп Дональд (7197) Сенат США (629)
Топ коментарі
+19
Ситуація наступна

Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 6984
показати весь коментар
14.01.2021 01:33 Відповісти
+18
У нас все ще попереду. Напальони самі не йдуть, їм гордість не дозволяє. Тому нашу шмакодявку треба одразу на вила.
показати весь коментар
14.01.2021 01:34 Відповісти
+17
Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 7244
показати весь коментар
14.01.2021 01:30 Відповісти
Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 3506
показати весь коментар
14.01.2021 01:37 Відповісти
Trumps life in real time

Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 4397
показати весь коментар
14.01.2021 01:39 Відповісти
wtf
показати весь коментар
14.01.2021 01:43 Відповісти
He loves his boaters!
показати весь коментар
14.01.2021 02:02 Відповісти
Іренка, їм не гордіть, а вроджена пиха не дозволяє .Щодо іншого згоден
показати весь коментар
14.01.2021 02:59 Відповісти
Нехай зебіли і скидають, а притомні люди вже не будуть ризикувати своїм життям, щоб згодом ватне бидло знову обрало чергового тупого блазня. Але зебіли не відірвуть власну дупу від канапи, тому держава буде знищена
показати весь коментар
14.01.2021 07:41 Відповісти
Да ну, правда, что ли?
Что же тогда лохторат написал "бубочке" петицию, чтобы в Украине в лоХдаун разрешили продавать теплую одежду а то дупа отмерзнет потому как Степанов трусы запретил продавать?
Что же эти гордые бандеровцы, потомки казаков, не взяли вилы в руки?
У вас что - и вилы Степанов запретил продавать?
И дреколье?
Ну, не сукин ли сын ли этот Степанов?
Вы ему петицию напишите, чтобы вилы лохторату разрепил продавать, а то нечем "бубочку" снести.
показати весь коментар
14.01.2021 05:40 Відповісти
Соромно сенату і їх можна зрозуміти. Така ганьба!
показати весь коментар
14.01.2021 01:31 Відповісти
Перепуганный Донни срочно вышел в эфир и сдал всех своих "патриотов", которые громили Капитолий. Дурень, который тумбу Пелоси спутиниздил, теперь сядет на долго=)
показати весь коментар
14.01.2021 01:33 Відповісти
Всьо приходіт і уходіт, а Тарантінич - вічний!
показати весь коментар
14.01.2021 01:35 Відповісти
❤️
показати весь коментар
14.01.2021 03:54 Відповісти
Предполагаю, что к концу 2021 додик станет банкротом. Сейчас у него боле 400 открытых дел финансового характера. В ближайшее время их станет еще больше. Для него это станет куда больнее, чем потеря президенства
показати весь коментар
14.01.2021 01:42 Відповісти
зараз вже всі компанії відмовляються з ним працювати і розривають відносини....
показати весь коментар
14.01.2021 05:45 Відповісти
Нью-Йорк отказался иметь любые дела с Додиком. Мэр Ди Блазио сказал "наш город дел с мятежниками не ведет"
показати весь коментар
14.01.2021 01:53 Відповісти
Та кому интересны разорённые комуняками города ? NY, LA умирают. Как Детройт.
показати весь коментар
14.01.2021 05:09 Відповісти
Ти в NY був? Клоун гебнявий...🤣
показати весь коментар
14.01.2021 14:59 Відповісти
Трампу пора уже переходить на стадию "пишу мемуары, читаю лекции"...
Популярные будут книжонки. Главное чтобы его фанаты не продолжали чудить, а то к 2062году новости будут- "Трампа решили посадить на эл.стул, а Байден уже вот-вот займёт президентское кресло"...
показати весь коментар
14.01.2021 02:14 Відповісти
Трамп уже выпустил свои книги.

https://www.amazon.com/Trump-Art-Deal-Donald-J/dp/0399594493/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=trump&qid=1610595134&rnid=2941120011&s=books&sr=1-9

И что это у книги почти 8 тысяч обзоров, что же они его книги читают?
Вы им поясните.
показати весь коментар
14.01.2021 05:33 Відповісти
"Трампа решили посадить на эл.стул"

Никто и никогда не позволит такого по отношению к представителю элиты
Вот с Вам - с Вами иное дело
показати весь коментар
14.01.2021 05:35 Відповісти
дважды неудачный импичмент.
показати весь коментар
14.01.2021 02:33 Відповісти
Даже дважды незавершенный импичмент - это как второй орден ленина на пузе Трампа
показати весь коментар
14.01.2021 03:05 Відповісти
это как второй орден ленина на пузе байдена.
показати весь коментар
14.01.2021 07:17 Відповісти
bigdan

Странно, что в этот раз обошлось без Зеленского. Не тот уже віслюк Апокаліпсису, выдохся.
показати весь коментар
14.01.2021 02:38 Відповісти
Если кто не понял, вопрос не в том, чтобы лишить Трампа президентства сейчас, а в том, чтобы полностью закрыть ему дорогу в политику навсегда.
показати весь коментар
14.01.2021 02:49 Відповісти
Tю. В GOP уже молодые волки подросли. Порвут всех коммуняк на ленточки.
показати весь коментар
14.01.2021 05:08 Відповісти
а комуняки це Трамп....ще ні один президент не нахвалював так х"йла як він...
показати весь коментар
14.01.2021 05:52 Відповісти
Можно цитаты "нахваливания" ? Как-то они прошли мимо моего внимания.
И с чего вдруг российский царь оказался в вашем раскладе коммунистом ? Всё Полибюро состоит из миллиардеров.
показати весь коментар
14.01.2021 08:22 Відповісти
The president is seemingly smitten with the Russian president. He cannot stop praising him," Keilar said as a video clip of Trump bragging about likely made-up occasions where Putin said "nice things" about him and allegedly referred to Trump as a "genius."
"[Putin] has done a really great job of outsmarting our country. He could not have been nicer. He was so nice. He is really very much of a leader. He said nice things about me," Trump said in 2014, adding, "I like him because he called me a genius. Putin did call me a genius."
показати весь коментар
14.01.2021 15:01 Відповісти
"seemingly" - когда кажется, креститься нужно.
показати весь коментар
14.01.2021 15:14 Відповісти
Google тобі в поміч алєнь....
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/video-mashup-confirms-trump-loves-putin-1037913/
показати весь коментар
14.01.2021 15:03 Відповісти
Тебе мабуть Google забанив?
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37303863
показати весь коментар
14.01.2021 15:06 Відповісти
Кого волнует. Рубио номинируют например, и другие кандидаты имеются.
показати весь коментар
14.01.2021 05:31 Відповісти
Рубіо ще слабкий в колінях... , не проканає
показати весь коментар
14.01.2021 05:49 Відповісти
Вот и посмотрим.
Кроме того, я же написала, что есть и иные кандидатуры.
показати весь коментар
14.01.2021 05:51 Відповісти
таких шанувальників х"йла як Трамп більше не буде....
показати весь коментар
14.01.2021 05:56 Відповісти
Насколько мне известно, по какой-то загадочной причине, женский лохторат предпочитает молодых кадидатов в депутаты.
Вот не знаю почему, но факт.
А Вы как думаете, почему?
показати весь коментар
14.01.2021 05:52 Відповісти
це для мене теж загадка.....я ж не жіночого роду
показати весь коментар
14.01.2021 06:03 Відповісти
Тю, шо могу посоветовать, тока виагру... Хотя , это все женские понты, або вы не корректно выразились, бо так могут поступать не все женщины , а всего лишь 25%, тобто , стопудово не фригидных , которым требуется по несколько раз на день, в отличии от остальныХ , которых мужчины зовут фригидными, бо для них подъемно или раз в день, или 2-3 раза в неделю, или раз в месяц, полгода, или раз в год... ЗЫ... минздрав предупреждает, фригидных женщин не бывает, если не иметь ввиду патологию, редкий случай, бо даже раз в год - доказательство нефригидности.
показати весь коментар
14.01.2021 06:09 Відповісти
А ваапше-та мужчина для женщины, шо перчатки для рук - пару раз одели и выбросили. К слову для женщины новый мужчина - это поиск усовершенствования в выживаемости. В этом плане женщина, своего рода, - приспособленка и только, шобы выжить... Никому не секрет, что восточно-славянская женщина - автохтонка на среднерусской возвышенности на протяжении 20 000 лет, а вот мужчине на среднерусской от роду - всего 3.5 - 4 тыс лет( примерно столько тыщ лет назад пришел в Карпаты очередной хахаЛь автохтонки. И почему же автохтонка, наша праматерь, выбрала нас R1a1 Z283 - гаплогруппных? А потому, что автохтонка подметила, шо от нашего прапрадеда-пришельца стало рождаться потомство, способное усваивать молоко, а значит, стало рождаться более здоровым потомство... ЗЫ... вот здесь вопросец, мол, кто и как из наших претендентов нас сменит и чем он должен прельстить нашу автохтонку, чтобы та нас сменила как перчатки... Мож тау-китаяСь нас выжмет? хтозна...
показати весь коментар
14.01.2021 06:29 Відповісти
Або ж просто прийшли завойовники і взяли свій трофей.
показати весь коментар
14.01.2021 06:48 Відповісти
Хах, так кожній хочеться щоб молодий президентив...))..., ото вони і "предпочитают"!
показати весь коментар
14.01.2021 09:25 Відповісти
Когда приговаривают и изолируют преступника, это имеет отношение к конкретно его преступлениям, а не к другим потенциально возможным.

То, что вокруг еще много мошенников, не значит, что не нужно наказывать конкретно этого здесь и сейчас.
показати весь коментар
14.01.2021 08:45 Відповісти
Пусть в феврале рассматривает. лол
показати весь коментар
14.01.2021 05:14 Відповісти
А как будут дела в марте у твоего сцаря? Мы-то помним,что в каком-то марте,какого-то года,один сцарь шел,споткнулся,упал и лежал мертвым в луже мочи...
показати весь коментар
14.01.2021 07:57 Відповісти
Імпічмент, банкрут... Буде смішно якщо Кремль на нього зо зла ще й компромат свій викине у мережу. А що- використаний і толку з нього вже ніякого.
показати весь коментар
14.01.2021 06:35 Відповісти
Митч Московский - в своем репертуаре. Как и остальные REPетузы. Боятся они ************. Что он про них в твитере или телеге напишет гадость и у них потом рейтинг упадет. В общем, бессмертная какая то тварь это лохматое чмо
показати весь коментар
14.01.2021 07:58 Відповісти
Уже не имеет значения,-палата представителей,просто ластиком стерла вечного банкрота с карты США!
показати весь коментар
14.01.2021 08:00 Відповісти
ясно. демокр повторно сели в лужу.
показати весь коментар
14.01.2021 08:01 Відповісти
Иди домой! Пригожин уже пододвинул ногой тебе,миску с объедками под стол!
показати весь коментар
14.01.2021 08:32 Відповісти
хорошо ты само себе лишь о себе написало " Иди домой! Пригожин уже пододвинул ногой тебе,миску с объедками под стол! "
показати весь коментар
14.01.2021 09:13 Відповісти
Зеленский Трампу: Дональд, не парься, у меня есть 99 процентный мой прокурор. Вытянем тебя.
Трамп: А где твой 100 процентный, может он понадёжней?
Зе: Та не , я его выгнал. Ну ты, не переживай. Если че, приеду поддержать тебя на импичменте.
показати весь коментар
14.01.2021 08:45 Відповісти
Трамп став дважди "героєм" в США серед усіх президентів. Так буває з тими, хто доторкнеться до ху@ла і його терористичної команди.
показати весь коментар
14.01.2021 09:31 Відповісти
З Ином цілувався, із Пукіном цілувався, то Тромбіку єсть куди здриснуть!
показати весь коментар
14.01.2021 09:32 Відповісти
Кто ж его, дурака, теперь выпустит=))
показати весь коментар
14.01.2021 09:43 Відповісти
Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня - Цензор.НЕТ 8665
показати весь коментар
14.01.2021 12:07 Відповісти
Путя-путя, а Доня ПП-2 зарубав, а давеліни Україні дав. Ще й катери.
показати весь коментар
14.01.2021 13:04 Відповісти
 
 