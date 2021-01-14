Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января
Рассмотрение вопроса об импичменте президента Дональда Трампа начнется не ранее 19 января.
Об этом заявил лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена", - заявил сенатор.
Ранее 13 января 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.
Теперь резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек.
Дональд Трамп - единственный президент США, которого во второй раз подвергли процедуре импичмента.
Что же тогда лохторат написал "бубочке" петицию, чтобы в Украине в лоХдаун разрешили продавать теплую одежду
а то дупа отмерзнет потому как Степанов трусы запретил продавать?
Что же эти гордые бандеровцы, потомки казаков, не взяли вилы в руки?
У вас что - и вилы Степанов запретил продавать?
И дреколье?
Ну, не сукин ли сын ли этот Степанов?
Вы ему петицию напишите, чтобы вилы лохторату разрепил продавать, а то нечем "бубочку" снести.
Популярные будут книжонки. Главное чтобы его фанаты не продолжали чудить, а то к 2062году новости будут- "Трампа решили посадить на эл.стул, а Байден уже вот-вот займёт президентское кресло"...
https://www.amazon.com/Trump-Art-Deal-Donald-J/dp/0399594493/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=trump&qid=1610595134&rnid=2941120011&s=books&sr=1-9
И что это у книги почти 8 тысяч обзоров, что же они его книги читают?
Вы им поясните.
Никто и никогда не позволит такого по отношению к представителю элиты
Вот с Вам - с Вами иное дело
Странно, что в этот раз обошлось без Зеленского. Не тот уже віслюк Апокаліпсису, выдохся.
И с чего вдруг российский царь оказался в вашем раскладе коммунистом ? Всё Полибюро состоит из миллиардеров.
"[Putin] has done a really great job of outsmarting our country. He could not have been nicer. He was so nice. He is really very much of a leader. He said nice things about me," Trump said in 2014, adding, "I like him because he called me a genius. Putin did call me a genius."
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/video-mashup-confirms-trump-loves-putin-1037913/
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37303863
Кроме того, я же написала, что есть и иные кандидатуры.
в депутаты.
Вот не знаю почему, но факт.
А Вы как думаете, почему?
То, что вокруг еще много мошенников, не значит, что не нужно наказывать конкретно этого здесь и сейчас.
Трамп: А где твой 100 процентный, может он понадёжней?
Зе: Та не , я его выгнал. Ну ты, не переживай. Если че, приеду поддержать тебя на импичменте.