Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

Рассмотрение вопроса об импичменте президента Дональда Трампа начнется не ранее 19 января.

Об этом заявил лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена", - заявил сенатор.

Ранее 13 января 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Теперь резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек.

Дональд Трамп - единственный президент США, которого во второй раз подвергли процедуре импичмента.

