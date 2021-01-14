РУС
Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января

Рассмотрение вопроса об импичменте президента Дональда Трампа начнется не ранее 19 января.

Об этом заявил лидер сенатского большинства Митч МакКоннелл, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

"Для нашей страны будет лучше, если Конгресс и исполнительная власть сосредоточатся в ближайшие семь дней на безопасной инаугурации и передачи власти администрации Байдена", - заявил сенатор.

Ранее 13 января 232 законодателя Палаты представителей США проголосовали за то, чтобы принять резолюцию об импичменте действующего президента Дональда Трампа.

Теперь резолюцию должны поддержать не менее 67 сенаторов из общего числа в 100 человек.

Дональд Трамп - единственный президент США, которого во второй раз подвергли процедуре импичмента.

Читайте на Цензор.НЕТ: Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампу

импичмент (548) США (27954) Трамп Дональд (6661) Сенат США (528)
Топ комментарии
+19
Ситуація наступна

Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 6984
14.01.2021 01:33 Ответить
+18
У нас все ще попереду. Напальони самі не йдуть, їм гордість не дозволяє. Тому нашу шмакодявку треба одразу на вила.
14.01.2021 01:34 Ответить
+17
Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 7244
14.01.2021 01:30 Ответить
У нас все ще попереду. Напальони самі не йдуть, їм гордість не дозволяє. Тому нашу шмакодявку треба одразу на вила.
14.01.2021 01:34 Ответить
Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 3506
14.01.2021 01:37 Ответить
Trumps life in real time

Сенат рассмотрит импичмент Трампа не раньше 19 января - Цензор.НЕТ 4397
14.01.2021 01:39 Ответить
wtf
14.01.2021 01:43 Ответить
He loves his boaters!
14.01.2021 02:02 Ответить
Іренка, їм не гордіть, а вроджена пиха не дозволяє .Щодо іншого згоден
14.01.2021 02:59 Ответить
Нехай зебіли і скидають, а притомні люди вже не будуть ризикувати своїм життям, щоб згодом ватне бидло знову обрало чергового тупого блазня. Але зебіли не відірвуть власну дупу від канапи, тому держава буде знищена
14.01.2021 07:41 Ответить
Да ну, правда, что ли?
Что же тогда лохторат написал "бубочке" петицию, чтобы в Украине в лоХдаун разрешили продавать теплую одежду а то дупа отмерзнет потому как Степанов трусы запретил продавать?
Что же эти гордые бандеровцы, потомки казаков, не взяли вилы в руки?
У вас что - и вилы Степанов запретил продавать?
И дреколье?
Ну, не сукин ли сын ли этот Степанов?
Вы ему петицию напишите, чтобы вилы лохторату разрепил продавать, а то нечем "бубочку" снести.
14.01.2021 05:40 Ответить
Соромно сенату і їх можна зрозуміти. Така ганьба!
14.01.2021 01:31 Ответить
Перепуганный Донни срочно вышел в эфир и сдал всех своих "патриотов", которые громили Капитолий. Дурень, который тумбу Пелоси спутиниздил, теперь сядет на долго=)
14.01.2021 01:33 Ответить
Всьо приходіт і уходіт, а Тарантінич - вічний!
14.01.2021 01:35 Ответить
❤️
14.01.2021 03:54 Ответить
Предполагаю, что к концу 2021 додик станет банкротом. Сейчас у него боле 400 открытых дел финансового характера. В ближайшее время их станет еще больше. Для него это станет куда больнее, чем потеря президенства
14.01.2021 01:42 Ответить
зараз вже всі компанії відмовляються з ним працювати і розривають відносини....
14.01.2021 05:45 Ответить
Нью-Йорк отказался иметь любые дела с Додиком. Мэр Ди Блазио сказал "наш город дел с мятежниками не ведет"
14.01.2021 01:53 Ответить
Та кому интересны разорённые комуняками города ? NY, LA умирают. Как Детройт.
14.01.2021 05:09 Ответить
Ти в NY був? Клоун гебнявий...🤣
14.01.2021 14:59 Ответить
Трампу пора уже переходить на стадию "пишу мемуары, читаю лекции"...
Популярные будут книжонки. Главное чтобы его фанаты не продолжали чудить, а то к 2062году новости будут- "Трампа решили посадить на эл.стул, а Байден уже вот-вот займёт президентское кресло"...
14.01.2021 02:14 Ответить
Трамп уже выпустил свои книги.

https://www.amazon.com/Trump-Art-Deal-Donald-J/dp/0399594493/ref=sr_1_9?dchild=1&keywords=trump&qid=1610595134&rnid=2941120011&s=books&sr=1-9

И что это у книги почти 8 тысяч обзоров, что же они его книги читают?
Вы им поясните.
14.01.2021 05:33 Ответить
"Трампа решили посадить на эл.стул"

Никто и никогда не позволит такого по отношению к представителю элиты
Вот с Вам - с Вами иное дело
14.01.2021 05:35 Ответить
дважды неудачный импичмент.
14.01.2021 02:33 Ответить
Даже дважды незавершенный импичмент - это как второй орден ленина на пузе Трампа
14.01.2021 03:05 Ответить
это как второй орден ленина на пузе байдена.
14.01.2021 07:17 Ответить
bigdan

Странно, что в этот раз обошлось без Зеленского. Не тот уже віслюк Апокаліпсису, выдохся.
14.01.2021 02:38 Ответить
Если кто не понял, вопрос не в том, чтобы лишить Трампа президентства сейчас, а в том, чтобы полностью закрыть ему дорогу в политику навсегда.
14.01.2021 02:49 Ответить
Tю. В GOP уже молодые волки подросли. Порвут всех коммуняк на ленточки.
14.01.2021 05:08 Ответить
а комуняки це Трамп....ще ні один президент не нахвалював так х"йла як він...
14.01.2021 05:52 Ответить
Можно цитаты "нахваливания" ? Как-то они прошли мимо моего внимания.
И с чего вдруг российский царь оказался в вашем раскладе коммунистом ? Всё Полибюро состоит из миллиардеров.
14.01.2021 08:22 Ответить
The president is seemingly smitten with the Russian president. He cannot stop praising him," Keilar said as a video clip of Trump bragging about likely made-up occasions where Putin said "nice things" about him and allegedly referred to Trump as a "genius."
"[Putin] has done a really great job of outsmarting our country. He could not have been nicer. He was so nice. He is really very much of a leader. He said nice things about me," Trump said in 2014, adding, "I like him because he called me a genius. Putin did call me a genius."
14.01.2021 15:01 Ответить
"seemingly" - когда кажется, креститься нужно.
14.01.2021 15:14 Ответить
Google тобі в поміч алєнь....
https://www.rollingstone.com/politics/politics-news/video-mashup-confirms-trump-loves-putin-1037913/
14.01.2021 15:03 Ответить
Тебе мабуть Google забанив?
https://www.bbc.com/news/av/world-us-canada-37303863
14.01.2021 15:06 Ответить
Кого волнует. Рубио номинируют например, и другие кандидаты имеются.
14.01.2021 05:31 Ответить
Рубіо ще слабкий в колінях... , не проканає
14.01.2021 05:49 Ответить
Вот и посмотрим.
Кроме того, я же написала, что есть и иные кандидатуры.
14.01.2021 05:51 Ответить
таких шанувальників х"йла як Трамп більше не буде....
14.01.2021 05:56 Ответить
Насколько мне известно, по какой-то загадочной причине, женский лохторат предпочитает молодых кадидатов в депутаты.
Вот не знаю почему, но факт.
А Вы как думаете, почему?
14.01.2021 05:52 Ответить
це для мене теж загадка.....я ж не жіночого роду
14.01.2021 06:03 Ответить
Тю, шо могу посоветовать, тока виагру... Хотя , это все женские понты, або вы не корректно выразились, бо так могут поступать не все женщины , а всего лишь 25%, тобто , стопудово не фригидных , которым требуется по несколько раз на день, в отличии от остальныХ , которых мужчины зовут фригидными, бо для них подъемно или раз в день, или 2-3 раза в неделю, или раз в месяц, полгода, или раз в год... ЗЫ... минздрав предупреждает, фригидных женщин не бывает, если не иметь ввиду патологию, редкий случай, бо даже раз в год - доказательство нефригидности.
14.01.2021 06:09 Ответить
А ваапше-та мужчина для женщины, шо перчатки для рук - пару раз одели и выбросили. К слову для женщины новый мужчина - это поиск усовершенствования в выживаемости. В этом плане женщина, своего рода, - приспособленка и только, шобы выжить... Никому не секрет, что восточно-славянская женщина - автохтонка на среднерусской возвышенности на протяжении 20 000 лет, а вот мужчине на среднерусской от роду - всего 3.5 - 4 тыс лет( примерно столько тыщ лет назад пришел в Карпаты очередной хахаЛь автохтонки. И почему же автохтонка, наша праматерь, выбрала нас R1a1 Z283 - гаплогруппных? А потому, что автохтонка подметила, шо от нашего прапрадеда-пришельца стало рождаться потомство, способное усваивать молоко, а значит, стало рождаться более здоровым потомство... ЗЫ... вот здесь вопросец, мол, кто и как из наших претендентов нас сменит и чем он должен прельстить нашу автохтонку, чтобы та нас сменила как перчатки... Мож тау-китаяСь нас выжмет? хтозна...
14.01.2021 06:29 Ответить
Або ж просто прийшли завойовники і взяли свій трофей.
14.01.2021 06:48 Ответить
Хах, так кожній хочеться щоб молодий президентив...))..., ото вони і "предпочитают"!
14.01.2021 09:25 Ответить
Когда приговаривают и изолируют преступника, это имеет отношение к конкретно его преступлениям, а не к другим потенциально возможным.

То, что вокруг еще много мошенников, не значит, что не нужно наказывать конкретно этого здесь и сейчас.
14.01.2021 08:45 Ответить
Пусть в феврале рассматривает. лол
14.01.2021 05:14 Ответить
А как будут дела в марте у твоего сцаря? Мы-то помним,что в каком-то марте,какого-то года,один сцарь шел,споткнулся,упал и лежал мертвым в луже мочи...
14.01.2021 07:57 Ответить
Імпічмент, банкрут... Буде смішно якщо Кремль на нього зо зла ще й компромат свій викине у мережу. А що- використаний і толку з нього вже ніякого.
14.01.2021 06:35 Ответить
Митч Московский - в своем репертуаре. Как и остальные REPетузы. Боятся они ************. Что он про них в твитере или телеге напишет гадость и у них потом рейтинг упадет. В общем, бессмертная какая то тварь это лохматое чмо
14.01.2021 07:58 Ответить
Уже не имеет значения,-палата представителей,просто ластиком стерла вечного банкрота с карты США!
14.01.2021 08:00 Ответить
ясно. демокр повторно сели в лужу.
14.01.2021 08:01 Ответить
Иди домой! Пригожин уже пододвинул ногой тебе,миску с объедками под стол!
14.01.2021 08:32 Ответить
хорошо ты само себе лишь о себе написало " Иди домой! Пригожин уже пододвинул ногой тебе,миску с объедками под стол! "
14.01.2021 09:13 Ответить
Зеленский Трампу: Дональд, не парься, у меня есть 99 процентный мой прокурор. Вытянем тебя.
Трамп: А где твой 100 процентный, может он понадёжней?
Зе: Та не , я его выгнал. Ну ты, не переживай. Если че, приеду поддержать тебя на импичменте.
14.01.2021 08:45 Ответить
Трамп став дважди "героєм" в США серед усіх президентів. Так буває з тими, хто доторкнеться до ху@ла і його терористичної команди.
14.01.2021 09:31 Ответить
З Ином цілувався, із Пукіном цілувався, то Тромбіку єсть куди здриснуть!
14.01.2021 09:32 Ответить
Кто ж его, дурака, теперь выпустит=))
14.01.2021 09:43 Ответить
Сенат розгляне імпічмент Трампа не раніше 19 січня - Цензор.НЕТ 8665
14.01.2021 12:07 Ответить
Путя-путя, а Доня ПП-2 зарубав, а давеліни Україні дав. Ще й катери.
14.01.2021 13:04 Ответить
 
 