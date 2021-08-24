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День Независимости (496) Зеленский (10418)

Речь Зеленского ко Дню Независимости. ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Президент Владимир Зеленский выступил на параде по случаю 30-й годовщины независимости Украины с 18-минутной речью.

Цензор.НЕТ приводит ее полный текст.

Я поздравляю всех нас с этим великим и важным днем! Сегодня мы отмечаем 30-ю годовщину провозглашения независимости Украины!

30-ю годовщину ее получения! А справедливее, на мой взгляд, сказать: 30-ю годовщину восстановления независимости Украины! Потому что 24 августа 1991 года Украина возобновила свою государственность. А 24 августа 2021 года Украина наконец осознает это, говорит об этом, гордится этим.

Ведь наша история и наше государство — уникальны. Нашей Конституции — 25 лет. Но нашей Конституции — 311 лет. Написанная Пилипом Орликом, она наконец-то дома, и каждый может увидеть ее в Софийском соборе, построенном более тысячи лет назад.

Нашей гривне — четверть века, на ней изображен, в частности, князь Владимир. Но нашей гривне — более тысячелетия, она существовала при князе Владимире. Наш трезубец был утвержден в Конституции Украины 25 лет назад. И наш трезубец был отчеканен на кирпичах Десятинной церкви 1025 лет назад.

В этом году Вооруженные Силы Украины отметили 30-ю годовщину своего создания. А в 1616 году вооруженные силы Украины отмечали взятие крепости Кафы. Все это свидетельствует об одном: мы — молодая страна с тысячелетней историей. Мы строим свой дом на земле, где жили и строили наши предки. Мы не в гостях и не приемыши. Мы — молодая семья из знаменитой династии Киевской Руси — Украины. Из рода учредителей. Рода крестителей. Из храброго рода. Мудрого рода. Козацкого рода. Мы не сироты и не найденыши.

Мы — потомки могущественной страны, которая была центром Европы. Но мы не только должны чувствовать себя соответственно. Мы должны вести себя соответственно. Мы — наследники государственности, существовавшей более тысячи лет назад. И мы начинаем отмечать День украинской государственности.

Ее точкой отсчета мы считаем год основания Киева. Столицы Киевской Руси–Украины, которую недаром называют городом, где все начинается. Здесь начиналось православие, здесь взял начало старославянский язык, правопреемницей которой является современная украинская речь. Здесь началась и наша государственность. Зарождение нашей государственности мы будем отмечать в день расцвета нашей государственности — в день Крещения Киевской Руси–Украины. И обо всем этом я подписываю сегодня соответствующий указ.

Мы также начинаем процесс возвращения на родную землю выдающихся украинцев. Которые жили для Украины. Боролись за Украину. Похоронены не в Украине. Это гетьманы Запорожской Сечи, деятели времен УНР, участники освободительного движения, деятели культуры и науки и многие другие.

Мы будем возвращать не только своих. Мы будем возвращать свое. Это исторические и культурные ценности Украины, которые находятся за рубежом. Мы больше никогда и никому не подарим ни камешка нашей истории, не дадим "оккупировать" ни одну страницу нашей истории, "аннексировать" наших писателей, наших ученых, наших спортсменов, наших героев, которые побеждали нацизм.

Я уделяю много времени славному прошлому для того, чтобы все мы наконец поверили в себя в будущем. И вместе строили сильное государство. Что такое сильная страна?

Страна, которая амбициозно мечтает и решительно действует. Страна, которая не боится слова "впервые". Поэтому впервые за 30 лет "Антонов" строит для государства три самолета, для армии строят вертолеты на украинских лопастях, и в этом году строятся новые танки. Сильная страна возрождает военно-морской флот, военно-морские базы и строит корветы.

Сильная страна — это страна, которая принимает ракетную программу на 10 лет. Которая строит тысячи километров дорог. Сотни школ, садов, больниц. Которая первой в мире имеет цифровой паспорт. Которая выполняет свои обещания и снимает неприкосновенность с депутатов. Впервые дает людям реальное право собственности на землю. И впервые запускает народовластие.

Такая страна становится партнером НАТО с расширенными возможностями. Такую страну официально поддержат другие, когда она будет подавать заявку на вступление в ЕС. Но если она будет такой страной — ей не надо просить приглашение, просить будут ее. Мы делаем многие вещи впервые, чтобы время, когда Украина была большой страной, было не в последний раз. И чтобы времена, когда Крым и Донбасс не были оккупированы, также не были последними.

И сильная страна не ждет, что кто-то решит ее проблемы. Проводит Крымскую платформу, где собирает 46 иностранных государств. Мы боремся за своих людей там. Потому что можно временно оккупировать территории, но невозможно оккупировать любовь людей к Украине. Можно создать тупик и заставить получать паспорта, но нельзя паспортизовать украинские сердца.

То, что люди на Донбассе и в Крыму боятся об этом сказать, не значит, что они боятся об этом думать. И они вернутся. Потому что мы — семья. И единственное, что может нас разделять, — это щедро накрытый стол. Где мы вместе обязательно поднимем тост за то, что мы стали сильной страной.

Но не менее важно всем нам понять, как ею остаться. Мы так много спорим о прошлом, а это значит, что мы не делаем выводов из собственной великой истории. Потому что ни один враг не нанес нам больший удар, чем наши собственные распри.

В чем сила украинского народа? В украинском народе. Это граждане Украины всех национальностей.

Сегодня впервые в истории хочу назвать тех, кто живет в Украине, чтобы мы наконец поняли, что украинский народ — это украинцы, крымские татары, караимы, крымчаки, россияне, беларусы, молдаване, болгары, венгры, румыны, поляки, евреи, армяне, греки, цыгане, грузины, гагаузы, азербайджанцы, узбеки, казахи, кыргызы, туркмены и таджики, литовцы, эстонцы и латыши, турки, корейцы, башкиры, лезгины, аварцы, марийцы, немцы, словаки, чехи и финны, коми, албанцы, карелы, чеченцы, осетины, абхазы, кабардинцы, табасаране, даргинцы, арабы, лакцы. А все мы — граждане Украины.

Сборная Украины. Одна команда. Сильная, потому что в ней 25 регионов — 25 незаменимых игроков. И непобедимая, когда осознает, что мы непобедимы, что каждый нужен. Без вертолетов Запорожья и самолетов "Антонова" Украина не покорила бы небо. Без кораблей Николаева Украина не покорила бы море. Без днепровского "Южмаша", житомирянина Королева и буковинца Каденюка Украина не покорила бы никогда космос.

А без Харьковского Т-34 не победила бы на полях Второй мировой войны. Без Олешковских песков в Херсонской области, Буцкого каньона на Черкащине, базальтовых столбов Ривненщины, без Карпатских гор и терриконов, Днепра, Десны и Южного Буга Украина не такая волшебная. Без чашечки львовского кофе утро не такой бодрое. Без бокала одесского вина вечер не такой приятный. А без рюмочки домашней наливки из любого уголка Украины День Независимости не такой праздничный.

Ривненщина подарила нам первого Президента Украины. Черниговщина — второго. Сумщина — третьего. Донетчина подарила нам Леонида Быкова и Сергея Бубку. Луганщина — Владимира Даля. Кировоградщина подарила Карпенко-Карого и Кропивницкого, а с ними — театр. Житомирщина — Лесю Украинку и поэзию.

Полтавщина — Николая Лысенко и оперу. Тернопольщина — Соломию Крушельницкую и божественный голос. Винницкая область — Василия Стуса и несокрушимость духа. Без Каменец-Подольской крепости, волынского Замка Любарта и Аккермана в Одесской области Украина не так прочна. Без Лавры и Софии, костела Святого Николая и собора Святого Юра, ханской мечети в Бахчисарае и синагоги в Днепре Украина не такая многогранная.

Дорогие, родные украинцы, дорогие граждане нашего государства!

Посмотрите или представьте сейчас наш флаг. Представьте, что в нем нет желтого цвета. А теперь представьте, что в нем нет синего. Согласитесь, в одиночку — это просто цвета. Не такие яркие. Не так интересные. А вместе — для нас это лучшее и самое сильное сочетание. Вот это ответ, чем мы сильны вместе. Почему такие разные, с востока и запада, украиноязычные и русскоговорящие, должны быть одной семьей. Потому объединяет нас Украина. Потому что все мы говорим ей: "Ты у меня единственная!"

Потому что все мы ее защищаем. Разные. Равные. Родные! Сильные! Свободны! Независимые! Слава Украине!

Дорогие граждане!

В этот праздничный день мы должны помнить, благодаря кому можем быть здесь. Это наши защитники Украины. Нашей независимости. Герои, которые отдали за нее свою жизнь! Почтим их светлую память минутой молчания! (Минута молчания)

Они погибли ради будущего наших детей, внуков. Мы уверены, что они точно отметят здесь 130-ю годовщину независимости Украины и тысячу лет независимости нашего государства. Для этого — помним о прошлом, действуем сегодня, думаем о будущем!

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Топ комментарии
+45
Это он дело вагнеровцев так называет и остальные свои преступления?
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24.08.2021 11:01
+34
Сила в єдності. Це правда.
Але особисто я не хочу і не можу єднатись з президентом , програму якого з назвою "какая разніца " підтримав у 2019 байдужий народ.
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24.08.2021 11:02
+30
Президент-малорос. Саме він і наносить найбільше шкоди Українській Незалежності. Жодним словом не згадав героїчні водночас трагічну боротьбу за Незалежність УПА під проводом ОУН. Не згадано Шухевича, Бандеру, Стецьків, Кука. Зате згаданий якийсь Монатік. Задано Бабин Яр, де знищено 30000 євреїв, але не згадані знищені там же десятки тисяч українців, зокрема членів ОУН, серед яких і письменниця Олена Теліга. Це справді український президент? Він справді вважає, що Незалежність була подарована, а не виборна в жорстокій боротьбі і скроплена кров'ю патріотів?
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24.08.2021 11:06
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Это он дело вагнеровцев так называет и остальные свои преступления?
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24.08.2021 11:01 Ответить
Я не зрозумів, Бубочка що, про Пороха не згадала?
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24.08.2021 11:01 Ответить
оно еле себя заставило Пороху приглашение выслать на трибуну ...
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24.08.2021 11:07 Ответить
Потому что Бубочка, стало президентом, именно благодаря тем самым расприям которые он назвал главным злом
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24.08.2021 11:21 Ответить
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тому що пєтьман - політичний труп
це нарешті зрозуміло всьму світові
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24.08.2021 12:19 Ответить
Троль під ізраїльським проксі ще далеко не «цілий світ».
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24.08.2021 12:33 Ответить
О, на Лахта-2 почали видавати ізраїльські проксі?
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24.08.2021 13:41 Ответить
не судіть по собі, шановний
якщо вам хтось щось видав, то не є правилом для інших)
а я як незалежний спостерігач, можу дозволити собі особисту незалежну думку
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24.08.2021 14:51 Ответить
ахаха, що ж ви так тупо палитесь бідолажні
якщо ви - троль, то не є привід бути такими іншим
порох - політичний труп тому що після пандемії , після подальшої еконмічної кризи, навіть після всіх зашкварів нової влади во всіх опитуваннях порох все одно лузєр - зеля лідирує з відривом
і це означає лише одне - він все просрав
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24.08.2021 15:04 Ответить
Промова Зеленського до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2282
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24.08.2021 23:32 Ответить
Строить будущее обычно рвутся те, кто уже наломал дров в настоящем!
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25.08.2021 07:20 Ответить
Сила в єдності. Це правда.
Але особисто я не хочу і не можу єднатись з президентом , програму якого з назвою "какая разніца " підтримав у 2019 байдужий народ.
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24.08.2021 11:02 Ответить
Кобзон вже зачекався на Старого Пса Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 102
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24.08.2021 11:29 Ответить
Для чого "собрать"?
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24.08.2021 11:42 Ответить
Если ты гражданин рашки, тогда шо ты забыл в Славянске ?
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24.08.2021 11:38 Ответить
Да не со Славянска оно. Обычная кацапская срань.
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24.08.2021 12:24 Ответить
Ты житель бутылки,который скоро сдохнет Пшла отсюда,плесень.
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24.08.2021 12:23 Ответить
Правильні слова але знову лукавство від ЗЕ : згадати всіх Президентів попередників і спеціально проігнорувати Порошенка( завдяки якому ми споглядаємо парад військової техніки на Хрещатику)-ницо і підло! Як же ж єднання нації і лідерів щойно проголошене? Знову брехня-ревнощі- маніпуляції і мстивість закомплексованого недоумка !
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24.08.2021 12:16 Ответить
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не вам судити народ
не хочете єднатися з українським - їдте звідси та об'єднуйтесь з народом який вам більш до вподоби
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24.08.2021 12:23 Ответить
Не вам вказувати мені з ким об'єднуватись.
Я вболіваю за Україну. А ті нелохі голосували за швидке закінчення війни, за плануванням перед фуйлом.
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24.08.2021 12:30 Ответить
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не вам вирішувать за що голосували 73%
ваша справа як відповідальної громадянки прийняти вибір більшості й жити по законам такої країни
навіть якщо їх не 73, а 51 відсоток
це закон
і це називається демократія
а як не хочете, не подобаються вам такі громадяни і не признаєте такий держустрій, то "чемадан, вакзал, масква"
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24.08.2021 12:55 Ответить
Зараз заспамять чи забанять?
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24.08.2021 13:11 Ответить
А президент живе по законах ?
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24.08.2021 15:26 Ответить
Zay gezund, patz!
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24.08.2021 12:36 Ответить
О! "Ребята давайте жить дружно!"
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24.08.2021 11:02 Ответить
1000%
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24.08.2021 12:20 Ответить
Давайте жить дружно, но только лишь без зелёного клоуна и его зелёной команды, вместе с слугами.
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24.08.2021 11:29 Ответить
1000%
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24.08.2021 12:20 Ответить
Шизофренія (від дав.-гр. σχίζω - розколюю і φρήν - розум), раніше лат. Dementia praecox («недоумство передчасне») - ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.[15] Вона найчастіше проявляється у вигляді слухових, зорових та інших галюцинацій, параної, маячень / марень, дивних маній чи дезорганізованістю мови й мислення. Це супроводжується значною соціальною або професійною дисфункцією. Поява симптомів зазвичай трапляється в юнацькому віці, з глобальною поширеністю упродовж життя[16]. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Хворий живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Діагноз ставлять на підставі медичної семіотики, а також на основі інструментальних методик[17][18]. Ключовими ознаками шизофренії є інтрапсихічна атаксія, розпад психічних функцій, психіка функціонує ніби оркестр без диригента; апатико-абулічний дефект особистості.
За даними Всесвітньої Організації Здоров'я (2001) шизофренія посідає третє місце серед усіх захворювань, що призводять до інвалідності, а пов'язані із нею непрямі економічні втрати й прямі економічні витрати суспільства є дуже великими.
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24.08.2021 11:02 Ответить
Зеля снова начал рассказываь про гражданскую войну и про ополченцев. Ему больше косяков не давать.
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24.08.2021 11:02 Ответить
Так этот нарик сейчас до гражданской войны договорится на Донбасе и до мышебратьев!
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24.08.2021 11:03 Ответить
Кокс был,видать,с утреца отменный,зашварк конкретный...
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24.08.2021 11:04 Ответить
И говорит это тело, которое с распрей начало и только распрями и занимается.
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24.08.2021 11:04 Ответить
опять дозу принял ...
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24.08.2021 11:04 Ответить
муркуман
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24.08.2021 11:04 Ответить
Мукуман, чи мукаман...аргентінскій
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24.08.2021 11:07 Ответить
Когда оно заткнется,чтоб парад со звуком смотреть?
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24.08.2021 11:05 Ответить
Оно-помело...
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24.08.2021 11:12 Ответить
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Ну хоть без зайчікафф на крише....вже прогрес...
А мутрий наріт завжди був мутрий наріт і шо з цим зробити?
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24.08.2021 11:06 Ответить
Президент-малорос. Саме він і наносить найбільше шкоди Українській Незалежності. Жодним словом не згадав героїчні водночас трагічну боротьбу за Незалежність УПА під проводом ОУН. Не згадано Шухевича, Бандеру, Стецьків, Кука. Зате згаданий якийсь Монатік. Задано Бабин Яр, де знищено 30000 євреїв, але не згадані знищені там же десятки тисяч українців, зокрема членів ОУН, серед яких і письменниця Олена Теліга. Це справді український президент? Він справді вважає, що Незалежність була подарована, а не виборна в жорстокій боротьбі і скроплена кров'ю патріотів?
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24.08.2021 11:06 Ответить
Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри", - сказал президент. Источник: https://censor.net/ru/n3284278

Що знову про "внутрішніх ворогів" Чмо заспівало?
Кацапи убили і скалічили на 7 років війни десятки тисяч громадян України, а воно пи...дить про "распри"(((
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24.08.2021 11:12 Ответить
ганьби багато не буває - ще не вечір...
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24.08.2021 11:13 Ответить


Сема@BtsBud7 ч

Обыск участников парада идёт под бордом "Нові грані майбутнього". Эпично.

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1430060042137612299
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24.08.2021 18:02 Ответить
Усім у місті та селі
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
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24.08.2021 11:14 Ответить
Найбільше біди,завжди,Україні завдавали гидотні манкурти що,за принципом "какая разница,готові були на будь які підлості й зраду !
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24.08.2021 11:15 Ответить
Так і шапіто-95 у повному складі з тої ж наволочі.
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24.08.2021 11:28 Ответить
И ты - скотина, приложился к этому процессу больше всех!
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24.08.2021 11:19 Ответить
В Украине есть люди, которых можно назвать ГРАЖДАНАМИ /все кто ДОБРОВОЛЬНО готов с оружием в руках защищать СВОЮ страну/ и есть много кого можно назвать ПОДДАННЫМИ /те, кто любят страну, но дальше своего дома защищать не желают/ и есть немало РАБОВ МОСКАЛЬКОЙ ЫМПЕРИИ, которые должны иметь только РЕЗИДЕНСТВО Украины /без политических прав/, а некотроных особо "упертых и вредных" необходимо ДЕПОРТИРОВАТЬ /за "поребрик"/!
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24.08.2021 11:23 Ответить
Це після того як ввсі свої 2 з половиною роки присвятив боротьбі з 5 президентом України і спробам його посадки. Ти іпанутий, Вава?
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24.08.2021 11:33 Ответить
та да...собственные распри отжали Крым в 2014 и начали ухандохивать Донбасс...
только гробы до сих пор везут на рашку....
это шо... толстый намек на "гражданскую войну"? и полное обеление ***** с ихтамнетами????
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24.08.2021 11:33 Ответить
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Хорошие слова.. Правильные... Де 2 українця, там 3 гетьмана.. Чубимося і просираємо державу
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24.08.2021 11:37 Ответить
Тогда идите на 1+1 коментарии оставлять и возлагать хвалу вашему шуту
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24.08.2021 11:56 Ответить
Це каже той, хто не пускає Кличка до Меркель та при кожній нагоді намагається обісрати справжнього українського президента а врешті решт сам лишається в лайні?
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24.08.2021 11:45 Ответить
Где-то захихикали Татаров с Ермаком и прочие откровенно прокацапские гандоны и колаборанты, которых Зеля у себя под крылышком собрал и убирать даже не собирается, откровенно положив болт на дикое возмущение и негодование общественности.
"Борец с распрями" х..ров.
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24.08.2021 11:47 Ответить
Say what!?
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24.08.2021 12:39 Ответить
Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші президенти, які попереду всього ставили свої особисті інтереси, а деякі були і є агентами ворожої держави.Джерело: https://censor.net/ua/n3284278
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24.08.2021 12:22 Ответить
між іншим, наші внутрішні чвари не призвели до стількох людських втрат, як, приміром, Голодомор. Наші чвари призводили до втрати державності... - за це потрібно згадати...
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24.08.2021 12:33 Ответить
Тут він правий - найлютіший ворог незалежної України це - продажні ублюдки...
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24.08.2021 12:34 Ответить
Він не має неякої рацїі
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24.08.2021 12:41 Ответить
Ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри/ Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. / Ближний восток-дело тонкое.
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24.08.2021 12:49 Ответить
На ФБ репортажі як Порошенко свобідно ходить серед натовпу.
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24.08.2021 12:51 Ответить
Это вроде из Платона - Государство. Нет худшего врага, чем внутренние распри. Если государство погрязнет во внутренних распрях, то дальше гражданская война и беда короче. Потому самая большая победа будет, когда распрей внутренних не будет. А для этого нужно агентов России уничтожить ибо они сеют распри внутри Украины. Путин по работе в тылу врага и нужно его обезоружить - его оружие шпионы и агенты и их нужно всех пересажать!
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24.08.2021 12:55 Ответить
Собственные распри Зермаков против Порошенко? Фашистская Федерация нам не самый главный враг? Абстрактное государство оккупировало Украинские Земли?

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 4924
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24.08.2021 13:10 Ответить
Это кто? Не, не рашисткие оккупационные войска?

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 8717
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24.08.2021 13:11 Ответить
Вот главный враг Украины, для тех кто забыл! ***** и его 90% рабов!

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 1127
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24.08.2021 13:15 Ответить
Зайдите на фб на любую страничку , связанную с зеко ******. И станет кристально ясно. Кто распри саусем не устраивает.🙄🙄🙄
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24.08.2021 13:17 Ответить
І це говорить той, хто публічно, зі сцени Україну обзивав курвою?
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24.08.2021 13:53 Ответить
Преследование политических конкурентов - это совковая глупость, подрывающая обороноспособность и авторитет страны.
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24.08.2021 15:32 Ответить
Националисты герои Украины? Спросите у жертв Хатыни и тех кого они растреливали в Бабом Яру.
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24.08.2021 15:36 Ответить
Якубін! Ще при СРСР було відомо що Хатинь була спалена каральним загоном сформованим з колишніх військовослужбовців Червоної армії А командував ними колишній офіцер польської армії

"Вранці 22 березня 1943 року поблизу міста Логойськ (Мінська область) під час сутички партизан з колоною 118-го карального батальйону були вбиті три поліцаї, кулеметник роти СС і її командир. Під час переслідування партизанів карателями були вбиті 26 жителів села Козирі, котрі саме в цей час займалисяч лісозаготівлею поблизу. Керівник спеціальної бригади СС Оскар Дірлевангер, дізнавшись, що серед загиблих від рук партизанів був гауптштурмфюрер СС Ганс Вьольке, колишній чемпіон Олімпійських ігор в Берліні (штовхання ядра) і особисто знайомий з фюрером, а також те, що напередодні партизани ночували в селі Хатинь, наказав знищити село.
За наказом командира 118-го батальйону Костянтина Смовського (колишнього майора польської армії) поліцаї на чолі з начальником штабу батальйону Григорією Васюрою (колишній старший лейтенант Червоної Армії) зігнали всіх жителів села Хатинь в колгоспний сарай, обклали його соломою і підпалили. Тих, хто вибігав із пошкоджених вогнем дверей, розстрілювали поліцаї, що оточили місце страти. Того дня в Хатині згоріли заживо або були убиті 149 людей, з них 75 дітей молодше 16 років. Уціліти вдалось двом дівчатам, що втекли з охопленого вогнем сараю, і двом дітям, які поранені опинились під тілами дорослих; ще троє дітей змогли уникнути страти, сховавшись від облави у селі. Із дорослих жителів села живим лишився лише 56-літній Йосип Камінський. Він і його загиблий син послужили праобразом пам'ятника в хатинському меморіалі, зведеному в 1969 році".
Ну - і де тут "націоналісти"?
А ще - до твого, "недоумку", відома - в Бабиному Яру були розстріляні багато членів ОУН (в їх числі українська письменниця член Проводу ОУН Олена Теліга)
Ти хоч трохи цікався історією, якщо на сайт український лізеш!!!
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25.08.2021 07:39 Ответить
Думка матеріальна. Давайте всі разом побажаємо на осінь доброго снігу і славного морозу, буде гарний урожай озимих. Та й по господарству менше робити, доріжки прокидав, скотину обійшов, паливо зоготовив. Можна й столицю відвідати на восьму річницю.
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24.08.2021 15:36 Ответить
До речі. Маю використані покришки. Віддам задарма. Можу привезти (не комерційна пропозиція)
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24.08.2021 15:39 Ответить
еврей-полукровка будет что то гундосить об украинском народе?Ты что такое, насекомое?
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24.08.2021 15:58 Ответить
Он про слугу народа чтоле?
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24.08.2021 16:35 Ответить
Правильні слова про чвари, але ж дії злочинні. Примітивно-мстивий зловредний дурник.
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24.08.2021 20:34 Ответить
Клоун опозорив ти себе в черговий раз. Дуже низько і підло запросити Президента України ПОРОШЕНКА і в цей же час показати свою тупість і зневажливість у своєму виступі. Яке об'єднання нації, який єдиний народ, Є хохли, є кацапи, є і українці. Ти належиш до перших. Ти сам кидаєш камінь роздору у нашій країні. Ганьба тобі.
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25.08.2021 00:04 Ответить
 
 