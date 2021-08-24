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Новини Політика України
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День Незалежності (423) Зеленський (10456)

Промова Зеленського до Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Промова Зеленського до Дня Незалежності. ПОВНИЙ ТЕКСТ

Президент Володимир Зеленський виступив на параді з нагоди 30-ї річниці незалежності України з 18-хвилинною промовою.

Цензор.НЕТ наводить її повний текст.

Я вітаю всіх нас із цим великим і важливим днем! Сьогодні ми відзначаємо 30-ту річницю проголошення незалежності України!
30-ту річницю її здобуття! А справедливіше, на мій погляд, сказати: 30-ту річницю відновлення незалежності України! Бо 24 серпня 1991 року Україна відновила свою державність. А 24 серпня 2021 року Україна нарешті усвідомлює це, говорить про це, пишається цим.

Адже наша історія й наша держава – унікальні.
Нашій Конституції – 25 років. Але нашій Конституції – 311 років. Написана Пилипом Орликом, вона нарешті вдома, і кожен може побачити її у Софійському соборі, збудованому понад тисячу років тому.
Нашій гривні – чверть століття, на ній зображений, зокрема, князь Володимир. Але нашій гривні – більше тисячоліття, вона існувала за князя Володимира. Наш тризуб був затверджений у Конституції України 25 років тому. І наш тризуб був витиснутий на цеглинах Десятинної церкви 1025 років тому.

Цьогоріч Збройні Сили України відзначили 30-ту річницю свого створення.
А в 1616 році збройні сили України відзначали взяття фортеці Кафи.

Все це свідчить про одне: ми – молода країна з тисячолітньою історією.
Ми будуємо свій дім на землі, де жили й будували наші предки.
Ми не в гостях і не в приймах.
Ми – молода родина зі славетної династії Київської Русі – України.
З роду засновників. Роду хрестителів. З хороброго роду. Мудрого роду. Козацького роду. Ми не сироти й не знайди.
Ми – нащадки могутньої країни, яка була центром Європи.

Але ми маємо не тільки почуватися відповідно.
Ми маємо поводитися відповідно.
Ми – спадкоємці державності, яка існувала понад тисячу років тому.

І ми починаємо відзначати День Української Державності.
Її точкою відліку ми вважаємо рік заснування Києва. Столиці Київської Русі – України, яку недаремно називають містом, де все починається.
Тут починалося православ’я, тут взяла початок старослов’янська мова, правонаступницею якої є сучасна українська мова.
Тут почалась і наша державність. Зародження нашої державності ми будемо відзначати в день розквіту нашої державності – у день Хрещення Київської Русі – України.
І про все це я підписую сьогодні відповідний указ.

Ми також починаємо процес повернення на рідну землю видатних українців. Які жили для України. Боролися за Україну. Поховані не в Україні. Це гетьмани Запорозької Січі, діячі часів УНР, учасники визвольних змагань, діячі культури та науки й багато інших.
Ми будемо повертати не тільки своїх. Ми будемо повертати своє.
Це історичні й культурні цінності України, що перебувають за кордоном.
Ми більше ніколи й нікому не подаруємо жодного камінчика нашої історії, не дамо "окуповувати" жодну сторінку нашої історії, "анексувати" наших письменників, наших науковців, наших спортсменів, наших героїв, які перемагали нацизм.

Я приділяю чимало часу славетному минулому для того, щоб всі ми нарешті повірили в себе у майбутньому. І разом будували сильну державу. Що таке сильна країна?
Країна, яка амбітно мріє та рішуче діє.
Країна, яка не боїться слова "вперше".
А тому вперше за 30 років "Антонов" будує для держави три літаки, для армії будують гвинтокрили на українських лопатях і цьогоріч будуються нові танки.

Сильна країна відроджує військово-морський флот, військово-морські бази та будує корвети.

Сильна країна – це країна, яка приймає ракетну програму на 10 років.
Яка будує тисячі кілометрів доріг. Сотні шкіл, садочків, лікарень.
Яка першою у світі має цифровий паспорт.
Яка виконує свої обіцянки та знімає недоторканність з депутатів.
Яка вперше дає людям реальне право власності на землю.
І вперше запускає народовладдя.

Така країна стає партнером НАТО з розширеними можливостями.
Таку країну офіційно підтримають інші, коли вона подаватиме заявку на вступ до ЄС. Але якщо вона буде такою країною – їй не треба просити запрошення, проситимуть її.

Ми робимо багато речей вперше, щоб час, коли Україна була великою країною, був не востаннє.
І щоб часи, коли Крим і Донбас не були окуповані, також не були останніми.
І сильна країна не чекає, що хтось вирішить її проблеми.
Проводить Кримську платформу, де збирає 46 іноземних держав.
Ми боремося за своїх людей там. Бо можна тимчасово окупувати території, але неможливо окупувати любов людей до України.
Можна створити безвихідь і змусити отримувати паспорти, але не можна паспортизувати українські серця.
Те, що люди на Донбасі й у Криму бояться про це сказати, не значить, що вони бояться про це думати.
І вони повернуться. Бо ми – родина. І єдине, що може нас розділяти, – це щедро накритий стіл. Де ми разом обов'язково піднімемо тост за те, що ми стали сильною країною.
Але не менш важливо всім нам зрозуміти, як нею залишитись.
Ми так багато сперечаємося про минуле, а це означає, що ми не робимо висновків з власної великої історії. Бо жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари.
У чому сила українського народу? В українському народові.
Це громадяни України всіх національностей.


Сьогодні вперше в історії хочу назвати тих, хто живе в Україні, щоб ми нарешті зрозуміли, що український народ – це українці, кримські татари, караїми, кримчаки, росіяни, білоруси, молдавани, болгари, угорці, румуни, поляки, євреї, вірмени, греки, роми, грузини, гагаузи, азербайджанці, узбеки, казахи, киргизи, туркмени й таджики, литовці, естонці й латиші, турки, корейці, башкири, лезгини, аварці, марійці, німці, словаки, чехи й фіни, комі, албанці, карели, чеченці, осетини, абхази, кабардинці, табасарани, даргинці, араби, лакці. А всі ми – громадяни України.
Збірна України. Одна команда.
Сильна, бо в ній 25 регіонів – 25 незамінних гравців. І непереможна, коли усвідомлює, що ми непереможні, що кожен потрібен.
Без гелікоптерів Запоріжжя та літаків "Антонова" Україна не підкорила б небо. Без кораблів Миколаєва Україна не підкорила б море.
Без дніпровського "Південмашу", житомирянина Корольова та буковинця Каденюка Україна не підкорила б ніколи космос.
А без Харківського Т-34 не перемогла б на полях Другої світової війни.

Без Олешківських пісків на Херсонщині, Буцького каньйону на Черкащині, базальтових стовпів Рівненщини, без Карпатських гір і териконів, Дніпра, Десни й Південного Бугу Україна не така чарівна.

Без чашечки львівської кави ранок не такий бадьорий.
Без келиха одеського вина вечір не такий приємний.
А без чарочки домашньої наливки з будь-якого куточка України День Незалежності не такий святковий.

Рівненщина подарувала нам першого Президента України. Чернігівщина – другого. Сумщина – третього.
Донеччина подарувала нам Леоніда Бикова та Сергія Бубку.
Луганщина – Володимира Даля.
Кіровоградщина подарувала Карпенка-Карого й Кропивницького, а з ними – театр. Житомирщина – Лесю Українку та поезію.
Полтавщина – Миколу Лисенка та оперу. Тернопільщина – Соломію Крушельницьку і божественний голос. Вінниччина – Василя Стуса й незламність духу. Без Кам’янець-Подільської фортеці, волинського Замку Любарта та Аккермана на Одещині Україна не така міцна. Без лаври та Софії, костелу Святого Миколая й собору Святого Юра, ханської мечеті в Бахчисараї та синагоги у Дніпрі Україна не така багатогранна.

Дорогі, рідні українці, дорогі громадяни нашої держави!
Подивіться або уявіть зараз наш прапор.
Уявіть, що в ньому немає жовтого кольору.
А тепер уявіть, що в ньому немає синього.
Погодьтеся, поодинці – це просто кольори. Не такі яскраві. Не такі цікаві.
А разом – для нас це найкраще й найсильніше поєднання.
Ось це відповідь, чому ми сильні разом.
Чому такі різні, зі сходу й заходу, україномовні та русскоговорящие, маємо бути однією родиною.
Бо об'єднує нас Україна. Бо всі ми кажемо їй: "Ти у мене єдина!"
Бо всі ми її захищаємо.
Різні. Рівні. Рідні!
Сильні! Вільні! Незалежні!
Слава Україні!

Дорогі громадяни!

У цей святковий день ми маємо пам’ятати, завдяки кому можемо бути тут. Це наші захисники України. Нашої незалежності. Герої, які віддали за неї своє життя!
Вшануємо їхню світлу пам'ять хвилиною мовчання!

(Хвилина мовчання)

Вони загинули заради майбутнього наших дітей, онуків.

Ми впевнені, що вони точно відзначать тут 130-ту річницю незалежності України і тисячу років незалежності нашої держави.

Для цього – пам'ятаємо про минуле, діємо сьогодні, думаємо про майбутнє!

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Топ коментарі
+45
Это он дело вагнеровцев так называет и остальные свои преступления?
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24.08.2021 11:01
+34
Сила в єдності. Це правда.
Але особисто я не хочу і не можу єднатись з президентом , програму якого з назвою "какая разніца " підтримав у 2019 байдужий народ.
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24.08.2021 11:02
+30
Президент-малорос. Саме він і наносить найбільше шкоди Українській Незалежності. Жодним словом не згадав героїчні водночас трагічну боротьбу за Незалежність УПА під проводом ОУН. Не згадано Шухевича, Бандеру, Стецьків, Кука. Зате згаданий якийсь Монатік. Задано Бабин Яр, де знищено 30000 євреїв, але не згадані знищені там же десятки тисяч українців, зокрема членів ОУН, серед яких і письменниця Олена Теліга. Це справді український президент? Він справді вважає, що Незалежність була подарована, а не виборна в жорстокій боротьбі і скроплена кров'ю патріотів?
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24.08.2021 11:06
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Это он дело вагнеровцев так называет и остальные свои преступления?
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24.08.2021 11:01 Відповісти
Я не зрозумів, Бубочка що, про Пороха не згадала?
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24.08.2021 11:01 Відповісти
оно еле себя заставило Пороху приглашение выслать на трибуну ...
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24.08.2021 11:07 Відповісти
Потому что Бубочка, стало президентом, именно благодаря тем самым расприям которые он назвал главным злом
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24.08.2021 11:21 Відповісти
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тому що пєтьман - політичний труп
це нарешті зрозуміло всьму світові
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24.08.2021 12:19 Відповісти
Троль під ізраїльським проксі ще далеко не «цілий світ».
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24.08.2021 12:33 Відповісти
О, на Лахта-2 почали видавати ізраїльські проксі?
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24.08.2021 13:41 Відповісти
не судіть по собі, шановний
якщо вам хтось щось видав, то не є правилом для інших)
а я як незалежний спостерігач, можу дозволити собі особисту незалежну думку
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24.08.2021 14:51 Відповісти
ахаха, що ж ви так тупо палитесь бідолажні
якщо ви - троль, то не є привід бути такими іншим
порох - політичний труп тому що після пандемії , після подальшої еконмічної кризи, навіть після всіх зашкварів нової влади во всіх опитуваннях порох все одно лузєр - зеля лідирує з відривом
і це означає лише одне - він все просрав
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24.08.2021 15:04 Відповісти
Промова Зеленського до Дня Незалежності - Цензор.НЕТ 2282
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24.08.2021 23:32 Відповісти
Строить будущее обычно рвутся те, кто уже наломал дров в настоящем!
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25.08.2021 07:20 Відповісти
Сила в єдності. Це правда.
Але особисто я не хочу і не можу єднатись з президентом , програму якого з назвою "какая разніца " підтримав у 2019 байдужий народ.
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24.08.2021 11:02 Відповісти
Кобзон вже зачекався на Старого Пса Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 102
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24.08.2021 11:29 Відповісти
Для чого "собрать"?
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24.08.2021 11:42 Відповісти
Если ты гражданин рашки, тогда шо ты забыл в Славянске ?
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24.08.2021 11:38 Відповісти
Да не со Славянска оно. Обычная кацапская срань.
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24.08.2021 12:24 Відповісти
Ты житель бутылки,который скоро сдохнет Пшла отсюда,плесень.
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24.08.2021 12:23 Відповісти
Правильні слова але знову лукавство від ЗЕ : згадати всіх Президентів попередників і спеціально проігнорувати Порошенка( завдяки якому ми споглядаємо парад військової техніки на Хрещатику)-ницо і підло! Як же ж єднання нації і лідерів щойно проголошене? Знову брехня-ревнощі- маніпуляції і мстивість закомплексованого недоумка !
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24.08.2021 12:16 Відповісти
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не вам судити народ
не хочете єднатися з українським - їдте звідси та об'єднуйтесь з народом який вам більш до вподоби
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24.08.2021 12:23 Відповісти
Не вам вказувати мені з ким об'єднуватись.
Я вболіваю за Україну. А ті нелохі голосували за швидке закінчення війни, за плануванням перед фуйлом.
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24.08.2021 12:30 Відповісти
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не вам вирішувать за що голосували 73%
ваша справа як відповідальної громадянки прийняти вибір більшості й жити по законам такої країни
навіть якщо їх не 73, а 51 відсоток
це закон
і це називається демократія
а як не хочете, не подобаються вам такі громадяни і не признаєте такий держустрій, то "чемадан, вакзал, масква"
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24.08.2021 12:55 Відповісти
Зараз заспамять чи забанять?
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24.08.2021 13:11 Відповісти
А президент живе по законах ?
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24.08.2021 15:26 Відповісти
Zay gezund, patz!
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24.08.2021 12:36 Відповісти
О! "Ребята давайте жить дружно!"
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24.08.2021 11:02 Відповісти
1000%
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24.08.2021 12:20 Відповісти
Давайте жить дружно, но только лишь без зелёного клоуна и его зелёной команды, вместе с слугами.
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24.08.2021 11:29 Відповісти
1000%
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24.08.2021 12:20 Відповісти
Шизофренія (від дав.-гр. σχίζω - розколюю і φρήν - розум), раніше лат. Dementia praecox («недоумство передчасне») - ендогенний прогредієнтний (процесуальний) психотичний розлад, що характеризується погіршенням сприйняття реальності та значною соціальною дисфункцією.[15] Вона найчастіше проявляється у вигляді слухових, зорових та інших галюцинацій, параної, маячень / марень, дивних маній чи дезорганізованістю мови й мислення. Це супроводжується значною соціальною або професійною дисфункцією. Поява симптомів зазвичай трапляється в юнацькому віці, з глобальною поширеністю упродовж життя[16]. Хвороба вирізняється тим, що пацієнт нібито будує свою персональну реальність, де діють інші закони, відмінні від законів навколишнього світу: ця реальність затягує хворого щораз глибше, в розвинених стадіях перетворюючи його життя на сон. Хворий живе в іншому світі - і зовсім байдужий до навколишніх цінностей і реалій. Діагноз ставлять на підставі медичної семіотики, а також на основі інструментальних методик[17][18]. Ключовими ознаками шизофренії є інтрапсихічна атаксія, розпад психічних функцій, психіка функціонує ніби оркестр без диригента; апатико-абулічний дефект особистості.
За даними Всесвітньої Організації Здоров'я (2001) шизофренія посідає третє місце серед усіх захворювань, що призводять до інвалідності, а пов'язані із нею непрямі економічні втрати й прямі економічні витрати суспільства є дуже великими.
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24.08.2021 11:02 Відповісти
Зеля снова начал рассказываь про гражданскую войну и про ополченцев. Ему больше косяков не давать.
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24.08.2021 11:02 Відповісти
Так этот нарик сейчас до гражданской войны договорится на Донбасе и до мышебратьев!
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24.08.2021 11:03 Відповісти
Кокс был,видать,с утреца отменный,зашварк конкретный...
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24.08.2021 11:04 Відповісти
И говорит это тело, которое с распрей начало и только распрями и занимается.
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24.08.2021 11:04 Відповісти
опять дозу принял ...
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24.08.2021 11:04 Відповісти
муркуман
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24.08.2021 11:04 Відповісти
Мукуман, чи мукаман...аргентінскій
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24.08.2021 11:07 Відповісти
Когда оно заткнется,чтоб парад со звуком смотреть?
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24.08.2021 11:05 Відповісти
Оно-помело...
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24.08.2021 11:12 Відповісти
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Ну хоть без зайчікафф на крише....вже прогрес...
А мутрий наріт завжди був мутрий наріт і шо з цим зробити?
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24.08.2021 11:06 Відповісти
Президент-малорос. Саме він і наносить найбільше шкоди Українській Незалежності. Жодним словом не згадав героїчні водночас трагічну боротьбу за Незалежність УПА під проводом ОУН. Не згадано Шухевича, Бандеру, Стецьків, Кука. Зате згаданий якийсь Монатік. Задано Бабин Яр, де знищено 30000 євреїв, але не згадані знищені там же десятки тисяч українців, зокрема членів ОУН, серед яких і письменниця Олена Теліга. Це справді український президент? Він справді вважає, що Незалежність була подарована, а не виборна в жорстокій боротьбі і скроплена кров'ю патріотів?
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24.08.2021 11:06 Відповісти
Потому что ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри", - сказал президент. Источник: https://censor.net/ru/n3284278

Що знову про "внутрішніх ворогів" Чмо заспівало?
Кацапи убили і скалічили на 7 років війни десятки тисяч громадян України, а воно пи...дить про "распри"(((
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24.08.2021 11:12 Відповісти
ганьби багато не буває - ще не вечір...
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24.08.2021 11:13 Відповісти


Сема@BtsBud7 ч

Обыск участников парада идёт под бордом "Нові грані майбутнього". Эпично.

https://mobile.twitter.com/dmitriypaut/status/1430060042137612299
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24.08.2021 18:02 Відповісти
Усім у місті та селі
З любов'ю та бентежністю:
- Країно з БлаЗнем на чолі,
Вітаю з Незалежністю!
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24.08.2021 11:14 Відповісти
Найбільше біди,завжди,Україні завдавали гидотні манкурти що,за принципом "какая разница,готові були на будь які підлості й зраду !
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24.08.2021 11:15 Відповісти
Так і шапіто-95 у повному складі з тої ж наволочі.
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24.08.2021 11:28 Відповісти
И ты - скотина, приложился к этому процессу больше всех!
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24.08.2021 11:19 Відповісти
В Украине есть люди, которых можно назвать ГРАЖДАНАМИ /все кто ДОБРОВОЛЬНО готов с оружием в руках защищать СВОЮ страну/ и есть много кого можно назвать ПОДДАННЫМИ /те, кто любят страну, но дальше своего дома защищать не желают/ и есть немало РАБОВ МОСКАЛЬКОЙ ЫМПЕРИИ, которые должны иметь только РЕЗИДЕНСТВО Украины /без политических прав/, а некотроных особо "упертых и вредных" необходимо ДЕПОРТИРОВАТЬ /за "поребрик"/!
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24.08.2021 11:23 Відповісти
Це після того як ввсі свої 2 з половиною роки присвятив боротьбі з 5 президентом України і спробам його посадки. Ти іпанутий, Вава?
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24.08.2021 11:33 Відповісти
та да...собственные распри отжали Крым в 2014 и начали ухандохивать Донбасс...
только гробы до сих пор везут на рашку....
это шо... толстый намек на "гражданскую войну"? и полное обеление ***** с ихтамнетами????
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24.08.2021 11:33 Відповісти
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Хорошие слова.. Правильные... Де 2 українця, там 3 гетьмана.. Чубимося і просираємо державу
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24.08.2021 11:37 Відповісти
Тогда идите на 1+1 коментарии оставлять и возлагать хвалу вашему шуту
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24.08.2021 11:56 Відповісти
Це каже той, хто не пускає Кличка до Меркель та при кожній нагоді намагається обісрати справжнього українського президента а врешті решт сам лишається в лайні?
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24.08.2021 11:45 Відповісти
Где-то захихикали Татаров с Ермаком и прочие откровенно прокацапские гандоны и колаборанты, которых Зеля у себя под крылышком собрал и убирать даже не собирается, откровенно положив болт на дикое возмущение и негодование общественности.
"Борец с распрями" х..ров.
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24.08.2021 11:47 Відповісти
Say what!?
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24.08.2021 12:39 Відповісти
Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші президенти, які попереду всього ставили свої особисті інтереси, а деякі були і є агентами ворожої держави.Джерело: https://censor.net/ua/n3284278
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24.08.2021 12:22 Відповісти
між іншим, наші внутрішні чвари не призвели до стількох людських втрат, як, приміром, Голодомор. Наші чвари призводили до втрати державності... - за це потрібно згадати...
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24.08.2021 12:33 Відповісти
Тут він правий - найлютіший ворог незалежної України це - продажні ублюдки...
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24.08.2021 12:34 Відповісти
Він не має неякої рацїі
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24.08.2021 12:41 Відповісти
Ни один враг не нанес нам большего удара, чем наши собственные распри/ Зеленский подписал закон о продаже земли. Подписал, зная что : Более 68% украинцев на референдуме поддержали бы мораторий на продажу земли. / Ближний восток-дело тонкое.
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24.08.2021 12:49 Відповісти
На ФБ репортажі як Порошенко свобідно ходить серед натовпу.
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24.08.2021 12:51 Відповісти
Это вроде из Платона - Государство. Нет худшего врага, чем внутренние распри. Если государство погрязнет во внутренних распрях, то дальше гражданская война и беда короче. Потому самая большая победа будет, когда распрей внутренних не будет. А для этого нужно агентов России уничтожить ибо они сеют распри внутри Украины. Путин по работе в тылу врага и нужно его обезоружить - его оружие шпионы и агенты и их нужно всех пересажать!
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24.08.2021 12:55 Відповісти
Собственные распри Зермаков против Порошенко? Фашистская Федерация нам не самый главный враг? Абстрактное государство оккупировало Украинские Земли?

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 4924
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24.08.2021 13:10 Відповісти
Это кто? Не, не рашисткие оккупационные войска?

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 8717
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24.08.2021 13:11 Відповісти
Вот главный враг Украины, для тех кто забыл! ***** и его 90% рабов!

Зеленський: "Жоден ворог не завдав нам більшого удару, ніж наші власні чвари" - Цензор.НЕТ 1127
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24.08.2021 13:15 Відповісти
Зайдите на фб на любую страничку , связанную с зеко ******. И станет кристально ясно. Кто распри саусем не устраивает.🙄🙄🙄
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24.08.2021 13:17 Відповісти
І це говорить той, хто публічно, зі сцени Україну обзивав курвою?
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24.08.2021 13:53 Відповісти
Преследование политических конкурентов - это совковая глупость, подрывающая обороноспособность и авторитет страны.
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24.08.2021 15:32 Відповісти
Националисты герои Украины? Спросите у жертв Хатыни и тех кого они растреливали в Бабом Яру.
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24.08.2021 15:36 Відповісти
Якубін! Ще при СРСР було відомо що Хатинь була спалена каральним загоном сформованим з колишніх військовослужбовців Червоної армії А командував ними колишній офіцер польської армії

"Вранці 22 березня 1943 року поблизу міста Логойськ (Мінська область) під час сутички партизан з колоною 118-го карального батальйону були вбиті три поліцаї, кулеметник роти СС і її командир. Під час переслідування партизанів карателями були вбиті 26 жителів села Козирі, котрі саме в цей час займалисяч лісозаготівлею поблизу. Керівник спеціальної бригади СС Оскар Дірлевангер, дізнавшись, що серед загиблих від рук партизанів був гауптштурмфюрер СС Ганс Вьольке, колишній чемпіон Олімпійських ігор в Берліні (штовхання ядра) і особисто знайомий з фюрером, а також те, що напередодні партизани ночували в селі Хатинь, наказав знищити село.
За наказом командира 118-го батальйону Костянтина Смовського (колишнього майора польської армії) поліцаї на чолі з начальником штабу батальйону Григорією Васюрою (колишній старший лейтенант Червоної Армії) зігнали всіх жителів села Хатинь в колгоспний сарай, обклали його соломою і підпалили. Тих, хто вибігав із пошкоджених вогнем дверей, розстрілювали поліцаї, що оточили місце страти. Того дня в Хатині згоріли заживо або були убиті 149 людей, з них 75 дітей молодше 16 років. Уціліти вдалось двом дівчатам, що втекли з охопленого вогнем сараю, і двом дітям, які поранені опинились під тілами дорослих; ще троє дітей змогли уникнути страти, сховавшись від облави у селі. Із дорослих жителів села живим лишився лише 56-літній Йосип Камінський. Він і його загиблий син послужили праобразом пам'ятника в хатинському меморіалі, зведеному в 1969 році".
Ну - і де тут "націоналісти"?
А ще - до твого, "недоумку", відома - в Бабиному Яру були розстріляні багато членів ОУН (в їх числі українська письменниця член Проводу ОУН Олена Теліга)
Ти хоч трохи цікався історією, якщо на сайт український лізеш!!!
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25.08.2021 07:39 Відповісти
Думка матеріальна. Давайте всі разом побажаємо на осінь доброго снігу і славного морозу, буде гарний урожай озимих. Та й по господарству менше робити, доріжки прокидав, скотину обійшов, паливо зоготовив. Можна й столицю відвідати на восьму річницю.
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24.08.2021 15:36 Відповісти
До речі. Маю використані покришки. Віддам задарма. Можу привезти (не комерційна пропозиція)
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24.08.2021 15:39 Відповісти
еврей-полукровка будет что то гундосить об украинском народе?Ты что такое, насекомое?
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24.08.2021 15:58 Відповісти
Он про слугу народа чтоле?
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24.08.2021 16:35 Відповісти
Правильні слова про чвари, але ж дії злочинні. Примітивно-мстивий зловредний дурник.
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24.08.2021 20:34 Відповісти
Клоун опозорив ти себе в черговий раз. Дуже низько і підло запросити Президента України ПОРОШЕНКА і в цей же час показати свою тупість і зневажливість у своєму виступі. Яке об'єднання нації, який єдиний народ, Є хохли, є кацапи, є і українці. Ти належиш до перших. Ти сам кидаєш камінь роздору у нашій країні. Ганьба тобі.
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25.08.2021 00:04 Відповісти
 
 