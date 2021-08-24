Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину. ФОТО

Во вторник, 24 августа, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

Сообщается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

Fier et heureux avec toute l'équipe de @FranceenUkraine d'accueillir le Ministre @JY_LeDrian. Il vient en ce jour du 30ème anniversaire de l'indépendance dire à @ZelenskyyUa et @DmytroKuleba : en 1991 la 🇫🇷 était à vos côtés. En 2021 elle l'est plus que jamais. Slava Ukraïni pic.twitter.com/jj0RNQgGJD — Etienne de Poncins (@EdePoncins) August 24, 2021

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