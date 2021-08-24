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Новости Политика Украины
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Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Во вторник, 24 августа, в Украину с визитом прибыл министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан. Он встретится с украинским коллегой и даст пресс-конференцию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт МИД Украины.

Сообщается, что Ле Дриан прибыл по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы.

"Министры проведут переговоры, ключевыми темами которых станут развитие политического диалога Украины и Франции, поддержка европейской и евроатлантической интеграции нашего государства, укрепление взаимодействия в рамках международных организаций", - говорится в сообщении.

Ле Дриан также принимает участие в торжествах по случаю 30-й годовщины независимости Украины. В 13:30 Кулеба и Ле Дриан проведут совместную пресс-конференцию.

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Так вони ж когось відрядили на ту "платформу".....
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24.08.2021 14:05 Ответить
от же ссученные лягушатники !!!!!!!!!
днем раньше не мог прилететь

геть ілюзії щодо "союзників" Німеччини та Франції!
таке враження що вони спеціально гадили до ювілею нашої Незалежності

сподівання лише на ВСУ !
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24.08.2021 14:11 Ответить
Спасибо, что вы приехали! Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину - Цензор.НЕТ 3525

Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину - Цензор.НЕТ 5840
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24.08.2021 14:06 Ответить
кофэ пить....... Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України - Цензор.НЕТ 2489

ну чисто БаблоМойские !
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24.08.2021 14:12 Ответить
мені одному здається, що після німецького бзда смердить французським, попшиканим зверху Шинелю №5 ? Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України - Цензор.НЕТ 9258
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24.08.2021 14:14 Ответить
 
 