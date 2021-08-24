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Новини Політика України
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Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У вівторок, 24 серпня, до України з візитом прибув міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан. Він зустрінеться з українським колегою і дасть пресконференцію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт МЗС України.

Повідомляється, що Ле Дріан прибув на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби.

"Міністри проведуть переговори, ключовими темами яких стануть розвиток політичного діалогу України та Франції, підтримка європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави, зміцнення взаємодії в рамках міжнародних організацій", - йдеться в повідомленні.

Ле Дріан також візьме участь в урочистостях з нагоди 30-ї річниці Незалежності України. О 13:30 Кулеба і Ле Дріан проведуть спільну пресконференцію.

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Так вони ж когось відрядили на ту "платформу".....
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24.08.2021 14:05 Відповісти
от же ссученные лягушатники !!!!!!!!!
днем раньше не мог прилететь

геть ілюзії щодо "союзників" Німеччини та Франції!
таке враження що вони спеціально гадили до ювілею нашої Незалежності

сподівання лише на ВСУ !
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24.08.2021 14:11 Відповісти
Спасибо, что вы приехали! Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину - Цензор.НЕТ 3525

Глава МИД Франции Ле Дриан прибыл с визитом в Украину - Цензор.НЕТ 5840
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24.08.2021 14:06 Відповісти
кофэ пить....... Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України - Цензор.НЕТ 2489

ну чисто БаблоМойские !
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24.08.2021 14:12 Відповісти
мені одному здається, що після німецького бзда смердить французським, попшиканим зверху Шинелю №5 ? Глава МЗС Франції Ле Дріан прибув з візитом до України - Цензор.НЕТ 9258
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24.08.2021 14:14 Відповісти
 
 