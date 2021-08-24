На торжественном заседании ВР почтили память погибших за Независимость Украины

Народные депутаты на торжественном заседании ВРУ почтили память погибших за Независимость Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое предложение, выступая с трибуны, внесла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Она напомнила, что в Украине восьмой год идет война.

"Волонтеры, добровольцы, военные совершили подвиг - освободили значительную часть Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула министр и добавила, что украинская армия за время войны стала сильнее и крепче.

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