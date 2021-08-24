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На торжественном заседании ВР почтили память погибших за Независимость Украины

Новости Цензор.НЕТ Общество

На торжественном заседании ВР почтили память погибших за Независимость Украины

Народные депутаты на торжественном заседании ВРУ почтили память погибших за Независимость Украины.

Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.

Такое предложение, выступая с трибуны, внесла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.

Она напомнила, что в Украине восьмой год идет война.

"Волонтеры, добровольцы, военные совершили подвиг - освободили значительную часть Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула министр и добавила, что украинская армия за время войны стала сильнее и крепче.

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Бреше, Лапутіна! Війна йде вже 300 років. І всі ці роки гинуть українці. Тільки зелена влада вважає, що Україна почалася з Володимира Великого і одразу настав Кравчук. І далі жодної згадки про тих, завдяки кому Україна стала незалежною.
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24.08.2021 14:16 Ответить
" І далі жодної згадки про тих, завдяки кому Україна стала незалежною"
Это вы про Горбачова?
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24.08.2021 14:21 Ответить
А до чого тут Горбачов? Навпаки, пора зрозуміти, що Горбачов робив все можливе, щоб Союз не розпався. І якби не ГКЧП, можливо у нього б вийшло. Не повтрюйте кацапо-пуцинстку мантру. Союз розпався, бо був мертаонародженою імперією. Всі імперії розпалаються. Чому союз мала спіткати інша доля?
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24.08.2021 14:33 Ответить
И чё, и даже ОПЗЖ не поленился встать?
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24.08.2021 14:22 Ответить
позволяя в то же время срывать гособоронзаказ иблокировать производство нового оружия. семьям погибших такие почести не нужны....
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24.08.2021 14:27 Ответить
Там же був найвеличніший, наче... Він з собою приніс ********* паличкі та бавовняні костюми, про які він жартував у 2014-му??? А інсталяцію будуару "актриси з німецьких фільмів для дорослих" не створив у залі ВРУ??? А відосик про те, що "Росія просто трішки пересуває свої кордони" показав???
Щоб цим курвам з ОПи, монобільшості та КМУ все те, що вони роблять, повернулося сторицею! Ото свято буде!
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24.08.2021 14:34 Ответить
Бужанский встал?
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24.08.2021 14:36 Ответить
Предлагаю посмотреть видео 2014г., сделанного, что
называется по горячим следам: Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8po Украина. Война. Путин https://youtu.be/NXZI1Mdbp-s Украина. Война. https://youtu.be/6e43q4URWBg Украина.
Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TU Лицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFg Правда о войне. https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомним, как все тогда было.

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24.08.2021 15:02 Ответить
 
 