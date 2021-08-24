На торжественном заседании ВР почтили память погибших за Независимость Украины
Новости Цензор.НЕТ Общество
Народные депутаты на торжественном заседании ВРУ почтили память погибших за Независимость Украины.
Об этом информирует корреспондент Цензор.НЕТ.
Такое предложение, выступая с трибуны, внесла министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина.
Она напомнила, что в Украине восьмой год идет война.
"Волонтеры, добровольцы, военные совершили подвиг - освободили значительную часть Донецкой и Луганской областей", - подчеркнула министр и добавила, что украинская армия за время войны стала сильнее и крепче.
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Это вы про Горбачова?
Щоб цим курвам з ОПи, монобільшості та КМУ все те, що вони роблять, повернулося сторицею! Ото свято буде!
называется по горячим следам: Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8po Украина. Война. Путин https://youtu.be/NXZI1Mdbp-s Украина. Война. https://youtu.be/6e43q4URWBg Украина.
Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TU Лицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFg Правда о войне. https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомним, как все тогда было.