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На урочистому засіданні ВР вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України
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Народні депутати на урочистому засіданні ВРУ вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України.
Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.
Таку пропозицію, виступаючи з трибуни, внесла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.
Вона нагадала, що в Україні восьмий рік триває війна.
"Волонтери, добровольці, військові здійснили подвиг - звільнили значну частину Донецької і Луганської областей", - наголосила міністерка і додала, що українська армія за час війни стала сильнішою і міцнішою.
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Это вы про Горбачова?
Щоб цим курвам з ОПи, монобільшості та КМУ все те, що вони роблять, повернулося сторицею! Ото свято буде!
называется по горячим следам: Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8po Украина. Война. Путин https://youtu.be/NXZI1Mdbp-s Украина. Война. https://youtu.be/6e43q4URWBg Украина.
Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TU Лицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFg Правда о войне. https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомним, как все тогда было.