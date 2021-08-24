На урочистому засіданні ВР вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України

Народні депутати на урочистому засіданні ВРУ вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Таку пропозицію, виступаючи з трибуни, внесла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Вона нагадала, що в Україні восьмий рік триває війна.

"Волонтери, добровольці, військові здійснили подвиг - звільнили значну частину Донецької і Луганської областей", - наголосила міністерка і додала, що українська армія за час війни стала сильнішою і міцнішою.

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