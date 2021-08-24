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На урочистому засіданні ВР вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

На урочистому засіданні ВР вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України

Народні депутати на урочистому засіданні ВРУ вшанували пам'ять загиблих за Незалежність України.

Про це інформує кореспондент Цензор.НЕТ.

Таку пропозицію, виступаючи з трибуни, внесла міністерка у справах ветеранів України Юлія Лапутіна.

Вона нагадала, що в Україні восьмий рік триває війна.

"Волонтери, добровольці, військові здійснили подвиг - звільнили значну частину Донецької і Луганської областей", - наголосила міністерка і додала, що українська армія за час війни стала сильнішою і міцнішою.

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Бреше, Лапутіна! Війна йде вже 300 років. І всі ці роки гинуть українці. Тільки зелена влада вважає, що Україна почалася з Володимира Великого і одразу настав Кравчук. І далі жодної згадки про тих, завдяки кому Україна стала незалежною.
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24.08.2021 14:16 Відповісти
" І далі жодної згадки про тих, завдяки кому Україна стала незалежною"
Это вы про Горбачова?
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24.08.2021 14:21 Відповісти
А до чого тут Горбачов? Навпаки, пора зрозуміти, що Горбачов робив все можливе, щоб Союз не розпався. І якби не ГКЧП, можливо у нього б вийшло. Не повтрюйте кацапо-пуцинстку мантру. Союз розпався, бо був мертаонародженою імперією. Всі імперії розпалаються. Чому союз мала спіткати інша доля?
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24.08.2021 14:33 Відповісти
И чё, и даже ОПЗЖ не поленился встать?
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24.08.2021 14:22 Відповісти
позволяя в то же время срывать гособоронзаказ иблокировать производство нового оружия. семьям погибших такие почести не нужны....
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24.08.2021 14:27 Відповісти
Там же був найвеличніший, наче... Він з собою приніс ********* паличкі та бавовняні костюми, про які він жартував у 2014-му??? А інсталяцію будуару "актриси з німецьких фільмів для дорослих" не створив у залі ВРУ??? А відосик про те, що "Росія просто трішки пересуває свої кордони" показав???
Щоб цим курвам з ОПи, монобільшості та КМУ все те, що вони роблять, повернулося сторицею! Ото свято буде!
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24.08.2021 14:34 Відповісти
Бужанский встал?
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24.08.2021 14:36 Відповісти
Предлагаю посмотреть видео 2014г., сделанного, что
называется по горячим следам: Майдан https://youtu.be/2RG9DGGc8po Украина. Война. Путин https://youtu.be/NXZI1Mdbp-s Украина. Война. https://youtu.be/6e43q4URWBg Украина.
Война. Память. https://youtu.be/CRhkeLC80TU Лицо Войны. https://youtu.be/Xli-RLWoBFg Правда о войне. https://youtu.be/S8jSV2GDS_EВспомним, как все тогда было.

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24.08.2021 15:02 Відповісти
 
 