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ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах

Новости Цензор.НЕТ Общество

ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах

Вооруженнные силы Украины поблагодарили коллег из стран-партнеров.

Благодарности размещены на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

"Вооруженные Силы Украины искренне благодарны нашим союзникам и союзница, друзьям и подругам, партнерам и партнершам, побратимам и посестрам из Вооруженных сил: Болгарии, Великобритании, Грузии (Сакартвело), ​​Дании, Эстонии, Канады, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии , Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Финляндии, США, Швеции за поздравления к тридцатой годовщине Дня восстановления независимости Украины и участие в торжествах в Киеве, Одессе и Львове и за неизменную и полную поддержку Украины, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды в противодействии вооруженной агрессии российской федерации", - сказано в сообщении.

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ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах 01

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Топ комментарии
+21
Честь!

ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 4765
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24.08.2021 21:47
+18
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 1767
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24.08.2021 21:52
+14
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 6112
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24.08.2021 21:50
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Честь!

ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 4765
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24.08.2021 21:47 Ответить
Слава Україні!
Герою Слава!
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24.08.2021 21:53 Ответить
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 6112
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24.08.2021 21:50 Ответить
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 1767
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24.08.2021 21:52 Ответить
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 3626
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24.08.2021 21:53 Ответить
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Обязательно кучу гАвна навалить, вам убогим праздник не праздник.
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24.08.2021 22:08 Ответить
я і не знав, що я лєнками зєлєнськими в туалет хожу ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 8916
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24.08.2021 22:16 Ответить
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 305 ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 9066
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24.08.2021 22:32 Ответить
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2148№66
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24.08.2021 22:30 Ответить
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 6129
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24.08.2021 22:00 Ответить
Ну почему же не было любимых турецких друзей?)
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24.08.2021 22:18 Ответить
Их Байрактары в составе ВСУ были.
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24.08.2021 22:20 Ответить
Что значит их? Их Украина купила за деньги и они уже наши.
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24.08.2021 22:29 Ответить
Все понятно.. любители турции оправдываются байрактарами🤦 Мб султану нужно закончить спокойно туристических сезон за счет мокши? Или достроить атомную станцию)
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24.08.2021 22:34 Ответить
Жаль что сегодня на параде путин - ху..ло не пели.
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24.08.2021 22:21 Ответить
Солдаты НАТО на Хрещатике... Это же сердечный удар у рашистов.
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 912
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24.08.2021 22:22 Ответить
А тут ещё и эти Eurofighter Typhoon королевских ВВС Великобритании пролетели в небе над Киевом, то это уже слишком... Зачем так издеваться? Вата в трауре ))
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 6684
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24.08.2021 22:26 Ответить
Скабєєва сьогодні так завивала по цьому приводу.
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24.08.2021 22:29 Ответить
Украинский снайпер ликвидировал высокопоставленного чиновника вооруженных сил оккупантов.

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника Вооруженных сил России. Речь идет о Кагызе Манакове 1985 года рождения.

24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.
Более того - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".
https://24tv.ua/ru/ukrainskij-snajper-likvidiroval-vysokopostavlennogo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1720904
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24.08.2021 22:38 Ответить
Сегодня, шведы в такой форме были на параде в Киеве... Ну это уже вообще... фашисты... ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 5865 Рашка негодует, удар ниже пояса по рашке, по пуйлу, по "русскому миру".
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 9923
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24.08.2021 22:57 Ответить
Ну і випадково шлюх рашкостана з німеччини,італії та франції ніхто не подякував - соупаденіє...
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24.08.2021 23:16 Ответить
Бутусов правильно акцентирует - Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в КиевеЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2114 . Парад стране - нужен ! Но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражаютЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2114!!!!!
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24.08.2021 23:25 Ответить
 
 