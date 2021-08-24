ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах
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Вооруженнные силы Украины поблагодарили коллег из стран-партнеров.
Благодарности размещены на странице Генштаба ВСУ в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
"Вооруженные Силы Украины искренне благодарны нашим союзникам и союзница, друзьям и подругам, партнерам и партнершам, побратимам и посестрам из Вооруженных сил: Болгарии, Великобритании, Грузии (Сакартвело), Дании, Эстонии, Канады, Италии, Литвы, Латвии, Молдовы, Норвегии , Польши, Румынии, Словакии, Чехии, Финляндии, США, Швеции за поздравления к тридцатой годовщине Дня восстановления независимости Украины и участие в торжествах в Киеве, Одессе и Львове и за неизменную и полную поддержку Украины, суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая ее территориальные воды в противодействии вооруженной агрессии российской федерации", - сказано в сообщении.
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Герою Слава!
На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника Вооруженных сил России. Речь идет о Кагызе Манакове 1985 года рождения.
24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.
Более того - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".
https://24tv.ua/ru/ukrainskij-snajper-likvidiroval-vysokopostavlennogo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1720904