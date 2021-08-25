ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях
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Збройні сили України подякували колегам з країн-партнерів.
Подяки розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Збройні Сили України щиро вдячні нашим союзникам і союзницям, друзям і подругам, партнерам і партнеркам, побратимам і посестрам зі Збройних сил: Болгарії, Великої Британії, Грузії (Сакартвело), Данії, Естонії, Канади, Італії, Литви, Латвії, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Фінляндії, США, Швеції за привітання до тридцятої річниці Дня відновлення незалежності України та участь в урочистостях у Києві, Одесі та Львові і за незмінну і повну підтримку України, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води у протидії збройної агресії російської федерації", - сказано в повідомленні.
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Герою Слава!
На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника Вооруженных сил России. Речь идет о Кагызе Манакове 1985 года рождения.
24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.
Более того - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".
https://24tv.ua/ru/ukrainskij-snajper-likvidiroval-vysokopostavlennogo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1720904