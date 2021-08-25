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ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях

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ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях

Збройні сили України подякували колегам з країн-партнерів.

Подяки розміщені на сторінці Генштабу ЗСУ в фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Збройні Сили України щиро вдячні нашим союзникам і союзницям, друзям і подругам, партнерам і партнеркам, побратимам і посестрам зі Збройних сил: Болгарії, Великої Британії, Грузії (Сакартвело), ​​Данії, Естонії, Канади, Італії, Литви, Латвії, Молдови, Норвегії, Польщі, Румунії, Словаччини, Чехії, Фінляндії, США, Швеції за привітання до тридцятої річниці Дня відновлення незалежності України та участь в урочистостях у Києві, Одесі та Львові і за незмінну і повну підтримку України, суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включаючи її територіальні води у протидії збройної агресії російської федерації", - сказано в повідомленні.

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ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях 01

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Топ коментарі
+21
Честь!

ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 4765
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24.08.2021 21:47
+18
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 1767
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24.08.2021 21:52
+14
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 6112
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24.08.2021 21:50
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ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 4765
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24.08.2021 21:47 Відповісти
Слава Україні!
Герою Слава!
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24.08.2021 21:53 Відповісти
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 6112
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24.08.2021 21:50 Відповісти
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 1767
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24.08.2021 21:52 Відповісти
ВСУ поблагодарили партнеров за поздравления и участие в торжествах - Цензор.НЕТ 3626
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24.08.2021 21:53 Відповісти
коментар відмічено як спам
Обязательно кучу гАвна навалить, вам убогим праздник не праздник.
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24.08.2021 22:08 Відповісти
я і не знав, що я лєнками зєлєнськими в туалет хожу ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 8916
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24.08.2021 22:16 Відповісти
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 305 ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 9066
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24.08.2021 22:32 Відповісти
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2148№66
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24.08.2021 22:30 Відповісти
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 6129
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24.08.2021 22:00 Відповісти
Ну почему же не было любимых турецких друзей?)
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24.08.2021 22:18 Відповісти
Их Байрактары в составе ВСУ были.
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24.08.2021 22:20 Відповісти
Что значит их? Их Украина купила за деньги и они уже наши.
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24.08.2021 22:29 Відповісти
Все понятно.. любители турции оправдываются байрактарами🤦 Мб султану нужно закончить спокойно туристических сезон за счет мокши? Или достроить атомную станцию)
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24.08.2021 22:34 Відповісти
Жаль что сегодня на параде путин - ху..ло не пели.
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24.08.2021 22:21 Відповісти
Солдаты НАТО на Хрещатике... Это же сердечный удар у рашистов.
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 912
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24.08.2021 22:22 Відповісти
А тут ещё и эти Eurofighter Typhoon королевских ВВС Великобритании пролетели в небе над Киевом, то это уже слишком... Зачем так издеваться? Вата в трауре ))
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 6684
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24.08.2021 22:26 Відповісти
Скабєєва сьогодні так завивала по цьому приводу.
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24.08.2021 22:29 Відповісти
Украинский снайпер ликвидировал высокопоставленного чиновника вооруженных сил оккупантов.

На Донбассе украинский снайпер ликвидировал подполковника Вооруженных сил России. Речь идет о Кагызе Манакове 1985 года рождения.

24 августа в военный клинический госпиталь №1602 Южного военного округа вооруженных сил России в Ростове с временно-оккупированной территории ОРДЛО доставлено тело Кагыза Манакова. Он подполковник Вооруженных сил России, 1985 года рождения.
Более того - заместитель начальника курса специальной подготовки 54 центра подготовки разведывательных подразделений Вооруженных сил России "Владикавказ".
https://24tv.ua/ru/ukrainskij-snajper-likvidiroval-vysokopostavlennogo-novosti-rossii-i-ukrainy_n1720904
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24.08.2021 22:38 Відповісти
Сегодня, шведы в такой форме были на параде в Киеве... Ну это уже вообще... фашисты... ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 5865 Рашка негодует, удар ниже пояса по рашке, по пуйлу, по "русскому миру".
ЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 9923
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24.08.2021 22:57 Відповісти
Ну і випадково шлюх рашкостана з німеччини,італії та франції ніхто не подякував - соупаденіє...
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24.08.2021 23:16 Відповісти
Бутусов правильно акцентирует - Обстановка на фронте является полной противоположностью с парадными колоннами в КиевеЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2114 . Парад стране - нужен ! Но масштабы показухи и оторванности от реалий войны руководства страны просто поражаютЗСУ подякували партнерам за привітання і участь в урочистостях - Цензор.НЕТ 2114!!!!!
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24.08.2021 23:25 Відповісти
 
 