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Варфоломей (132) Константинопольский патриархат (79) Евстратий (Зоря) (64)

Патриарх Варфоломей, улетая, благословил украинцев. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Общество

Патриарх Варфоломей, улетая, благословил украинцев. ФОТО

Вселенский патриарх Варфоломей покинул Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх попрощался с Украиной. "Спасибо и благословения всем!", - написал Зоря.

Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского по случаю 30-летия независимости. Во время визита он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой ВР Дмитрием Разумковым.

Также Варфоломей принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости; выступил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники"; почтил память погибших защитников Украины и жертв Голодомора. Кроме того, Вселенский патриарх провел в Софийском соборе литургию с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием; встретился с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а на память о своем визите в Украину посадил вместе с религиозными деятелями клены в столичном парке "Владимирская горка".

Патриарх Варфоломей, улетая, благословил украинцев 01

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Топ комментарии
+57
Бережи його Бог !
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24.08.2021 23:03
+46
Долгих лет, Вам, святой отец!
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24.08.2021 23:04
+41
Слава його всесвятості патріарху Варфоломію!!!! він вже наш...
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24.08.2021 23:05
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Бережи його Бог !
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24.08.2021 23:03 Ответить
сказал два слова - Борітесь, поборете.
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24.08.2021 23:04 Ответить
Долгих лет, Вам, святой отец!
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24.08.2021 23:04 Ответить
Слава його всесвятості патріарху Варфоломію!!!! він вже наш...
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24.08.2021 23:05 Ответить
Дякую від себе і від усіх українців! навіть від ватників нехрещених, бо Божа милість вона для всіх тваринок божих.
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24.08.2021 23:06 Ответить
З нами Бог
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24.08.2021 23:08 Ответить
Краще б кацапів прокляв, але звичайно дякуємо
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24.08.2021 23:10 Ответить
Бережи Вас Бог!
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24.08.2021 23:12 Ответить
Бережи Бог Вас, владико, і Україну!
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24.08.2021 23:15 Ответить
Спасибо Варфоломей-не болей) И подальше от кацапских попов☝
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24.08.2021 23:16 Ответить
Сегодня в Ютьюбе сайт "Украина 365" вбросил видео об Истории Украины,короткое видео,всего 14 минут...,но каких минут....ради этого стоит Жить!!!Слава Україні!!!
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24.08.2021 23:17 Ответить
А на параде он был ?
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24.08.2021 23:26 Ответить
Так, був. Він підтримав Україну в такі важкі часи. Але, напевно, ще він зрозуміє (а можливо розумів давно), що в нього з'явилася величезна підтримка від країни з сильною армією та небайдужим народом.
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24.08.2021 23:38 Ответить
Точно. Он чувствует, что Украина по факту является центром православия. Вот где бы ему было хорошо жить.
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25.08.2021 08:42 Ответить
Дякуємо, Отче. Бережи Вас Господь.
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24.08.2021 23:30 Ответить
Сколько злобы, нечеловеческой ненависти в эти дни обрушилось из Киево-Печерской Лавры (расположения резидентов ФСБ РФ и СВР РФ). Называющий себя Блаженным, митрополит Онуфрий умело делал вид, что он "не при делах", типа, не он организовыввл "молитвенные стояния" ударившихся в Библию головой православнутых Киева; не он санкционировал и проплатил сотни плакатов и крестов против Патриарха Варфоломея; не он развернул потоки клеветы в СМИ, близких к рыгам и их выродкам. Словом, "все произошло по вере православных Украины".
Несмотря на хулиганские выходки провокаторов РПЦ в Украине, визит Вселенского Патриарха показал, что он имеет поистине народную любовь и поддержку народа.
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25.08.2021 00:45 Ответить
Владыка Варфоломей это наш Украинский Гендальф, в Великой исторической Войне с Мордором-Московией.Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців - Цензор.НЕТ 3787
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25.08.2021 01:00 Ответить
Оце дійсно Патріарх . А московські попи навпаки , проклинають і ненавидять всіх кого можуть , і християн і не християн і навіть саме життя і його події . Якісь людиноненависники .
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25.08.2021 07:13 Ответить
Скромный какой-то поп, без собственного бронепоезда и Rolex за 30 тыс баксов не носит.
Свидетели Секты исчезнувших с руки часов гундяева в полной непонятке от такого.
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25.08.2021 08:13 Ответить
Здоров"я Вам, наснаги, Владико на многая-многая літа!
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25.08.2021 08:54 Ответить
 
 