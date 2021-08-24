Патриарх Варфоломей, улетая, благословил украинцев. ФОТО

Вселенский патриарх Варфоломей покинул Украину.

Об этом сообщил в Фейсбуке пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря, информирует Цензор.НЕТ.

"Патриарх попрощался с Украиной. "Спасибо и благословения всем!", - написал Зоря.

Ранее сообщалось, что Вселенский Патриарх Варфоломей 20 августа прибыл с визитом в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского по случаю 30-летия независимости. Во время визита он встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем и главой ВР Дмитрием Разумковым.

Также Варфоломей принял участие в торжествах по случаю Дня Независимости; выступил на IV Международном волонтерском и ветеранском форуме "Украина 30. Защитники"; почтил память погибших защитников Украины и жертв Голодомора. Кроме того, Вселенский патриарх провел в Софийском соборе литургию с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием; встретился с членами Всеукраинского Совета Церквей и религиозных организаций, а на память о своем визите в Украину посадил вместе с религиозными деятелями клены в столичном парке "Владимирская горка".