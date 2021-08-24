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Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців. ФОТО

Вселенський патріарх Варфоломій залишив Україну.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря, інформує Цензор.НЕТ.

"Патріарх попрощався з Україною. "Дякую і благословення всім!"", - написав Зоря.

Раніше повідомлялося, що Вселенський Патріарх Варфоломій 20 серпня прибув з візитом в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя незалежності. Під час візиту він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою ВР Дмитром Разумковим.

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Також Варфоломій взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності; виступив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Україна 30. Захисники"; вшанував пам'ять загиблих захисників України і жертв Голодомору. Крім того, Вселенський патріарх провів у Софійському соборі літургію з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм; зустрівся з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а на згадку про свій візит в Україну посадив разом із релігійними діячами клени в столичному парку "Володимирська гірка".

Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців 01

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Топ коментарі
+57
Бережи його Бог !
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24.08.2021 23:03
+46
Долгих лет, Вам, святой отец!
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24.08.2021 23:04
+41
Слава його всесвятості патріарху Варфоломію!!!! він вже наш...
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24.08.2021 23:05
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Бережи його Бог !
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24.08.2021 23:03 Відповісти
сказал два слова - Борітесь, поборете.
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24.08.2021 23:04 Відповісти
Долгих лет, Вам, святой отец!
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24.08.2021 23:04 Відповісти
Слава його всесвятості патріарху Варфоломію!!!! він вже наш...
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24.08.2021 23:05 Відповісти
Дякую від себе і від усіх українців! навіть від ватників нехрещених, бо Божа милість вона для всіх тваринок божих.
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24.08.2021 23:06 Відповісти
З нами Бог
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24.08.2021 23:08 Відповісти
Краще б кацапів прокляв, але звичайно дякуємо
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24.08.2021 23:10 Відповісти
Бережи Вас Бог!
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24.08.2021 23:12 Відповісти
Бережи Бог Вас, владико, і Україну!
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24.08.2021 23:15 Відповісти
Спасибо Варфоломей-не болей) И подальше от кацапских попов☝
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24.08.2021 23:16 Відповісти
Сегодня в Ютьюбе сайт "Украина 365" вбросил видео об Истории Украины,короткое видео,всего 14 минут...,но каких минут....ради этого стоит Жить!!!Слава Україні!!!
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24.08.2021 23:17 Відповісти
А на параде он был ?
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24.08.2021 23:26 Відповісти
Так, був. Він підтримав Україну в такі важкі часи. Але, напевно, ще він зрозуміє (а можливо розумів давно), що в нього з'явилася величезна підтримка від країни з сильною армією та небайдужим народом.
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24.08.2021 23:38 Відповісти
Точно. Он чувствует, что Украина по факту является центром православия. Вот где бы ему было хорошо жить.
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25.08.2021 08:42 Відповісти
Дякуємо, Отче. Бережи Вас Господь.
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24.08.2021 23:30 Відповісти
Сколько злобы, нечеловеческой ненависти в эти дни обрушилось из Киево-Печерской Лавры (расположения резидентов ФСБ РФ и СВР РФ). Называющий себя Блаженным, митрополит Онуфрий умело делал вид, что он "не при делах", типа, не он организовыввл "молитвенные стояния" ударившихся в Библию головой православнутых Киева; не он санкционировал и проплатил сотни плакатов и крестов против Патриарха Варфоломея; не он развернул потоки клеветы в СМИ, близких к рыгам и их выродкам. Словом, "все произошло по вере православных Украины".
Несмотря на хулиганские выходки провокаторов РПЦ в Украине, визит Вселенского Патриарха показал, что он имеет поистине народную любовь и поддержку народа.
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25.08.2021 00:45 Відповісти
Владыка Варфоломей это наш Украинский Гендальф, в Великой исторической Войне с Мордором-Московией.Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців - Цензор.НЕТ 3787
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25.08.2021 01:00 Відповісти
Оце дійсно Патріарх . А московські попи навпаки , проклинають і ненавидять всіх кого можуть , і християн і не християн і навіть саме життя і його події . Якісь людиноненависники .
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25.08.2021 07:13 Відповісти
Скромный какой-то поп, без собственного бронепоезда и Rolex за 30 тыс баксов не носит.
Свидетели Секты исчезнувших с руки часов гундяева в полной непонятке от такого.
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25.08.2021 08:13 Відповісти
Здоров"я Вам, наснаги, Владико на многая-многая літа!
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25.08.2021 08:54 Відповісти
 
 