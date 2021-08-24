Патріарх Варфоломій, відлітаючи, благословив українців. ФОТО

Вселенський патріарх Варфоломій залишив Україну.

Про це повідомив у фейсбуці прессекретар ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря, інформує Цензор.НЕТ.

"Патріарх попрощався з Україною. "Дякую і благословення всім!"", - написав Зоря.

Раніше повідомлялося, що Вселенський Патріарх Варфоломій 20 серпня прибув з візитом в Україну на запрошення президента Володимира Зеленського з нагоди 30-річчя незалежності. Під час візиту він зустрівся з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем і головою ВР Дмитром Разумковим.

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Також Варфоломій взяв участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності; виступив на IV Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі "Україна 30. Захисники"; вшанував пам'ять загиблих захисників України і жертв Голодомору. Крім того, Вселенський патріарх провів у Софійському соборі літургію з Митрополитом Київським і всієї України Епіфанієм; зустрівся з членами Всеукраїнської Ради Церков і релігійних організацій, а на згадку про свій візит в Україну посадив разом із релігійними діячами клени в столичному парку "Володимирська гірка".