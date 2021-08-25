Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата". ЭСКИЗ

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ, дочерняя компания "Уралвагонзавода") в Нижнем Тагиле получило патент на детскую спортивно-игровую площадку в виде танка "Армата".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ. В планах авторов приступить к серийному производству.

Разработкой владеет "НПК Уралвагонзавод", а среди авторов начальник отдела интеллектуальной собственности УКБВ Александр Тиссен с сыном Корнеем и специалист УВЗ Максим Лебедев с супругой Любовью Лебедевой. Он же в прошлом году придумали кроватку для новорождённых в виде танка Т-72.

Тиссены и Лебедевы готовы приступить к разработке конструкторской документации и сборке изделий. По их словам, условия для серийного производства есть на территории мебельного цеха Волчанского механического завода.

Фото: росСМИ

Напомним, ранее в Архангельске появилась детская игровая площадка с названием "Силовичок".

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На этой детской площадке установлены карусели в виде нарочито "мультяшных" танков и самолетов, "крестики-нолики" с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых российских городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано "Я люблю Юнармию".

За пределами детской площадки "Силовичок" нарисовано граффити с девизом Воздушно-десантных войск "Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай".