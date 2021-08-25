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Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата". ЭСКИЗ

Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом

Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ, дочерняя компания "Уралвагонзавода") в Нижнем Тагиле получило патент на детскую спортивно-игровую площадку в виде танка "Армата".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ. В планах авторов приступить к серийному производству.

Разработкой владеет "НПК Уралвагонзавод", а среди авторов начальник отдела интеллектуальной собственности УКБВ Александр Тиссен с сыном Корнеем и специалист УВЗ Максим Лебедев с супругой Любовью Лебедевой. Он же в прошлом году придумали кроватку для новорождённых в виде танка Т-72.

Тиссены и Лебедевы готовы приступить к разработке конструкторской документации и сборке изделий. По их словам, условия для серийного производства есть на территории мебельного цеха Волчанского механического завода.Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка Армата 01
Фото: росСМИ

Напомним, ранее в Архангельске появилась детская игровая площадка с названием "Силовичок".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Мы еще раз проводим вас в последний путь", - мэр российского Владивостока Гуменюк - выпускникам школы. ВИДЕО

На этой детской площадке установлены карусели в виде нарочито "мультяшных" танков и самолетов, "крестики-нолики" с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых российских городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано "Я люблю Юнармию".

За пределами детской площадки "Силовичок" нарисовано граффити с девизом Воздушно-десантных войск "Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай".
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Топ комментарии
+32
Лучше в виде гроба.
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25.08.2021 13:23
+32







Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 9783

В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 6006
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25.08.2021 13:27
+30
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9089
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25.08.2021 13:42
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Лучше в виде гроба.
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25.08.2021 13:23 Ответить
гроб - это конечная модель. Есть много промежуточных:
- крематорий
- концлагерь
- тюремная камера и т.д.
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25.08.2021 13:28 Ответить
ідея крутиться у повітрі !

машинка "груз 200" Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 4220
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25.08.2021 13:33 Ответить
По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж. Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1917

кретини зовсім подуріли від випарів мокшанських болот
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25.08.2021 13:36 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3898
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25.08.2021 13:40 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8119
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25.08.2021 13:41 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9089
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25.08.2021 13:42 Ответить
Дуже спірна табличка.
1929 - Китай. А що було робити, коли китайці тупо вирізали залізничників КВЖД і перекрили сполучення із Далеким Сходом?
1938 - Японія. Бої були на території Монголії. Тре було дати японцям захопити Монголію?
1950 - Китай. А що там було?
1962 - Алжир - яким боком СРСР до тієї війни?
1962 - Єгипет. А що там було?
1967 - Сирія. А там СРСР що зробив?
1969 - Китай. Це що? Даманський? Хоч і СРСР юридично неправий, але збройний напад був від китайців.
1979 - Камбоджа. Ну там взагалі цікаво було. Але СРСР туди не вляпався. Спочатку комуністи проти монархістів, потім комуністи разом із монархістами проти проамериканських військових, потім Китай виховав червоних кхмерів, які вирізали і комуністів, і монархістів, і проамериканських і взвагалі 2 млн. камбоджийців.
1972 - Бангладеш. А тут що? За кого СРСР воював?
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25.08.2021 14:13 Ответить
..так Ви й продовжіть... Вже наш час!! Так все просто. 1979...Афганістан... що треба було , щоб американські ракети там були і вони захопили Афганістан? 1992 рік..Молдова.... кляті румуни хотіли приєднати Молдову та **геноцид ** руськобекающих... НЕ дали!!! І так по списку... 2008 рік...Грузія... не віддамо америкнцям...2014 рік ..Крим... не віддамо американцям!!! То що ж тут спірного? Куди не дали влізти русні... там з часом все добре. Вам Югославія не приклад? Виперли русню сцяним ганчір*ям ..тища і спокій. Взагалі... не було б русні... не було б значної більшості війн на землі...
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25.08.2021 14:26 Ответить
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2251
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25.08.2021 14:27 Ответить
що робив совок у Алжирі, Єгипті, Сирії? ти зовсім того...? Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1370
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25.08.2021 14:33 Ответить
Покажите из России балет на танке на типа международной выставке вооружения..,
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25.08.2021 14:04 Ответить
Вся паРаша представляет собой игровую площадку для лаптей в виде концентрационного лагеря талибов для уничтожения кацапской живности...
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25.08.2021 17:17 Ответить
Рашка має населення психично хворих людей, маньяків,котрим щоб існувати потрібно вбивати.
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25.08.2021 13:25 Ответить
Я так понимаю все "ватники" в Украине тоже чокнутые. Жесть.
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25.08.2021 13:29 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 6627
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25.08.2021 13:43 Ответить
а не попал бы он в гулаг, под присмотр диетологов, бизнес-тренеров и тайм-менеджеров, 146% тупо спился бы или стихи какие-нибудь начал кропать. а так - знаменитость.
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25.08.2021 14:18 Ответить
типа, знаменитость потому, что в ГУЛАГе сидел, а не космические корабли строил?!
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25.08.2021 14:32 Ответить
нет, ну вы что, с логикой не в ладах?! строил, потому что сидел, попутно развиваясь и обучаясь под присмотром лучших людей советского государства. а потом и слава пришла.
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25.08.2021 14:38 Ответить
Первый раз встречаю тварюку, которая даже не пытается оправдать ГУЛАГ...
Желаю тебе сдохнуть в новом Российском ГУЛАГЕ...
Сдыхать медленно... и мучительно...
Чтобы сам себе перегрыз вены или горляку перерезал...
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25.08.2021 16:10 Ответить
желаешь? серьезно? тогда встречное пожелание - стань донором мозга, один хер ты им не пользуешься, а так, может, кому пригодится.
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25.08.2021 16:20 Ответить
а не попал бы он в гулаг, под присмотр диетологов, бизнес-тренеров и тайм-менеджеров, 146% тупо спился бы или стихи какие-нибудь начал кропать. а так - знаменитость.

-------------------------------
Это Ваши слова.
То как их понимать?
А мозг включить надо Вам.
И побывать в ГУЛАГе или подобном учреждении под присмотром "Диетологов", "Бизнес-тренеров" и "Тайм-менеджеров"...
И выжить там....
И оставшуюся жизнь срать под себя...
Нужно Вам....
Или Вы потомок вертухаев? ( Охранников )
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30.08.2021 10:47 Ответить
витя, да уймись ты. дети есть? распроси их про "троллинг", "юмор" и "сарказм", попытайся понять ответы, потом поплачь немного и больше не подходи к компьютеру.
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30.08.2021 11:30 Ответить
Это хоть не заглохнет на параде?
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25.08.2021 13:27 Ответить
А з боку ще треба поставити кілька цинкових трун...
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25.08.2021 13:27 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3962
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25.08.2021 13:37 Ответить







Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 9783

В России собрались выпускать детские площадки в виде танка - Цензор.НЕТ 6006
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25.08.2021 13:27 Ответить
в сраці *****
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25.08.2021 13:32 Ответить
що, знов тобi в штани наклав?
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25.08.2021 13:37 Ответить
та вичтачає обiсратушек, яким не тiки в штани, а ще й в черепушку насрато.
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25.08.2021 13:42 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2781
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25.08.2021 13:47 Ответить
а чего не по 1.80?
или дом в Нй по 5000 долларов?
Ах, это в прошлом - тогда заканчивай скыглыти, собери МВ и получишь доллар по 5)
ну или хотя бы начни зарабатывать по штуке в день.. можно даже гривнами)
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25.08.2021 13:49 Ответить
Повару Пригожину спой вечерком на ольгинской летучке, может за пять возвратно-поступательных движений тебе доллар подгонит)
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25.08.2021 14:00 Ответить
Петя это кто, твой сосед у которого ты береш планшет, что б посидеть в Интернетах?
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25.08.2021 18:53 Ответить
дать тебе селедки?
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25.08.2021 19:03 Ответить
а чому не у вигляді походного крематорію?
гарматне м'ясо має звикати до думки про почесну загибель за путєна та імперію
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25.08.2021 13:28 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1751
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25.08.2021 13:38 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2171
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25.08.2021 13:44 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5208
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25.08.2021 13:45 Ответить
У них площадкі, а у нас майданчики. Адіннарод?
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25.08.2021 13:30 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8303
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25.08.2021 13:34 Ответить
башня то хоть не картонная?
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25.08.2021 13:35 Ответить
а рядом надо поставить в виде автозака. либо туда - либо туда.
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25.08.2021 13:36 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3456
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25.08.2021 13:39 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5706
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25.08.2021 13:41 Ответить
я, кстати, понял, почему сразу идентифицировали модель танка-прототипа детской площадки, которые, в принципе, однотипные - армата пока единственный танк с туалетом внутри.
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25.08.2021 13:40 Ответить
Головне, щоби стояв у великій калюжі - фєдєрастовим малькам це подобається...
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1128

Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8511

Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9424
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25.08.2021 13:40 Ответить
Не особо похоже на оригинал
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 8277
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25.08.2021 13:40 Ответить
Кучи гавна тоже не похожи одна на другую...но гавном они остаются..
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25.08.2021 13:45 Ответить
100 %
и без обязательного "Джавелина" над башней ...не,не то..
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25.08.2021 14:01 Ответить
"Сбит с ног - сражайся на коленях. Идти не можешь - лежа наступай" Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 5700 Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 7366
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25.08.2021 13:43 Ответить
Сгорел твой танк? В атаку на оленях! Гранаты кончились? Ежами во врага бросай!
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25.08.2021 13:47 Ответить
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9484 усрись, но не сдайся !
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25.08.2021 14:08 Ответить
А в башні можна ще й накакать.
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25.08.2021 13:45 Ответить
для того и башня.
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25.08.2021 14:28 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3993
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25.08.2021 13:49 Ответить
Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата" - Цензор.НЕТ 7854
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25.08.2021 13:50 Ответить
Брехуны))). Никакая это не армата))). Скопировали площадку с японского OI Experimental))))
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25.08.2021 13:51 Ответить
было-бы удивительно, если бы придумали сами. там всё такое.
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25.08.2021 14:29 Ответить
лучше сразу в виде гроба))
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25.08.2021 13:54 Ответить
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1973
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25.08.2021 14:02 Ответить
Хрень.
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25.08.2021 14:02 Ответить
мощно
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25.08.2021 14:03 Ответить
Уж больно американский Валентайн напоминает. Думаю, автора этой площадки нужно расстрелять, как русофоба и американского шпиона.))
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25.08.2021 14:05 Ответить
.
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9685 Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3397Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 9288
.Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 1952
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25.08.2021 14:09 Ответить
Можно еще в виде АПЛ "Курск" площадку сделать.
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25.08.2021 14:13 Ответить
Какие же кацапы больные на голову!
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25.08.2021 14:29 Ответить
Тавтологія. Вода водяниста.
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25.08.2021 15:12 Ответить
скрепно родил яжмамка тугосерю и сразу пилотку одел ему на кабину и на ножки галифе...ать два ватка погибай
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25.08.2021 15:30 Ответить
Не могут строить Арматы для взрослых? Пусть строят Арматы для детей Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 4048
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25.08.2021 16:13 Ответить
Рядом с этой детской площадкой обязательно надо построить еще одну --- в виде кладбища, потому что где танчики, там обязательно и трупики.
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25.08.2021 16:24 Ответить
руССо-фашисто, облико аморале.

Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 3712
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25.08.2021 17:51 Ответить
Виробник російських танків запатентував дитячий майданчик у вигляді танка "Армата" - Цензор.НЕТ 2931
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25.08.2021 18:09 Ответить
 
 