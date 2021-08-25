Производитель российских танков запатентовал детскую площадку в виде танка "Армата". ЭСКИЗ
Новости Цензор.НЕТ Курьезы За рубежом
Уральское конструкторское бюро вагоностроения (УКБВ, дочерняя компания "Уралвагонзавода") в Нижнем Тагиле получило патент на детскую спортивно-игровую площадку в виде танка "Армата".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают российские СМИ. В планах авторов приступить к серийному производству.
Разработкой владеет "НПК Уралвагонзавод", а среди авторов начальник отдела интеллектуальной собственности УКБВ Александр Тиссен с сыном Корнеем и специалист УВЗ Максим Лебедев с супругой Любовью Лебедевой. Он же в прошлом году придумали кроватку для новорождённых в виде танка Т-72.
Тиссены и Лебедевы готовы приступить к разработке конструкторской документации и сборке изделий. По их словам, условия для серийного производства есть на территории мебельного цеха Волчанского механического завода.
Фото: росСМИ
Напомним, ранее в Архангельске появилась детская игровая площадка с названием "Силовичок".
На этой детской площадке установлены карусели в виде нарочито "мультяшных" танков и самолетов, "крестики-нолики" с изображением боевой техники, пограничный столб с расстояниями до некоторых российских городов, щит с фотографиями детей в военной форме и конструкция, на которой написано "Я люблю Юнармию".
За пределами детской площадки "Силовичок" нарисовано граффити с девизом Воздушно-десантных войск "Сбит с ног — сражайся на коленях. Идти не можешь — лежа наступай".
Пожалуйста, подождите...
- крематорий
- концлагерь
- тюремная камера и т.д.
машинка "груз 200"
Прощай, родимый экипаж,
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.
кретини зовсім подуріли від випарів мокшанських болот
1929 - Китай. А що було робити, коли китайці тупо вирізали залізничників КВЖД і перекрили сполучення із Далеким Сходом?
1938 - Японія. Бої були на території Монголії. Тре було дати японцям захопити Монголію?
1950 - Китай. А що там було?
1962 - Алжир - яким боком СРСР до тієї війни?
1962 - Єгипет. А що там було?
1967 - Сирія. А там СРСР що зробив?
1969 - Китай. Це що? Даманський? Хоч і СРСР юридично неправий, але збройний напад був від китайців.
1979 - Камбоджа. Ну там взагалі цікаво було. Але СРСР туди не вляпався. Спочатку комуністи проти монархістів, потім комуністи разом із монархістами проти проамериканських військових, потім Китай виховав червоних кхмерів, які вирізали і комуністів, і монархістів, і проамериканських і взвагалі 2 млн. камбоджийців.
1972 - Бангладеш. А тут що? За кого СРСР воював?
Желаю тебе сдохнуть в новом Российском ГУЛАГЕ...
Сдыхать медленно... и мучительно...
Чтобы сам себе перегрыз вены или горляку перерезал...
-------------------------------
Это Ваши слова.
То как их понимать?
А мозг включить надо Вам.
И побывать в ГУЛАГе или подобном учреждении под присмотром "Диетологов", "Бизнес-тренеров" и "Тайм-менеджеров"...
И выжить там....
И оставшуюся жизнь срать под себя...
Нужно Вам....
Или Вы потомок вертухаев? ( Охранников )
Оleksа_UA@Oleksa_UA66
Ловіть лайфхак від малюків з Києва.
Пам'ятаєте хлопчиків з Троєщини, які співали під час чемпіонату Європи гімн України? Так ось, мало того, що малята отримали екскурсію до УАФ, відтепер у їхньому дворі є абсолютно нове футбольне поле.
или дом в Нй по 5000 долларов?
Ах, это в прошлом - тогда заканчивай скыглыти, собери МВ и получишь доллар по 5)
ну или хотя бы начни зарабатывать по штуке в день.. можно даже гривнами)
гарматне м'ясо має звикати до думки про почесну загибель за путєна та імперію
и без обязательного "Джавелина" над башней ...не,не то..
.